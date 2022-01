Anche la seconda settimana di gennaio sta per giungere al suo termine. L'Oroscopo del weekend da venerdì 14 fino a domenica 16 gennaio preannuncia l'avvicinarsi di giornate di completa ripresa per coloro nati sotto al segno dell'Ariete, contrariamente a quanto accade per il segno della Bilancia che, nonostante i vari momenti, potrebbe continuare a nutrire alcuni dubbi a livello sentimentale. Anche il Cancro avrà finalmente la possibilità di riprendere in mano la propria vita, allontanando le persone mentalmente negative e circondandosi di persone allegre e gioiose.

A godere dei frutti del vero amore, secondo le anticipazioni del weekend, potrebbe essere il segno del Capricorno, circondato da persone amate e sincere.

Di seguito, l'oroscopo nel dettaglio per ogni segno zodiacale.

Oroscopo del weekend, da Ariete a Vergine

Ariete - come già anticipato, nonostante la settimana trascorsa tra alti e bassi, a contrastare l'innalzamento un po' capriccioso dei livelli di stress e cercando di tenere a bada le proprie sensazioni, il weekend in arrivo potrebbe farsi portatore di novità, specialmente in ambito lavorativo. Chi attende da tempo una promozione, o semplicemente l'arrivo di una occupazione stabile, potrebbe vedere spalancarsi qualche porta, riuscendo così a riprendere in mano la propria vita.

Toro - la settimana appena trascorsa non è certo stata tra le migliori e il Toro, considerate le varie situazioni che ha dovuto affrontare, ne ha avuto prova certa. Il terzo weekend del mese servirà ad alleggerire un po' il carico di stress accumulato nei giorni precedenti ed a permettere a Venere di donare la propria influenza ed il proprio favore.

Riuscire a trovare il vero amore, o semplicemente a sistemare le varie faccende all'interno della vita di coppia, non sarà complicato.

Gemelli - varie opportunità hanno già fatto capolino nel corso delle giornate appena trascorse ed il fine settimana che sta per sopraggiungere offrirà la possibilità di chiudersi in riflessione e vagliare attentamente le varie strade che potrebbero aprirsi lungo il cammino.

Non tutte, sfortunatamente, porteranno benefici a lungo termine e sarà quindi importante scegliere con attenzione quale intraprendere.

Cancro - L'oroscopo del terzo weekend di gennaio preannuncia l'arrivo di giornate meravigliose, specialmente dopo aver trascorso una settimana in preda al nervosismo e allo stress. Troppi impegni non portano certo a un equilibrio stabile, né a livello economico, né soprattutto a livello fisico e mentale. Dopo i giorni appena trascorsi, quindi, potrebbe essere necessaria una pausa riconciliante all'insegna del relax e della cura di sé.

Leone - qualche problemino a livello sentimentale si è già fatto sentire nel corso dei giorni appena trascorsi e qualche strascico, sfortunatamente per il segno zodiacale in questione, potrebbe protrarsi anche fino al termine del weekend.

L'oroscopo, per vivere al meglio il periodo in questione, consiglia di non soffermarsi troppo a rimuginare sulle varie situazione, "limitandosi" a vivere la propria vita giorno per giorno.

Vergine - la stanchezza potrebbe continuare a gravare come un macigno sulle spalle di coloro nati sotto al segno zodiacale in questione e neanche l'avvicinarsi del weekend potrebbe bastare ad alleggerire un po' il carico accumulato. In ambito relazionale e sentimentale, fortunatamente, non c'è nulla di cui potersi lamentarsi. Vari elogi potrebbero sopraggiungere dalle persone amate e la stima in sé potrebbe finalmente ridestarsi.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia - coloro nati sotto al segno della Bilancia potrebbero, secondo le previsioni dell'oroscopo, ritrovarsi ancora sommersi dai dubbi.

Non tutti i punti di domanda hanno trovato una risposta in grado di farli svanire e, come conseguenza, qualche dubbio potrebbe continuare ad attanagliare la mente del segno zodiacale in questione. Come già consigliato, l'unico modo per ritrovare un po' di tranquillità è quello di sedersi a tavolino e parlarne con la persona direttamente interessata.

Scorpione - la settimana in questione non è di certo iniziata nel migliore dei modi, con qualche astro in opposizione che non ha fatto altro che portare qualche rallentamento nei vari ambiti della vita. L'avvicinarsi del weekend, però, potrebbe finalmente portare un po' di frescura al periodo in questione, alleggerendo il carico di stress e riportando un po' di equilibrio all'interno delle varie giornate.

Sagittario - gli astri sono stati favorevoli fino a metà della settimana in corso, ma secondo l'oroscopo la situazione potrebbe cambiare drasticamente. Qualche situazione particolare potrebbe far allarmare il Sagittario, causando anche un innalzamento repentino dei livelli di stress, ma non si tratta comunque di qualcosa difficilmente gestibile. Chiedere aiuto, in alcuni casi, è concesso.

Capricorno - stando alle anticipazioni dell'oroscopo del terzo weekend del mese, i nati sotto al segno del Capricorno avranno la possibilità di raccogliere i frutti donati dall' amore. Venere ha deciso di offrire il proprio favore al segno zodiacale in questione per tutta la durata della settimana in questione, accompagnandoli anche durante le giornate del weekend.

Circondarsi di persone sincere e fidate renderà il periodo in questione a dir poco favoloso.

Acquario - varie opportunità continueranno a presentarsi lungo il cammino dell'Acquario, rischiando di mandare in confusione anche la persona più attenta ai dettagli e più metodica. Catalogare le varie informazioni pervenute non sarà semplice, ma non per questo ci si dovrà disperare. Mantenere la calma ed analizzare singolarmente le varie situazioni potrebbe essere il modo migliore per non andare nel pallone.

Pesci - l'intera settimana è stata etichettata come la migliore del mese in questione. Le previsioni dell'oroscopo non sembrano preannunciare nulla di negativo per coloro nati sotto al segno dei Pesci, definendo ottimali e gioiose le giornate che stanno per sopraggiungere. Alcuni momenti dovranno assolutamente essere condivisi con le persone amate.