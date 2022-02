Venerdì 11 febbraio troveremo sul piano astrale la Luna risiedere nel segno dei Gemelli, mentre Urano sosterà sui gradi del Toro. Il Sole assieme a Saturno, invece, proseguiranno il domicilio in Acquario, così come Marte, Mercurio, Venere e Plutone resteranno stabili nel segno del Capricorno. Giove insieme a Nettuno, infine, permarranno in Pesci.

Oroscopo quotidiano favorevole per Bilancia e Acquario, meno roseo per Sagittario e Cancro.

Sul podio

1° posto Acquario: concilianti. Il quarto segno Fisso, nel giorno che precede il weekend, potrebbe assumere un mood conciliante nel ménage amoroso, divenendo particolarmente propenso a soddisfare qualche desiderio in più dell'amato bene rispetto al solito.

2° posto Bilancia: speranzosi. L'algido Stellium in quadratura dovrà probabilmente abbassare la cresta rispetto ai nati Bilancia questo venerdì, in quanto il segno d'Aria verrà pervaso dall'atmosfera frizzante e vogliosa di divertimento donata dai Luminari, assumendo un atteggiamento decisamente più speranzoso rispetto al prossimo futuro.

3° posto Gemelli: soddisfazioni. Il fronte professionale di casa Gemelli avrà buone possibilità di godere di un risultato improvviso o una gratifica morale inaspettata, grazie alle quali il segno Mobile parrà trovare delle nuove motivazioni per ottimizzare i progetti in essere.

I mezzani

4° posto Leone: in fermento. L'avvicinarsi della Luna Piena nel segno, che avverrà nel pomeriggio del 16 febbraio, sommata alle sollecitazioni del quadrato Saturno-Urano potrebbe far percepire ai felini che qualcosa stia per mutare in meglio.

5° posto Toro: shopping. Ad essere favoriti in questa giornata d'inverno saranno, con ogni probabilità, i collezionisti di casa Toro, i quali riusciranno a mettere le mani su un oggetto dal grande valore e lo acquisteranno per un prezzo stracciato.

6° posto Scorpione: ricerca d'equilibrio. Semaforo acceso sul giallo per i nati Scorpione in queste ventiquattro ore, in quanto il segno Fisso sarà chiamato a cercare un equilibrio, basato su tempo e attenzioni dedicate, tra il settore amoroso e quello lavorativo.

Scontentare da una parte il capo o dall'altra il partner sarà semplice ma, mettendosi d'impegno, il segno d'Acqua potrebbe riuscire nell'ardua impresa di fare tutti contenti.

7° posto Pesci: a volte ritornano. Eccezion fatta per l'indaffarata mattinata, dall'ora di pranzo in poi la seconda e terza decade di casa Pesci farà, c'è da scommetterci, l'incontro con una persona intrigante che non vedevano da qualche tempo.

Malgrado le possibilità di un appuntamento con la stessa saranno blande, scambiarsi il numero telefonico o un contatto online sarebbe una saggia mossa in prospettiva futura.

8° posto Vergine: dubbiosi. Le ultime scelte in materia finanziaria, come l'acquisto di una casa o un ingente investimento, potrebbero dar da pensare ai nati Vergine di prima decade questo venerdì, in quanto il segno di Terra nutrirà seri dubbi che tali uscite economiche siano state fallimentari.

9° posto Capricorno: rallentare i ritmi. Nonostante il fronte economico e professionale avanzi col vento in poppa, specialmente per le prime due decadi, i nati Capricorno saranno chiamati a togliere il piede dall'acceleratore in queste ventiquattro ore perché il loro corpo reclamerà un momento di tregua.

Ultime posizioni

10° posto Sagittario: finanze flop. Giornata da prendere con le pinze per ciò che concernerà il denaro in uscita, in quanto il segno Mobile sarà presumibilmente propenso a rinnovare la propria attrezzatura professionale, così da renderla all'avanguardia, ma il parterre planetario gli suggerirà di rinviare tale ammodernamento.

11° posto Cancro: accuse. Un parigrado o un subalterno potrebbe puntare il dito sui nati Cancro in questa giornata, accusando il segno d'Acqua di aver troppo spesso delegato le proprie mansioni professionali a terzi nei giorno scorsi.

12° posto Ariete: amore flop. Un mix di gelosia e insofferenza avranno buone possibilità di abbattersi sul fronte amoroso di casa Ariete, inducendo i nativi ad alzare troppo spesso la voce oltre a essere insolitamente tiepidi sotto le lenzuola.