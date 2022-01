Secondo l'oroscopo dal 10 al 16 gennaio, sarà una settimana tra alti e bassi per alcuni segni dello zodiaco. C’è chi deve difendere a spada tratta i rapporti dai pettegolezzi, dalle cattiverie e dalle continue intromissioni esterne. Altri, invece, devono affrontare le spese extra o le questioni lasciate in sospeso da troppo tempo. Insomma, si prospetta una settimana dalle mille sfumature. Ciò che conta è saper affrontare il bello e il cattivo tempo a testa alta. In evidenza, l'astrologia da lunedì 10 a domenica 16 gennaio e le previsioni segno per segno con le pagelle, con voto da uno a dieci.

Le previsioni dell'oroscopo dal 10 al 16 gennaio e pagelle: da Ariete a Cancro

Ariete – In amore, se con il partner ci sono progetti in corso, andate fino in fondo senza lasciare nulla in sospeso. Non permettete a nessuno di sbriciolare tutto ciò che avete costruito voi e il vostro partner. Difendete il vostro legame contro e verso tutti. I single devono iniziare a vivere questo 2022 con più fiducia in se stessi e nel futuro. Il rientro dalle vacanze natalizie non vi vedrà molto concentrati nel lavoro. Affrontate tutto con calma e pazienza. In salute, abbiate più cura del vostro corpo ed evitare i passi falsi. Voto: 6,5

Toro – Per l’amore è un periodo neutrale ossia un periodo di riflessione. Non scoraggiatevi presto la musica cambierà.

Migliora il dialogo in famiglia e con le persone care. I cuori solitari del segno hanno la possibilità di stringere nuove amicizie e aumentare la possibilità di incontrare la persona giusta. Sul fronte del lavoro, le vostre energie vi permettono di portare a termine i vostri impegni. In salute, l’Oroscopo consiglia di cautelarvi dai malanni di stagione.

Voto: 6

Gemelli – In questa settimana siete determinati a migliorare ciò che non funziona nella vostra vita amorosa. Per i single è la settimana perfetta per trovare la persona giusta. In campo lavorativo, l’argomento più scottante in questo periodo è il denaro. Forse negli ultimi tempi avete speso più del dovuto, troppe tasse e bollette vi hanno destabilizzato.

Non preoccupatevi, presto tornerete in sella. In salute, non vi manca l’energia e siete in perfetta forma. Voto: 7

Cancro – In amore, molte coppie devono mettere in conto qualche fastidio. Fate un po’ di sforzo e non litigate per delle sciocchezze. Anche i single devono essere prudenti, soprattutto se la persona appena conosciuta non rispetta le vostre esigenze. Il rientro al lavoro non vi piacerà, preferireste rimanere tranquilli sul divano, ma siccome non siete degli ereditieri dovete farvi forza e coraggio e riprendere le vostre attività. In salute, organizzate bene la vostra settimana, calcolando bene i tempi di riposo, mangiando solo cibi salutari ed energici e dormendo a sufficienza.

Voto: 6,5

Amore, lavoro e salute secondo l'oroscopo dal 10 al 16 gennaio: da Leone a Scorpione

Leone – È una settimana splendida per l’amore, magnifica per la determinazione che voi e il partner metterete per raggiungere i vostri obiettivi. I single potrebbero scoprirsi innamorati di una persona inaspettata, l’oroscopo suggerisce di aprirvi di più, di avere più fiducia in voi stessi e di mettervi in gioco più spesso. L’amore va anche incoraggiato. In campo lavorativo, in questa settimana potreste ottenere un buon successo. Chi è ancora in cerca di una nuova occupazione, presto riceverà una chiamata. In salute, in questa settimana recuperate alla grande rispetto ai giorni scorsi. Voto: 8

Vergine – In campo amoroso, questa settimana vi propone alcune situazioni positive e altre meno.

Potreste essere insoddisfatti della grigia routine, stanchi delle abitudini, oppure stufi degli atteggiamenti insopportabili del partner. Se pensate che la vostra metà abbia una storia clandestina, interrompete subito la relazione. I single del segno non devono lasciarsi travolgere dalle insicurezze, anzi, devono mettersi in gioco e continuare a cercare l’anima gemella. Prima o poi arriverà. La situazione lavorativa potrebbe non essere scorrevole dopo lo stop natalizio. Per fortuna, voi sapete benissimo come muovervi e supererete ogni ostacolo. In salute, la vostra forma fisica è buona, l’energia non manca. È il periodo ideale per ritornare in simbiosi con il vostro corpo e la vostra mente. Voto: 6

Bilancia – Parlando d’amore, il 2022 è iniziato pieno di aspettative.

