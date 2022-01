L'Oroscopo è pronto ad accogliere la settimana dal 10 al 16 gennaio, rivelando un cielo intenso e a tratti decisivo. Nel cuore di questo primo mese dell'anno sarà determinante seguire alcuni passaggi e darsi da fare. Amore, lavoro, benessere, famiglia, amici, sentimento e vita privata, tutto ciò assumerà una tale importanza. Passiamo in rassegna l'oroscopo segno per segno della settimana.

Oroscopo e previsioni astrali dall'Ariete al Cancro

Ariete - Settimana in cui l’amore e i sentimenti risulteranno in una fase di stallo. Delle complicazioni potrebbero giungere a scompigliare l’equilibrio instaurato all’interno della sfera privata, famigliare o lavorativa.

Con delle giornate talmente delicate sarà bene fare attenzione alle parole che si andranno a dire. Scavate a fondo e andate incontro alle vostre insicurezze, perché solo così sarete capaci di migliorarvi e smettere di sottovalutarvi. Comunque vadano le cose, cercate sempre di dare il massimo e di non coltivare rimpianti.

Toro - Nutrite tante speranze per questo nuovo anno, ma se non vi impegnate non ci sarà alcun cambiamento/miglioramento. Alti e bassi condiranno questa settimana che potremmo definire di transizione. Anziché passare il tempo a parlare delle solite questioni generali e ad arrabbiarvi per le sciocchezze, focalizzate l’attenzione su di voi. In famiglia qualcuno potrebbe aver bisogno del vostro sostegno, perciò non saltate a conclusioni affrettate.

Le stelle segnalano il ripetersi di alcune azioni che non portano a nulla di buono e che dovrete assolutamente scardinare in queste prossime giornate.

Gemelli - Si consiglia prudenza alla guida! Sarete fin troppo scatenati in questa settimana che invece richiede estrema cautela. Dovrete tenere gli occhi bene aperti e non parlare in maniera eccessiva perché rischierete di contrarre discussioni spiacevoli.

Possibili mal di testa o problemi alla pressione, il vostro corpo parla chiaro e vi manda dei segnali invitandovi a darvi una calmata. In amore siete un po’ titubanti o forse volete qualcosa in più dal vostro partner. Qualcosa rischierà di slittare e questo potrebbe causare scompiglio.

Cancro - Questo 2022 porterà una serie di cambiamenti, perciò fareste meglio a prepararvi in anticipo.

In modo particolare, in settimana sarete impegnati nel lavoro ma sarete anche alle prese con tanta confusione. Le finanze potrebbero incrementare, ma dipenderà dalla vostra salute mentale e fisica. Evitate di abbuffarvi e di eccedere con la caffeina, piuttosto prediligete alimenti ricchi di nutrienti. Riuscirete a giostrarvi perfettamente tra vita privata, lavoro e esigenze personali. Tagliate corto davanti a coloro che sembrano intenzionati a parlare di argomenti pesanti e inutili: la negatività affossa e non porta a niente di buono! Le stelle invitano a uscire fuori dalla zona di comfort e a provare nuove esperienze, anche con il partner se siete in coppia.

Previsioni astrali e oroscopo dal Leone allo Scorpione

Leone - Archiviate definitivamente le feste, entra nel vivo la settimana che vi porterà a scendere in pista. Dopo un periodo di incertezze e insuccessi, ecco che sarete più combattivi che mai. Sarete molto battaglieri e sprizzerete fascino e carisma da tutti i pori. Cambiamenti favoriti, via libera al rinnovo del guardaroba e ad un taglio di capelli diverso dal solito. Nuove letture, avventure e anche amori. Chi è single potrebbe incrociare lo sguardo di qualche persona interessante, magari sul luogo di lavoro, sul bus, sul treno o a scuola. Notizie in arrivo, drizzate le antenne!

Vergine - Settimana da sfruttare fino in fondo, soprattutto per rimettere a posto la casa, l'ufficio e l'armadio interiore.

