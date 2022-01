L'oroscopo di mercoledì 12 gennaio 2022 è ben disposto a calare le cosiddette "carte in tavola", parlando ovviamente di previsioni zodiacali. Nel mirino dell'Astrologia, in questo frangente applicata ai primi sei segni dello zodiaco, i settori del quotidiano legati a doppio filo con i sentimenti e le attività lavorative. Parlando in linea generale, questo giro di boa infrasettimanale vede Venere favorire i segni di Terra. Ad avere l'onore, nonché il piacere, di occupare la prima posizione in classifica (parziale) saranno Toro e Leone, entrambi super-favoriti.

Poche chance di successo invece, secondo le stelle di mercoledì, per i nativi del Cancro e dell'Ariete, rispettivamente considerati in periodo sottotono (tre stelle) e da "ko" (due stelle). Curiosi di scoprire gli approfondimenti, i consigli e le novità in arrivo? Bene, iniziamo pure a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno per poi passare all'Oroscopo di domani 12 gennaio segno per segno.

Classifica stelline (parziale) per i primi sei segni:

1° posto - ★★★★★: Toro, Leone;

2° posto - ★★★★: Gemelli, Vergine;

3° posto - ★★★: Cancro;

4° posto - ★★: Ariete.

Previsioni zodiacali del 12 gennaio, amore e lavoro

Ariete: ★★. L'oroscopo del 12 gennaio al segno dell'Ariete predice che (forse) non sempre si riuscirà ad esprimere facilmente le emozioni.

Per questo è alta la possibilità di poter andare incontro a qualche fraintendimento non voluto. Cercate di essere più chiari, soprattutto non agite seguendo soltanto l'impulso. Cercate altresì di coinvolgere di più le persone in eventuali nuovi progetti, soprattutto partner e amicizie varie. Prendete tempo invece se al momento siete concentrati in altro tipo di ambizioni personali, il che non permetterebbe di spingersi in altri campi.

Single, in prima linea ci saranno delle faccende pratiche che metteranno alla prova la vostra buona volontà. Se una situazione dovesse sfuggire di mano, contate sulla famiglia: affettuosa e disponibile, ma soprattutto pronta a rinvigorire la vostra forza interiore. Coccolatevi nutrendovi della buona energia di chi vi vuole bene.

Nel lavoro, sarete sommersi e non saprete come fare. Organizzate meglio le attività, vedrete dei miglioramenti.

Toro: ★★★★★. Questo mercoledì, specie in campo sentimentale, ci sono delle ottime notizie: potrete contare su una fantastica armonia di coppia, e non solo. In quasi un rapporto su due è previsto un buon equilibrio, piacevole e in crescita. L’amore quindi andrà veramente a gonfie vele? Certamente: sarà un piacere stare al fianco del partner e godere a pieno delle belle emozioni che la giornata senz'altro vi offrirà. Single, l'atmosfera sarà serena, tranquilla; tutto girerà come desiderato. Momento davvero magico per le intese familiari e nell'evoluzione dei rapporti tra genitori e figli: potreste infatti realizzare un importante progetto in comune.

Mai come in questi giorni siete i beniamini delle persone a voi care, le uniche capaci di dimostrare il loro affetto profondo in modo tangibile. Nel lavoro, le stelle saranno per voi in ottima posizione. Quindi sono previste delle novità liete che vi renderanno più positivi e disponibili per tutti.

Gemelli: ★★★★. Giornata stabile. In amore, l’allineamento planetario vi spingerà ad aprirvi e parlare dei vostri sentimenti con il vostro partner. Il consiglio come sempre è quello di non dare mai nulla per scontato: adagiarsi sugli allori in campo sentimentale è estremamente pericoloso, magari pensando di aver raggiunto l'obbiettivo. Sarete carichi di energia positiva e saprete trasmettere una grande vitalità al rapporto di coppia, incoraggiando la partecipazione del partner ai vostri progetti futuri.