Le festività si sono concluse in maniera positiva e il rientro alla solita routine potrebbe rivelarsi pesante a causa di interferenze familiari, disguidi lavorativi. Qualsiasi sia la situazione che state vivendo, guardate avanti perché riuscirete a realizzare tutti i vostri progetti. I single devono assolutamente evitare le minestre riscaldate e cercare l’amore altrove. In campo lavorativo, cercate di non farvi distrarre da troppi pensieri. È la settimana perfetta per accordi e trattative, potreste perfino migliorare le entrate e concludere buoni affari. In salute, la stanchezza accumulata nelle festività natalizie si fa sentire più forte che mai in questa settimana. Fatevi forza, presto tornerete in carreggiata.

Voto: 6,5

Scorpione – In amore, nella vostra agenda ci sono dei bei propositi per il futuro. È anche un buon periodo per dialogare in famiglia. Le coppie finalmente possono mettere in cantiere tutto ciò che desiderano. Per i single più giovani del segno è arrivato il momento di mettersi in gioco. I single che hanno una certa età preferiscono le avventure amorose invece di impegnarsi sul serio. Se state ancora cercando un lavoro, in questo periodo spunterà una bella occasione per voi. Ignorate i battibecchi in ufficio e cercate di commettere meno errori possibili. In salute, vi sentite pieni di energia e la grinta non vi manca.

Voto: 7,5

Previsioni settimanali 10-16 gennaio e pagelle: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Settimana positiva per tutto ciò che riguarda l’amore. Avete voglia di uscire di più e godervi la vita in ogni modo possibile. La vostra relazione ideale è quella dove il partner vi permette di esprimere quello che provate, senza problemi. È il periodo perfetto per innamorarsi, per trovare l’anima gemella, per rimettersi in carreggiata dopo una brutta batosta. Attenzione, però, alle storie basate solo sull’attrazione fisica. In campo lavorativo, potreste sfornare un’idea validissima per migliorare la vostra posizione di lavoro, per la vostra carriera, per la vostra attività. Anche per la salute si prospetta un ottimo periodo, l’energia e la forza non vi mancheranno.

Voto: 8,5

Capricorno – In campo amoroso, la vostra capacità di sopportazione viene messa a dura prova in questa particolare settimana. Grazie al vostro sangue freddo, riuscirete ad affrontare ogni evento, ostacolo con efficienza. C’è troppa tensione tra i conviventi, forse per via delle continue intromissioni esterne, oppure per problemi che riguardano i soldi o la casa. L'oroscopo consiglia di non perdere le staffe e di non mandare a monte un rapporto ben consolidato. I cuori solitari potrebbero sfruttare questo periodo per uscire con gli amici, divertirsi e ritrovare se stessi. In campo lavorativo, ve la caverete bene e vi impegnerete a difendere a denti stretti la vostra posizione di lavoro.

L’unico problema è che i soldi non sono mai abbastanza. In salute, il nervosismo e i pensieri che frullano nella vostra testa potrebbero causare qualche piccolo incidente, prendetevi più cura di voi stessi. Voto: 6,5

Acquario – L’amore torna al centro dell’attenzione. Molti di voi sicuramente penseranno al lavoro, ma non dovrete temere perché questo periodo porterà tante soddisfazioni al cuore. Momenti magici con il partner. Gli amori che sbocciano in questo periodo sono entusiasmanti, allegri e pieni di fiducia. Sul fronte del lavoro, tutti i vostri sforzi saranno premiati. Se dovete affrontare un colloquio, non avete motivo di agitarvi perché le vostre prestazioni mentali sono al top. Sul fronte della salute, è meglio non superare i vostri limiti.

Affrontate bene un eventuale fastidio fisico. Voto: 7,5

Pesci – Regna la confusione nel settore dedicato all’amore. Facendo chiarezza, vi accorgerete che la vostra relazione non è quella che credevate. Insomma, le vostre incertezze andranno su e giù come un’altalena. La settimana parte bene con sentimenti forti e tenaci, ma già nel weekend vi sentirete meno fiduciosi e potreste essere morsi dalla gelosia, timori, e dubbi. Affrontate questa situazione scavando fino in fondo nei vostri desideri, che forse avete messo da parte per compiacere agli altri. L’oroscopo consiglia di non pensare solo ai doveri e agli obblighi. I single che non riescono a trovare l’anima gemella non devono disperarsi. Lasciate fare a Cupido, sa quello che fa.

L’aspetto lavorativo ed economico sarà quello più penalizzato e dovete portare ancora un po’ di pazienza. Date tempo al tempo e tutto tornerà a prosperare. Per la salute è un periodo un po’ complicato, le vostre energie sono quasi scariche, ma starete bene se non riverserete le vostre ansie sul cibo. Voto: 5