L'Oroscopo di sabato 8 gennaio preannuncia novità con colpi di scena inaspettati. Volendo anticipare qualcosa, l'Ariete avrà un sabato tranquillo mentre per coloro nativi del Toro, alta è la probabilità che possano arrivare visite gradevoli. Ai del Cancro, invece, a dare fastidio sarà qualche impegno di lavoro non desiderato. In quanto alla Vergine, grazie alla benevola azione ristoratrice emanata dalla Luna in Ariete, si profila una giornata all'insegna dell'allegria. Periodo poco stabile per il Sagittario, sottoposto alla dura dissonanza di un Nettuno in quadratura a Marte nel segno.

Curiosi di sapere cosa riserveranno le stelle agli altri segni?

Di seguito tutti i dettagli dell’oroscopo del 8 gennaio con i sentimenti e le attività lavorative al centro dell'attenzione.

Previsioni zodiacali del giorno 8 gennaio dall'Ariete al Cancro

Ariete - Un sabato sereno in cui il buonumore sembra farla da padrone, sebbene con dei lunatici come voi non si può mai sapere come andrà a finire! In coppia con Mercurio, la Luna vi regala intuizioni geniali alle quali però dovrete dare il giusto peso. Il weekend, dunque, comincia alla grande per tanti di voi nativi, con il sostegno della Luna saldamente ancorata al vostro segno. In sintesi: intuito formidabile, creatività e fascino. Teneri ma fermi coi figli, rispolverate giochi e fiabe di una volta e bandite i videogiochi a favore della fantasia.

Toro - L’oroscopo dell'8 gennaio per il segno del Toro preannuncia la possibilità che possa arrivare una visita da parenti che vivono lontano, guarda caso in una località di vacanza. Cogliete la palla al balzo, piacevole rivederli dopo tanto tempo. Approfittate del tempo libero per rendere più armonioso e accogliente il luogo in cui abitate o lavorate.

Non rimandate le manutenzioni. Meno propensi a sprecare risorse, oggi avrete la necessità di concentrarvi sulle questioni pratiche. Tenete in considerazione un desiderio espresso dalla persona che amate, cercando di soddisfarlo.

Gemelli - Gli impegni di lavoro non vi danno tregua neanche di sabato, ma voi non vi perdete d’animo: con la giusta concentrazione, riuscirete a stringere i tempi.

Se tra parenti c’è stato un allontanamento, è arrivato il momento di sdrammatizzare, risolvendo il contenzioso davanti a una tavola imbandita. Grandi pulizie in casa, finché tutto non brilla: in questo periodo manifestate la sindrome da perfettini ad ogni costo. Siate più selettivi e se accettate un incarico oneroso, assicuratevi che il gioco valga la candela. Dedicate qualche ora al benessere, come una passeggiata in mezzo al verde.

Cancro - Un sabato da vincenti! Qualcosa di piacevole accaduto nei giorni addietro continua a farvi sorridere, ricevete messaggi a ritmi incalzanti, insomma siete gettonatissimi. Ideale il periodo anche per formulare programmi in vista della bella stagione. Approfittate di questa giornata per concedervi un po’ di meritato relax.

Accantonate i pensieri, spegnete il cellulare e dedicatevi agli hobby preferiti. Se poi non avete nulla di meglio da fare, allora una passeggiata all’aria aperta o per le vie alberate della città vi ritemprerà nel corpo e nello spirito.

Oroscopo e consigli delle stelle del 8 gennaio dal Leone allo Scorpione

Leone - Il ritmo di quest’ultimo periodo è vivace grazie alla Luna presente in un segno di Fuoco come il vostro. Possibile qualche spostamento fuori programma. Se ricevete un invito, non rifiutate. Un’atmosfera affettuosa promette serenità nella coppia. Un alito di romanticismo soffia sull’intesa che dà una bella pennellata rosa al quadro della vita. Eventi prodigiosi che non vi aspettavate affatto, al pari di una pozione magica, danno spazio ad un ritrovato buonumore, allontanando eventuali malanni veri o presunti, oppure facendovi sentire belli e amati come non mai.