Single, alcune questioni sentimentali stanno lentamente evolvendo a vostro favore. Sempre utili le amicizie, e non solo dal lato sentimentale. Intanto, farete bene a concentrare l’attenzione sulle questioni che richiedono un intervento immediato, il resto può attendere. Buon momento per sistemare eventuali questioni in sospeso, occuparsi dell'abitazione o migliorare il proprio aspetto fisico. Nel lavoro, le vostre competenze saranno indiscutibili. Potrete dimostrare ancora una volta la vostra preparazione, frutto di sacrificio ed esperienza.

Oroscopo e stelle di mercoledì 12 gennaio

Cancro: ★★★. Giornata indicata dalle tre stelle relative ai periodi sottotono. In coppia, il periodo toglierà un po’ di smalto al vostro rapporto, rendendolo meno facile del solito: se vi piace tormentarvi con dubbi e/o domande questo mercoledì vi darà spunti sufficienti per giustificare improvvisi cambiamenti di umore.

Ci potrebbero essere dei problemi in vista: una persona non vuole lasciarvi in pace e farà di tutto per rovinare ciò che di bello avete costruito finora. Tenete duro, se il vostro amore è solido non avete nulla da temere. Single, sembra proprio che il periodo non abbia intenzione di girare in vostro favore: infatti anche questa giornata non sarà delle migliori. Nei rapporti e con i sentimenti bisognerà avere la giusta pazienza: non attardatevi su problemi secondari e non perdetevi in dettagli che vi rubano tempo ed energia. Cimentatevi in nuove esperienze. Sarà un mercoledì con astri contro, quindi non aiuterà affatto in caso di nuove conoscenze. Nel lavoro, non mancheranno gli ostacoli mentre le idee non saranno molto chiare.

Le piccole difficoltà pratiche andranno affrontate con un'azione decisa e strategica.

Leone: ★★★★★. Ottima giornata! In amore, i movimenti dei pianeti porteranno una bella atmosfera, con romanticismi, attenzioni e tante coccole. Riuscirete a (ri)conquistare il cuore della persona amata con la vostra originalità e con l'aiuto di Venere. Per le coppie nuove, un consiglio: sacrificate un po’ della vostra libertà a favore di chi vi vuole bene. Questo è certo il momento per dimostrare l’amore con molti fatti e poche parole. Single, sembra che oggi tutto scivoli lungo un piano inclinato e molto ben oliato. Potrete così, permettervi il lusso di lasciare quasi che le cose accadano da sole. Sintonia con l'ambiente circostante e armonia interiore, di testa, di cuore e anima: ecco il vostro segreto di giovinezza.

Lanciatevi nelle iniziative che vi interessano, senza tergiversare: perché lo sanno tutti che "il ferro va battuto finché è caldo". Nel lavoro, la giornata inizierà veramente bene. Sarete intraprendenti e vedrete accelerare la corsa verso obiettivi ambiziosi, di natura professionale o finanziaria.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, mercoledì 12 gennaio, considera la giornata immersa nella totale normalità. In campo sentimentale, di veramente rilevante per voi nativi c'è poco o nulla. Diciamo che sarà una giornata tutto sommato tranquilla, sicuramente da dedicare agli hobby preferiti o se possibile allo sport o, meglio ancora, all'amore! Avrete delle rassicurazioni in merito alla stabilità del rapporto di coppia, così che un problema con il partner si auto-risolverà.

Grazie a una maggiore tolleranza da parte vostra, avallata da un atteggiamento più conciliante da parte di lui/lei, ritroverete la pace e la serenità che senz'altro entrambi meritate. Single, tra amicizia e amore il passo potrebbe essere breve; se il cuore è libero e in cerca di compagnia, guardatevi intorno: qualcuno è da un po' che non ha occhi che per voi. Invece una persona conosciuta online potrebbe tornare a farsi viva, magari con un messaggio accattivante quanto inequivocabile. Nel lavoro, la vostra attività procederà a ritmo incalzante. Non fermatevi proprio ora, anzi approfittate per portare avanti qualche bella iniziativa.

