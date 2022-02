L'Oroscopo del 20 febbraio prevede una Bilancia più attiva in amore, anche se non dovrà pretendere molto, mentre Gemelli godrà di un'ottima intesa di coppia. Ariete dovrà mettere delle cose a posto in amore, mentre Capricorno potrebbe essere un po’ impaziente. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della giornata di domenica 20 febbraio.

Oroscopo e previsioni di domenica 20 febbraio 2022 segno per segno

Ariete: un quadro astrale non molto promettente in quest'ultima giornata della settimana. Ci saranno alcune cose da sistemare tra voi e la vostra anima gemella, e ci vorrà molta pazienza per riuscirci.

Se siete single la fiamma della passione non si accenderà questa domenica. Sul fronte professionale Mercurio favorevole vi aiuta nelle vostre mansioni, rendendovi particolarmente attivi. Voto - 6️⃣

Toro: previsioni zodiacali tutto sommato convincenti. L'oroscopo del 20 febbraio vi vedrà abbastanza sensibili e romantici nei confronti del partner, da regalarvi splendidi momenti insieme. Se siete single ci tenete talmente tanto a certe persone da fare di tutto per loro. Sul fronte professionale potreste faticare un po’ a esprimere le vostre idee e sviluppare al meglio i vostri progetti. Comunque vada, affidatevi a Giove e Marte. Voto - 8️⃣

Gemelli: sfera sentimentale ricca di opportunità grazie alla Luna in trigono.

Godrete di un'ottima intesa di coppia, e sarete in perfetta sintonia. Se siete single vivrete una giornata tutta baci e abbracci. Sul fronte professionale la buona posizione di Mercurio porterà buone idee, ma attenzione perché Giove potrebbe ostacolarvi. Voto - 8️⃣

Cancro: periodo solamente sufficiente per quanto riguarda i sentimenti.

Single oppure no, forse potrebbe essere il momento di tagliare alcuni rami secchi, e dare un nuovo inizio alla vostra vita quotidiana. Sul fronte professionale questa giornata porterà tanti impegni, ma con Giove e Mercurio in buon aspetto, vi darete da fare. Voto - 6️⃣

Leone: una domenica piuttosto stimolante per voi nativi del segno.

La Luna in sestile dal segno della Bilancia vi aiuterà a portare maggior equilibrio nella vostra vita di coppia, soprattutto se siete nati nella terza decade. Se siete single un amico potrebbe aver bisogno di voi, e voi dovrete tendergli la mano. Sul fronte professionale con Mercurio negativo dovrete stare attenti a come gestirete certe situazioni. Voto - 7️⃣

Vergine: vita di coppia ottima secondo l'oroscopo di domenica 20 febbraio. Una bella Venere in trigono dal segno del Capricorno continuerà a favorirvi, e vi sentirete davvero legati al partner. Se siete single tra voi e la persona che vi piace ci sarà maggior complicità. Sul posto di lavoro avrete le idee tutto sommato chiare su come svolgere i vostri progetti, ma non si escludono imprevisti.

Voto - 8️⃣

Bilancia: con la Luna che si trova nel vostro cielo, sarete più attivi dal punto di vista sentimentale. Certo, non è ancora il caso di pretendere troppo dalla vostra anima gemella, ciò nonostante la situazione sta lentamente migliorando, dunque non bruciate le tappe. Discorso simile se siete single e state corteggiando una persona che vi piace davvero. In ambito lavorativo riuscirete a distinguervi grazie a Mercurio, portando risultati migliori. Voto - 7️⃣

Scorpione: una domenica nel complesso tranquilla per voi nativi del segno. Riuscirete a godervi la vostra relazione di coppia e non ci saranno gravi problemi tra voi e la vostra anima gemella. Se siete single non lascerete che la routine prenda il sopravvento e cercherete di dare una svolta alla vostra vita.

In ambito professionale meglio non correre troppo per il momento considerato che Mercurio è contro di voi. In altre parole, siate prudenti. Voto - 8️⃣

Sagittario: un quadro astrale che vi regalerà tante opportunità in questa giornata. Dal punto di vista sentimentale ci penserà la Luna a regolare i rapporti con il partner, e aiutarvi a crescere come coppia. Se siete single i buoni sentimenti in voi non mancheranno, soprattutto per i nati nella prima decade. Sul fronte professionale Mercurio vi darà una mano con i vostri progetti, ma attenzione sempre a Giove in quadratura. Voto - 8️⃣

Capricorno: periodo sottotono per quanto riguarda i sentimenti. La settimana non si chiuderà nel migliore dei modi, ciò nonostante sarete fiduciosi verso la settimana che sta per entrare.

Single oppure no dunque, portate pazienza ancora per un po’. Per quanto riguarda il lavoro, la buona posizione di Marte e Giove vi aiuterà a gestire al meglio le vostre mansioni. Voto - 7️⃣

Acquario: giornata piacevole dal punto di vista sentimentale grazie alla Luna in trigono. Single oppure no, le emozioni non mancheranno, e la possibilità di una relazione di coppia sana e duratura si concretizzerà. Per quanto riguarda il lavoro ne saprete sempre una più di tutti. Avrete sempre la soluzione a portata di mano, e otterrete ottimi risultati. Voto - 9️⃣

Pesci: la settimana finirà in maniera piuttosto soddisfacente, soprattutto in amore. Godrete di un'ottima intesa di coppia, e non c'è niente che non potrete superare insieme al partner. Se siete single preparatevi a qualche bella sorpresa. Sul posto di lavoro una buona preparazione e organizzazione vi permetteranno di arrivare ai vostri obiettivi. Voto - 9️⃣