Vergine - La giornata, grazie alla Luna in Ariete, scorre all’insegna dell’allegria. Nuovi progetti, esperienze insolite, ispirazioni improvvise. Con la forza che nasce dalla sicurezza in voi stessi, coinvolgerete gli amici in un’iniziativa che vi sta a cuore. Dopo un’attenta autoanalisi, saprete far fruttare le vostre migliori qualità, a dispetto delle circostanze. Supererete ogni ostacolo, il vostro buonsenso e quell’innata diffidenza che vi contraddistingue vi aiuteranno a tenervi ancorati a terra e a non credere ai miraggi. Prendete il coraggio a due mani, muovetevi e rompete uno schema, come una situazione stagnante.

Bilancia - Un sabato frizzante e vitale da cui potrete attingere energie per il lavoro e la vita affettiva.

Avrete molte opportunità, datevi da fare. Anche se nulla vi viene regalato, i possibili risultati, superiori alla media ve li conquisterete sul campo. Ottime notizie anche per chi ha una causa legale in corso. Nuovi elementi depongono a favore di una soluzione vantaggiosa per i vostri interessi. I problemi con alcune persone non sono del tutto risolti, ma grazie all’umore conciliante il clima si rasserena. È il momento giusto per togliervi qualche sfizio.

Scorpione - Questo sabato saprete manifestarvi al meglio in un rapporto di amicizia. Una simpatica compagnia sarà l’alternativa ad un amore che ancora sembra sfuggirvi. Niente di meglio che centrare la vostra attenzione sul presente. Il passato può farvi indulgere nella nostalgia e il futuro può mandarvi in confusione.

Per ottenere in fretta i risultati cui ambite, cercate di uscire dai confini del solito ambiente. In coppia cercate di mostrarvi più flessibili, accettando, per il quieto vivere, qualche compromesso.

Astrologia di sabato 8 gennaio dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - State aspettando l’esito di un esame o una risposta di lavoro? Armatevi di pazienza. Con Nettuno ostile, mettete pure in conto un contrattempo o dei ritardi. La Luna in Ariete, al contrario, è decisamente schierata con voi: se in famiglia avanzerete una richiesta, otterrete ciò che in cuor vostro sperate. Se nella cerchia di conoscenze c’è qualcuno che non vi convince affatto, seguite l’istinto e allontanatelo. Se poi desiderate ardentemente conoscere qualche faccia nuova, allora accettate pure un invito, ma state lontani da chi non vi ispira fiducia.

Capricorno - Questo fine settimana vi lascerete trasportare dalla voglia di trasformare la vostra vita, di sperimentare cose diverse, di esplorare nuove situazioni, nuove relazioni. Se con chi amate non c’è più dialogo, prima di prendere decisioni affrettate cercate di capirne il perché. In amore non fermatevi mai alle apparenze. Provate anzi a conoscere profondamente l’animo di chi vi sta accanto. Metterete il giusto impegno per risolvere anche un’annosa questione familiare che richiede comprensione, disponibilità, buonsenso e molta tolleranza.

Acquario - Con Saturno e Mercurio sotto scacco da Urano, invece di innervosirvi e scattare per un nonnulla, riservate più calore e attenzione ai vostri cari.

Impulsivi e precipitosi come sempre, a torto non prenderete in considerazione i preziosi consigli di chi vi ama. Un po’ d’ansia dovuta a contrattempi o imprevisti che incidono sulle vostre abitudini. Voi single, invece, vi farete travolgere da intriganti conoscenze. Provate a differenziare le emozioni fugaci da quelle durature. Intanto, giocate bene le vostre carte se volete cogliere le buone opportunità che, numerose, vi si stanno per presentare.

Pesci - Qualche nuvola appare all’orizzonte, portando a galla vecchie diatribe familiari. Con più flessibilità e meno impeto, darete risposte efficaci. A parte un po’ di carenza organizzativa, che a conti fatti vi mette in affanno, bene o male ve la caverete.

L'oroscopo dell'8 gennaio vi invita a dare ascolto ai consigli di qualcuno che in passato vi ha saputo sostenere. Scegliete l’ambito che vi sembra prioritario, procedendo con un’azione decisa, favorita dalla coppia Sole-Venere. Alla luce di alcuni sviluppi, dovrete considerare alcune proposte che comporteranno dei cambiamenti.