La seconda settimana di febbraio sta per giungere ormai al suo termine e si prepara a lasciare il posto ad un periodo diverso da quello attuale. L’Oroscopo di questo secondo weekend prevede l’avvicinarsi di momenti di ripresa per coloro nati sotto al segno dell’Ariete, con un aumento delle influenze positive astrali nei confronti del Capricorno. Qualche nota di stress potrebbe accompagnare il segno del Cancro, ma solo fino alle prime ore di sabato per lasciare poi il posto ad un relax tanto atteso quanto meritato. Periodo ottimale, sotto ogni punto di vista, per i nativi dei Pesci.

Tutto sommato, nonostante qualche piccolo imprevisto, il weekend in questione si rivelerà interessante per la maggior parte dei segni.

Di seguito, l’oroscopo nel dettaglio per ogni segno zodiacale.

Oroscopo del weekend, da Ariete a Vergine

Ariete – momenti di ripresa, come anticipato dall’oroscopo, si ergono all’orizzonte e sembrano essere anche in rapido avvicinamento. Dopo una settimana trascorsa tra alti e bassi, con notizie positive che si alternavano a quelle negative creando confusione nella quotidianità, il secondo weekend del mese non poteva che farsi portatore di gioia e serenità. Tirare un sospiro di sollievo potrebbe essere d’obbligo.

Toro – la fortuna continuerà ad accompagnare il segno del Toro anche durante il weekend, palesando così il favore di una posizione astrale in grado di portare gioia e serenità nella vita di molti.

Giornate intense ed a volte un po’ dure da affrontare a causa di una stanchezza ormai imminente, ma mai in grado di mettere a tacere i sorrisi più veri e sinceri di cui sono in grado di vestirsi i nativi del segno zodiacale in questione.

Gemelli – secondo le previsioni dell’oroscopo di questo secondo weekend del mese, le preoccupazioni accumulate nei giorni appena trascorsi potrebbero finalmente svanire alleggerendo così il carico che i nativi dei Gemelli hanno dovuto sopportare fino a questo momento.

La fortuna potrebbe volgere finalmente il proprio sguardo in direzione del segno zodiacale in questione, migliorando così i giorni a venire.

Cancro – come anticipato, anche coloro nati sotto al segno del Cancro potranno ritenersi fortunati e tirare un sospiro di sollievo con il sopraggiungere del fine settimana. Un weekend ricco di emozioni che, inglobando le giornate di sabato e domenica, permetterà al Cancro di sorridere ed uscire vittorioso dalle varie situazioni.

Nulla sarà lasciato al caso e la vicinanza della famiglia e delle persone care si farà sentire costantemente.

Leone – sfortunatamente, chi è nato sotto al segno del Leone potrebbe non essere in grado di affrontare il weekend in avvicinamento nel migliore dei modi. Secondo l’oroscopo, le energie continueranno a scarseggiare ed in molti potrebbero ritrovarsi costretti a chiedere una mano d’aiuto alle persone care e fidate. La situazione potrebbe migliorare con il sorgere di una nuova settimana.

Vergine – varie situazioni potrebbero presentarsi lungo il cammino, aprendo svariate porte, ma portando anche alla chiusura di altre. Riuscire a vagliare attentamente le occasioni che si presenteranno, studiando il cammino che si vorrà intraprendere, non sarà semplice e potrebbe richiedere il consiglio di una persona esperta.

Attenzione, però, a non affidarsi di chiunque: non tutti potrebbero gioire nel vedere altri realizzare i propri sogni.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia – chi è riuscito a mantenere la calma durante i giorni appena trascorsi può considerarsi fortunato sotto ogni aspetto. Gli astri non hanno abbracciato tutti allo stesso modo e molte titubanze sono riuscite a mandare in tilt anche i più attenti. Il fine settimana potrebbe tingersi di colori più accesi grazie ad una posizione astrale più favorevole. Godere della presenza della famiglia e delle persone amate aiuterà a rendere i prossimi giorni migliori.

Scorpione – la settimana appena trascorsa non è stata tra le migliori, specialmente per quanto riguarda l’ambito lavorativo ed economico.

Qualche pagamento di troppo o addirittura qualche rallentamento sul lavoro potrebbero aver portato ad un innalzamento repentino dei livelli di stress, ma grazie all’avvicinarsi del weekend ci si potrebbe imbattere in miglioramenti non preventivati ma certamente graditi. L’oroscopo, quindi, inserisce lo Scorpione tra i segni “prescelti” del periodo in corso.

Sagittario – qualche nota di malumore sembra aver colpito alcuni nativi del Sagittario durane la settimana appena trascorsa ed alcuni potrebbero portarsi qualche strascico fino al weekend. Qualche novità potrebbe però sopraggiungere sotto vari ambiti, da quello sentimentale a quello lavorativo. Attenzione a non esagerare troppo con le richieste: il conto potrebbe arrivare e mostrarsi salato.

Capricorno – come già anticipato, l’oroscopo del weekend in questione preannuncia il sopraggiungere di momenti a dir poco magici. Le previsioni nei confronti del Capricorno sembrano essere positive ed in grado di far nascere un sorriso forte e difficile da abbattere. La fortuna avvolgerà i prossimi giorni senza troppi giri di parole, portando il giusto aiuto nelle varie situazioni.

Acquario – vari momenti si sono susseguiti nel corso delle giornate appena trascorse, alternando attimi di gioia e serenità a momenti di ansia e panico. Riuscire a venire fuori da una situazione particolare non è stato semplice e non tutti ci sono riusciti. Il fine settimana potrebbe farsi portatore di buone notizie, soprattutto per coloro che si sono sempre dati da fare.

La famiglia sarà sempre presente e sarà pronta a tendere una mano nel momento del bisogno.

Pesci – l’oroscopo del secondo weekend di febbraio prevede il proseguirsi di giornate intrise di emozioni e sensazioni positive. Sia in amore che in ambito relazionale e lavorativo non ci si potrà lamentare di nulla, se non di qualche piccolo rallentamento che risulterà comunque flebile e facilmente superabile. Durante questo periodo si avrà modo di assaporare un mix di emozioni non indifferenti.