All'interno del lavoro, della famiglia e della relazione sarà bene essere più collaborativi e meno arcigni. Con l'ostilità e la diffidenza non si arriva da nessuna parte nella vita, perciò ammorbiditevi un po'. Con i genitori sarà bene essere più alla mano, non pretendete a tutti i costi la ragione perché finireste soltanto per sminuire chi vi ama. Relax nel weekend, soprattutto per le coppie che necessitano di più passione e meno chiacchiere. Basta parlare di politica e salute, dateci un taglio.

Bilancia - Umore lunatico. La settimana incomincerà con il piede storto e vi sentirete perseguitati dalla sfortuna. Avrete un po' di matasse da sbrogliare e qualcuno potrebbe avanzare delle lamentele.

Cercate di non prendervela troppo davanti alle critiche, piuttosto imparate ad accettare i feedback e a migliorarvi con costanza. Voglia di novità, qualcuno si sente pronto a spiccare il volo ma i cambiamenti migliori avvengono un passo alla volta. Una persona a voi vicina non sta vivendo un bel periodo: parlarci l'aiuterà a superare ogni ostacolo. Non imitate gli altri, seguite il vostro personale percorso di vita e siate originali.

Scorpione - I conti non quadrano e questo vi darà parecchi grattacapi. Nonostante le buone intenzioni, gennaio è partito con qualche alto e basso di troppo. Forse siete scivolati su un certo ostacolo oppure avete persona fiducia in una certa persona. Comunque stiano le cose, prendetevi del tempo per leccarvi le ferite, dopodiché rialzatevi e lottate.

Tempo al tempo e uscirete da quel lungo tunnel che ancora adesso vi tiene intrappolati al buio. Chiedere aiuto è un atto di coraggio e non di debolezza, perciò smettetela di farvi condizionare dai vostri stessi pensieri. Insonnie e freddo, chi è stato male finalmente si rimetterà in sesto: il peggio sta passando.

L'oroscopo dal Sagittario al Pesci

Sagittario - Ripenserete ad una persona che ha arricchito le vostre giornate in passato, ma ciò che è stato è stato! Se non riuscite a lasciarvi il passato alle spalle, allora non l'avete affatto superato. Apritevi a confidenze, tenere tutto dentro produce danni a lungo andare. In famiglia manca l'armonia, specie con il partner. Tra genitori e figli la comprensione scarseggia e vi sentite dati per scontati.

Saldi in arrivo, ma non eccedete con lo shopping anche perché finireste per comprare dei prodotti che davvero non vi servono. Voglia di solitudine in alcune giornate, va bene così.

Capricorno - Sarà l'anno del Capricorno, perciò in questa settimana viaggerete al massimo. Sarete baciati dalla fortuna e vi sentirete potenti. All'interno della sfera professionale vi mostrerete determinati e forti, perciò sarete notati ed anche elogiati. Chi è in pensione oppure non ha un lavoro specifico, vorrebbe trovare qualcosa (o qualcuno) con cui trascorrere le proprie giornate. Tempo al tempo e questo 2022 vi porterà ad una bella svolta. Sarete a dieta, ma faticherete a resistere e nel weekend manderete tutto a monte.

Acquario - I soldi saranno un argomento molto caldo. Attenzione alle discussioni con il partner o in famiglia, soprattutto per questioni di politica, salute e finanze. Imparate a dire la vostra ma senza andare ine scandescenze. Apprenderete un certo pettegolezzo che vi lascerà a bocca aperta. Possibili movimenti, in auto o in treno, ma anche imprevisti e ritardi. Comunque vada questa settimana, cercate di essere pazienti. L'ispirazione non vi mancherà, quindi risulteranno favoriti coloro che lavorano con la fantasia.

Pesci - Vi aspetta una settimana piena di confusione interiore e generale. Non saprete che pesci prendere perché giungerete ad un bivio. Sarà fondamentale cercare di non compiere azioni impulsive.

Assieme ad un Cancro avrete modo di confrontarvi e di chiarire eventuali dubbi. Scontri in amore, specie per le coppie che non sembrano più andare d'accordo. Non trascuratevi e non permettete a nessuno di bloccare la vostra creatività. Siete in una fase particolare della vostra vita ed avete un assoluto bisogno di ritrovarvi. Weekend ansioso, fatevi dare una mano.