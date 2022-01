L'Oroscopo di martedì 4 gennaio evidenzia la possibilità di novità e colpi di scena con buone notizie in arrivo per alcuni segni. Qualcuno troverà l'amore, mentre altri potranno assaporare la gioia di una rappacificazione, magari anche un ricongiungimento familiare.

Altri, invece, faranno rotta verso un nuovo lavoro, più sicuro e meglio remunerato. A fare da guida le stelle che, buone o cattive che siano, valorizzeranno la giornata dei vari segni zodiacali.

Nello specifico, l'Ariete potrà contare sull'intuito, mentre per il Toro si prevede una giornata agitata.

I Gemelli potranno mettere in sicurezza eventuali questioni in sospeso, e i nati in Vergine dovranno raddoppiare l'attenzione sul lavoro. Lo Scorpione avrà qualche perplessità, mentre il Sagittario dovrà puntare sulla mattinata per avere successo. Nessun problema per l'Acquario grazie alla presenza della Luna nel segno.

Di seguito, tutti i dettagli dell'oroscopo del 4 gennaio con l'amore e il lavoro protagonisti della giornata.

L'oroscopo di martedì 4 gennaio dall'Ariete al Cancro

Ariete - Intuito e spirito di iniziativa agevoleranno i progetti che avete in cantiere, soprattutto se desiderate dare un nuovo impulso al lavoro. Se avete un partner, avrete più di un motivo per essere soddisfatti della vostra vita affettiva.

Spunterà l'incontro importante, se siete single.

Toro - L'oroscopo del 4 gennaio al segno del Toro annuncia una giornata un po' agitata sul fronte familiare a causa di alcune situazioni negative, ma anche della vostra permalosità che potrebbe raggiungere il livello di guardia. Tenete gli occhi bene aperti nel lavoro, per non lasciarvi sfuggire nessuna opportunità o il prezioso aiuto di qualcuno.

Gemelli - Approfittate del Sole e della Luna favorevoli al vostro segno, sia per sistemare le questioni in sospeso che per costruire nuovi progetti per il futuro. Mostratevi romantici e comprensivi con la persona amata, alla quale potreste dedicare la serata, oltre a qualche coccola e attenzione in più.

Cancro - Evitate, se potete, persone o situazioni problematiche: potrebbero coinvolgervi in modo eccessivo, irritandovi, facendovi perdere tempo prezioso e condizionando alcuni programmi della giornata o della serata.

Ascoltate con attenzione ciò che avrà da dirvi il partner o un vostro familiare.

Previsioni zodiacali del 4 gennaio dal Leone allo Scorpione

Leone - Ingranate la marcia e datevi da fare: gli astri sono positivi e alcune circostanze a vostro favore. Potrete dare il via libera ad un'iniziativa coraggiosa che otterrà tutto l'appoggio e il successo desiderato. L'intesa con il partner o una nuova conoscenza renderà indimenticabile la serata.

Vergine - Un risultato mancato o comunque inferiore alle aspettative vi obbligherà a raddoppiare l'impegno e l'attenzione nel lavoro, oltre a modificare alcuni aspetti organizzativi. Troverete nuovi sbocchi alla creatività, penserete in positivo e farete il possibile per mantenere l'armonia intorno a voi.

Bilancia - A parte la stanchezza fisica e qualche piccola incomprensione familiare, realizzerete con soddisfazione e successo tutto quello che avevate programmato per martedì. Sarà più appagante del solito l'intesa con la persona amata, ricca di incontri la serata dei single e dei più giovani.

Scorpione - Un momento di perplessità non nuocerà affatto al vostro stile di vita dinamico, allegro e talvolta superficiale: servirà per fare mente locale, chiarire le questioni in sospeso, modificare una strategia lavorativa o finanziaria. Nel lavoro non sottovalutate né certe intuizioni, né certi sogni che farete prossimamente.

Astrologia del 4 gennaio dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - Puntate sulla mattinata per avere successo.

Se dovete stabilire un nuovo contatto o firmare un documento importante, approfittatene: ve lo suggerisce la Luna in transito nel segno amico del Cancro a partire dalle ore 15 in poi. Non distraetevi e non stuzzicate troppo la persona amata: potrebbe perdere davvero la pazienza...

Capricorno - Grazie al Sole, a Venere e a Plutone, tutti nel vostro segno, vi sentirete più creativi, stimolati e motivati più del solito nel lavoro, e ciò vi riserverà più di un'occasione per agguantare ciò che desiderate. Se avvertirete un po' di stanchezza in ambito familiare, rimandate gli impegni meno urgenti o troppo stressanti.

Acquario - Con l'arrivo della Luna nel vostro segno, sarete vincenti su tutta la linea.

Non fatevi dunque condizionare dalla pigrizia e dall'emotività, e dateci dentro per portare a termine o realizzare ciò che più vi interessa. Più romantici e affascinanti del solito, farete perdere la testa al partner, e non solo.

Pesci - La Luna in "casa 8" dell'Acquario porterà un rinnovo nelle emozioni agli innamorati, felici e ricambiati. Colpi di scena a quanti vivono una relazione affettiva complicata o in crisi da tempo. L'oroscopo per la giornata del 4 gennaio svela incontri inaspettati ai single o ai più giovani. Riuscirà bene una cena o una festa tra amici.