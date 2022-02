L'oroscopo del 25 febbraio vedrà i nativi Gemelli alle prese con la Luna in opposizione, che in amore metterà in difficoltà i nativi del segno, mentre Acquario riuscirà a farsi notare al lavoro per le sue abilità. Un Pesci brontolone faticherà a entrare in sintonia con il partner, mentre Cancro inizierà a smussare gli spigoli della propria relazione. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di venerdì 25 febbraio.

Previsioni oroscopo venerdì 25 febbraio 2022 segno per segno

Ariete: periodo più convincente in amore grazie alla Luna, ciò nonostante non potete ignorare la posizione sfavorevole di Venere, anche se lo sarà ancora per poco.

Single o meno dunque, pazienza e comprensione saranno due pilastri fondamentali per costruire una vera storia d'amore. In ambito lavorativo sarà una giornata abbastanza produttiva e proficua grazie a Mercurio. Voto - 8️⃣

Toro: oroscopo di venerdì 25 febbraio che vi vedrà particolarmente sensibili in amore. Questa vostra sensibilità potrebbe far piacere al partner, ciò nonostante non dovrete abusarne. Se siete single l'umore sarà piuttosto buono, e sarete spesso a vostro agio in mezzo agli altri. Sul fronte professionale essere fiduciosi delle vostre capacità va bene, tuttavia meglio non dare tutto per scontato. Voto - 7️⃣

Gemelli: configurazione astrale sottotono in questa giornata di venerdì a causa della Luna in cattivo aspetto.

Nulla di particolarmente grave considerata la buona stabilità del vostro rapporto, ciò nonostante in caso di incomprensioni o malintesi con il partner, meglio essere chiari fin da subito con le spiegazioni. Se siete single e state provando a corteggiare la persona che vi piace, meglio non correre troppo. Per quanto riguarda il lavoro riuscirete a dire la vostra anche in condizioni diverse dal solito, merito di Mercurio in buon aspetto che non vi farà mancare delle idee particolarmente azzeccate.

Voto - 7️⃣

Cancro: è arrivato il momento di ricostruire la vostra relazione di coppia, anche se questo cielo non è ancora perfettamente limpido. Tuttavia, con la giusta pazienza, tempo e maggior sintonia nei confronti del partner, presto recupererete terreno. Se siete single smussate alcuni dettagli del vostro carattere un po’ spigoloso.

In ambito lavorativo non arriveranno risultati eccezionali per il momento, ma sarete comunque piuttosto soddisfatti dei vostri progetti. Voto - 7️⃣

Leone: la Luna in trigono vi permetterà di vivere una relazione stabile in questa giornata, ma sapete benissimo che ci sono alcune cose da sistemare al più presto nel vostro rapporto. Se siete single avrete bisogno di maggiore equilibrio nella vostra vita. In ambito lavorativo pianificare non servirà a nulla quando Mercurio è pronto a stravolgere i vostri piani. Voto - 6️⃣

Vergine: previsioni astrali che vi vedranno messi in ginocchio da questa Luna in quadratura. Abbiate pazienza, perché questa storia durerà davvero poco. Single oppure no intanto, cercate di farvi venire buone idee su come conquistare la persona che vi piace.

Settore professionale tutto sommato discreto, anche se con Marte favorevole bisogna dire che potete fare di più. Voto - 6️⃣

Bilancia: oroscopo di venerdì 25 febbraio dalle buone aspettative per voi. In ambito amoroso ricostruire un rapporto non è semplice, proprio per questo solo insieme alla vostra anima gemella potrete riuscirci. Se siete single questa Luna potrebbe farvi capire l'importanza di alcune persone nella vostra vita. Nel lavoro avrete un buon spirito d'iniziativa grazie a Mercurio, utile per mettere a segno discreti successi. Voto - 7️⃣

Scorpione: sfera sentimentale che rimarrà piena di occasioni per voi nativi del segno. La buona posizione vi Venere vi metterà a vostro agio in quanto a sentimenti.

Single oppure no, avrete ancora tanti assi nella manica per poter conquistare la persona che vi piace. Sul fronte professionale invece il periodo è solamente discreto. Se da una parte Giove vi aiuterà a gestire le vostre mansioni, dall'altra dovrete fare i conti con Mercurio che porta vari imprevisti da risolvere. In generale però, non sarà una giornata da buttar via. Voto - 8️⃣

Sagittario: periodo sicuramente pieno di momenti romantici per voi nativi del segno. La Luna in congiunzione sarà un vero toccasana per la vostra relazione di coppia, in particolare per coloro che sono nati nella prima decade. I cuori solitari vivranno splendidi momenti con chi amano di più. In ambito lavorativo le idee non mancheranno grazie a Mercurio, ma dovrete saperle mettere in pratica considerato che Giove vi ostacola dal segno dei Pesci.

Voto - 8️⃣

Capricorno: giornata di venerdì che vi vedrà ancora una volta particolarmente attivi e entusiasti della vostra vita sentimentale. Il vostro cuore sarà perfettamente in sintonia con quello del partner, e non potrete che vivere splendidi momenti insieme. Se siete single questo è il momento perfetto per lasciarsi andare alle emozioni più pure. In ambito professionale dimostrerete tutte le vostre abilità grazie in particolare a Marte e Giove sempre pronti a fornirvi il supporto necessario. Voto - 8️⃣

Acquario: settore professionale più che soddisfacente in questa giornata. La presenza di Mercurio nel vostro cielo vi permetterà di distinguervi dagli altri per le vostre idee davvero azzeccate.

In ambito amoroso ci sarà la Luna in buon aspetto a garantirvi momenti davvero romantici insieme al partner. Se siete single sarete particolarmente socievoli, soprattutto voi nati nella terza decade. Voto - 8️⃣

Pesci: con la Luna in quadratura faticherete un po’ a entrare in sintonia con la vostra anima gemella. Il vostro atteggiamento un po’ brontolone potrebbe non far piacere infatti, e sarà necessario cambiare. Se siete single prendetevi un po’ di tempo in più per capire i vostri sentimenti nei confronti della persona che vi piace. Nel lavoro riuscirete a mettere a segno buoni risultati grazie a Giove. Voto - 7️⃣