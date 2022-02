L'Oroscopo del 13 febbraio prevede un Cancro più comprensivo del solito in ambito amoroso grazie alla Luna nel segno, mentre Bilancia potrebbe essere un po' malinconica.

Capricorno non dovrà essere geloso o permaloso con il partner, mentre Pesci non perderà un colpo in amore. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo di domenica 13 febbraio.

Oroscopo del giorno 13 febbraio 2022 segno per segno

Ariete: situazione astrologica piuttosto incerta in amore. La Luna e Venere opposte al segno non rendono semplici da gestire i rapporti con il partner.

Ciò nonostante, sappiate che cambiare atteggiamento potrebbe aiutarvi. Se siete single, dovrete cercare di essere più ottimisti. In ambito professionale non perdetevi d'animo al primo imprevisto che si presenterà. Voto - 5️⃣

Toro: il pianeta dell'amore è pronto ad aiutarvi e, secondo l'oroscopo del 13 febbraio, i rapporti con l'anima gemella brilleranno di luce propria, soprattutto per i nati nella terza decade. Per quanto riguarda voi single, la vostra ricerca del partner ideale necessita di una buona dose di determinazione. Sul posto di lavoro, un ambiente più armonioso vi aiuterà a fare di più. Voto - 9️⃣

Gemelli: sfera sentimentale concreta. Pochi giri di parole e più fatti per la vostra anima gemella vi permetteranno di ottenere una grande stabilità.

Se siete single, le circostanze vi saranno favorevoli e l'amore potrebbe bussare alla vostra porta. Nel lavoro l'impegno da parte vostra non manca, ma cercate comunque di non lasciarvi ingannare da facili guadagni poco affidabili. Voto - 8️⃣

Cancro: con questa bella Luna nel segno riuscirete ad essere davvero comprensivi in ambito sentimentale.

Potrebbe dunque essere un buon momento per cercare di superare i vostri problemi di coppia. Se siete single, la presenza di un amico nella vostra vita sarà fondamentale. Nel lavoro gli impegni da portare avanti aumentano, e non potrete fermarvi un momento. Per fortuna ci sarà Giove a darvi una mano. Voto - 7️⃣

Leone: vita di coppia tutto sommato discreta.

In ogni caso, sarà meglio che facciate delle scelte ponderate in amore, evitando soprattutto di contraddire l'anima gemella. Se siete single, sarà un buon momento per fare nuove conoscenze. In ambito professionale meglio non prendere certe decisioni in autonomia. Voto - 7️⃣

Vergine: previsioni astrali positive secondo l'oroscopo di domenica 13 febbraio. Questo cielo vi aiuterà tanto con le questioni sentimentali. Single oppure no, potreste riuscire a fare breccia nel cuore delle persone che amate. Per quanto riguarda il lavoro, mente e corpo lavoreranno bene, ma Giove potrebbe darvi qualche piccolo grattacapo da risolvere al più presto. Voto - 8️⃣

Bilancia: potreste essere un po' troppo malinconici.

Con la Luna e Venere negativi, i vostri sentimenti faticano ad emergere, e tutto quello che potrete fare sarà chiudervi in voi e riflettere. I cuori solitari devono evitare discussioni, soprattutto se l'interlocutore non dovesse risultare particolarmente simpatico. Nel lavoro vi attende un'altra giornata difficile che richiederà parecchio impegno. Voto - 5️⃣

Scorpione: periodo eccellente sotto il profilo amoroso. Non ci sarà nessuna nuvola sopra il vostro cielo, e potrete gestire la vostra relazione di coppia nel migliore dei modi. I cuori solitari saranno socievoli e simpatici, e non si escluderanno nuovi ed intriganti incontri. Per quanto riguarda il lavoro, sarete piuttosto convinti delle vostre capacità e con la giusta determinazione otterrete risultati soddisfacenti.

Voto - 9️⃣

Sagittario: sfera sentimentale discreta. Single oppure no, avrete un certo ottimismo che vi aiuterà a gestire bene i rapporti sociali, soprattutto se siete nati nella terza decade. In ambito lavorativo ci sarà ancora tanto da fare prima di ottenere una certa stabilità anche se non vi mancherà la buona volontà. Voto - 8️⃣

Capricorno: con questa Luna in cattivo aspetto, la settimana non si chiuderà bene. In amore potreste essere un po' gelosi o permalosi nei confronti del partner. Se siete single, dovrete pesare bene le parole che andrete ad utilizzare. Per quanto riguarda il lavoro, affronterete la giornata con una certa serenità soprattutto se siete nati nella seconda decade. Voto - 7️⃣

Acquario: previsioni astrali positive.

Nutrirete emozioni forti nei confronti del partner, e la vostra relazione andrà avanti serenamente. I cuori solitari si sentiranno a loro agio in compagnia delle persone giuste. Per quanto riguarda il lavoro, non vi mancherà una certa intraprendenza grazie alla presenza di Saturno nel vostro cielo. Voto - 8️⃣

Pesci: non perderete un colpo in amore. Con la Luna in trigono dal segno amico del Cancro, e Venere in sestile, non potrete chiedere di meglio per la vostra relazione di coppia. Se siete single, raccogliete tutto il coraggio che avete, perché potrebbe essere il momento di farsi avanti. Nel lavoro, se saprete coniugare bene idee ed energie, arriveranno ottimi risultati. Voto - 9️⃣