L'oroscopo settimanale dal 14 al 20 febbraio prevede il pianeta Mercurio allontanarsi dal segno del Capricorno in favore dell'Acquario, che tornerà a spingere sul posto di lavoro, mentre per il Leone la situazione potrebbe peggiorare. Ancora qualche piccolo disguido in amore per la Bilancia, ma la situazione sta per cambiare, mentre Vergine si farà trasportare dai sentimenti. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della settimana dal 14 al 20 febbraio.

Previsioni oroscopo da 14 al 20 febbraio 2022 segno per segno

Ariete: settore professionale che vi vedrà un po’ più competitivi ora che Mercurio si sposterà nel segno dell'Acquario.

Faticherete ancora a raggiungere buoni risultati, ciò nonostante inizieranno ad arrivare delle buone idee. Sul fronte amoroso la settimana non inizierà così male grazie alla Luna, che porterà qualche buona notizia, ma Venere sarà ancora negativa, quindi portare tanta pazienza, anche voi cuori solitari che volete fare conquiste. Voto - 7️⃣

Toro: non una settimana eccezionale, secondo l'oroscopo, a causa di diversi alti e bassi. Tra Mercurio che vi volta le spalle e la Luna non sempre favorevole, non ci saranno momenti davvero validi. Certo, ci sono ancora astri come Venere, Marte e Giove a darvi una mano in amore e nel lavoro, ma la consapevolezza di non riuscire più a raggiungere dei risultati eccezionali potrebbe spiazzarvi.

Voto - 7️⃣

Gemelli: vita lavorativa che riprenderà, con il pianeta Mercurio in trigono dal segno dell'Acquario. Tornerete a metterci impegno in quel che fate, cercando di sfruttare bene le idee che avrete. Non dimenticatevi però che Giove è ancora negativo, pronto a farvi cadere. In amore godrete di una discreta intesa di coppia, ma attenzione tra giovedì e venerdì quando la Luna sarà negativa.

Se siete single non vi dispiacerà fare nuove e interessanti conoscenze. Voto - 8️⃣

Cancro: l'oroscopo della settimana fino al 20 febbraio vi riserverà qualche buona notizia. In ambito lavorativo Mercurio smetterà di sfavorirvi e con Giove in trigono riuscirete a essere più concentrati sui vostri progetti. Poche novità invece per quanto riguarda i sentimenti.

La Luna sarà favorevole tra giovedì e venerdì, ma dovrete stare attenti soprattutto nel weekend e non causare inutili litigi che vi faranno allontanare ulteriormente dal partner. Se siete single potreste aver bisogno di parlare seriamente con qualcuno di cui vi fidate. Voto - 6️⃣

Leone: complicazioni in arrivo per voi nativi del segno, soprattutto al lavoro. Mercurio tornerà a essere opposto e non sarà affatto facile riuscire a sbloccare una situazione già abbastanza difficile di suo: non ci voleva. Un po’ meglio in amore grazie alla Luna prima nel vostro cielo e poi in posizioni più o meno favorevoli. Riuscirete a far valere i vostri sentimenti, anche voi cuori solitari, e se avrete bisogno di stabilire un dialogo sincero e profondo con la persona che amate potrete farlo.

Voto - 7️⃣

Vergine: settimana più che valida, anche se questo cielo sta per cambiare. In amore ci saranno tante energie positive, che vi consentiranno di portare avanti serenamente il vostro rapporto, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Vi farete trascinare dai sentimenti e non nasconderete una certa emozione. Se siete single siete ancora in tempo per dichiarare i vostri sentimenti. Nel lavoro Mercurio si allontanerà dalla vostra orbita, dunque attenzione a come vi muoverete con i vostri progetti, considerata la posizione sfavorevole di Giove. Voto - 8️⃣

Bilancia: "sentimenti" e "passione" sono parole che al momento non gradite. Quello che realmente volete è riconquistare la fiducia del partner e forse questa settimana potrebbe essere adatta, considerato che la Luna sarà dalla vostra parte.

Cercate dunque di giocare bene le vostre carte, mostrando tutta la vostra sincerità e fedeltà. Per quanto riguarda il lavoro, invece, arriveranno buone notizie. Mercurio tornerà favorevole e vi sarà di grande aiuto per svolgere le vostre mansioni. Voto - 6️⃣

Scorpione: la settimana potrebbe non iniziare al meglio, considerato che la Luna si troverà in quadratura dal segno del Leone. Come se non bastasse, Mercurio si sposterà in Acquario e le cose non sempre andranno come previsto. In amore sarà necessario non essere troppo invadenti e non agire di impulso. Single oppure no, potreste non dare una bella impressione alla persona che amate. Nel lavoro, invece, dovrete saper evitare gli imprevisti, soprattutto voi nati nella seconda decade.

Voto - 7️⃣

Sagittario: vita professionale che vedrà il pianeta Mercurio tendervi la mano dal segno dell'Acquario. Con la giusta strategia arriveranno risultati un po’ più soddisfacenti. Per quanto riguarda i sentimenti, la Luna inizialmente sarà con voi dal segno amico del Leone, ma da giovedì dovrete saper gestire bene il vostro rapporto o un corteggiamento se siete single, considerato che l'astro argenteo non sarà favorevole. Qualche possibilità in più ci sarà nel weekend. Voto - 8️⃣

Capricorno: cielo che cambierà durante la prossima settimana secondo l'oroscopo. Il pianeta Mercurio si allontanerà dal vostro segno, ciò nonostante riuscirete a mettere a segno discreti successi al lavoro, grazie all'aiuto di Marte e Giove.

Situazione stabile in ambito sentimentale grazie alla buona posizione di Venere. Attenzione però al weekend, quando la Luna sarà in cattivo aspetto. Single oppure no potreste essere facilmente fraintesi. Voto - 8️⃣

Acquario: buone e cattive notizie nel corso di questa settimana. In amore la Luna sarà contro di voi fino a mercoledì, rendendovi difficili i rapporti con il partner. Vi riprenderete presto, ma in ogni caso non ci sarà un ottimo affiatamento. Se siete single sarà meglio non osare troppo con la vostra fiamma. Nel lavoro l'arrivo di Mercurio nel vostro cielo vi aiuterà a fare di meglio con i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Pesci: sfera sentimentale più o meno stabile, anche se ci sarà qualche piccola sbavatura nel corso della settimana.

Secondo l'oroscopo la Luna sarà contro di voi tra giovedì e venerdì, dunque sarà necessaria attenzione. In generale, però, rispetto e comunicazione continueranno a essere presenti tra voi e il partner. Se siete single potreste essere un po’ timidi, ma con un po’ di fortuna sarete in grado di sciogliere facilmente il ghiaccio. Nel lavoro Mercurio si metterà dietro di voi, ma ci saranno ancora Marte e Giove a rendere i vostri progetti un successo. Voto - 8️⃣