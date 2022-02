L'oroscopo di mercoledì 9 febbraio avrà in serbo tante sorprese e novità. I transiti planetari avranno un'influenza non indifferente sulla vita sociale, lavorativa e sentimentale dei segni zodiacali. Alcuni di loro proveranno a farsi notare sul lavoro, mentre altri saranno totalmente rapiti dal partner.

Stando alle previsioni zodiacali di domani, la Vergine, il Sagittario e i Pesci si porranno obiettivi ambiziosi, mentre il Toro, il Leone e lo Scorpione vorranno risolvere i loro problemi in famiglia. I Gemelli e il Capricorno non si faranno mettere i piedi in testa da nessuno, al contrario del Cancro e della Bilancia che avranno un carattere più dolce.

Ecco tutti i dettagli dell'Oroscopo di domani 9 febbraio.

Previsioni zodiacali di mercoledì 9 febbraio: dall'Ariete al Cancro

Ariete: non vedrete l'ora di trovare la persona adatta a voi. Non sarà una ricerca facile perché avrete dei criteri ben precisi. Desidererete avere accanto qualcuno che possa comprendervi, ascoltarvi e sostenervi. Avrete voglia di divertirvi, ma senza perdere di vista i vostri obiettivi per il futuro.

Toro: il clima in famiglia sarà alterato a causa di alcune discussioni. Cercherete di prendere la situazione in mano, ma dovrete essere pazienti per permettere a tutti di esporre il loro punto di vista. Le previsioni zodiacali vi consigliano di aprire la mente e di provare ad aumentare la vostra pazienza.

Gemelli: la solitudine non vi spaventerà affatto, anzi, trasformerete questo aspetto della vostra vita in un punto di forza. Darete poca confidenza e cercherete di non rivelare i vostri progetti per il futuro. Conoscere nuove persone vi metterà a disagio, soprattutto se avranno interessi romantici verso di voi.

Cancro: il vostro obiettivo sarà quello di trascorrere una giornata all'insegna della serenità.

Desidererete uscire con gli amici e dedicare tempo all'amore. Il partner sarà felicissimo di poter stare un po' con voi, ma non dovrete dimenticare gli impegni lavorativi. Le distrazioni eccessive potrebbero essere deleterie.

Oroscopo di domani 9 febbraio: dal Leone allo Scorpione

Leone: voi e i vostri famigliari avrete delle opinioni decisamente contrastanti.

Non sarete pronti a farvi influenzare da loro ma non potrete neanche ignorarli. Le previsioni zodiacali vi consigliano di cercare un punto di incontro, in modo da superare questo momento e da ritrovare la serenità.

Vergine: sentirete il bisogno di mettervi alla prova. Avrete molti sogni nel cassetto ma, per realizzarli, saprete di dover dare spazio alla vostra ambizione. Proverete a farcela da soli, tuttavia la presenza delle persone care sarà fondamentale in questo percorso. Il partner vi infonderà coraggio e vi aiuterà a superare i momenti di crisi

Bilancia: proverete dei sentimenti molto forti per il partner. Il vostro legame sarà caratterizzato da rispetto reciproco e da tanto affetto. Metterete le sue esigenze davanti alle vostre perché vorrete rafforzare la complicità che vi unisce.

Potrebbe esserci anche una piccola sorpresa per voi.

Scorpione: i vostri rapporti interpersonali saranno piuttosto tesi. Lo stress dovuto al lavoro, infatti, influenzerà l'intera giornata e guiderà le vostre azioni. La famiglia e gli amici saranno preoccupati per voi e potrebbero avere qualcosa da ridire sul vostro comportamento. Per fortuna, saprete mantenere il controllo.

Previsioni astrologiche del 9 febbraio: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: il lavoro rappresenterà un aspetto molto importante di questa giornata. Farete un'ottima impressione, ma non vi accontenterete facilmente. L'obiettivo sarà quello di essere soddisfatti di voi stessi e della vostra determinazione. Il rapporto con il partner potrebbe andare incontro a qualche ostacolo.

Capricorno: non sopporterete le persone invadenti e prive di tatto. Le respingerete con tutte le vostre forze perché non sarete disposti a farvi turbare dalle loro critiche. Il vostro carattere vi consentirà di prendere le distanze da tutto e di concentrarvi solo sugli obiettivi da raggiungere. Avrete poco tempo da dedicare agli amici.

Acquario: la vostra famiglia vi accuserà di avere un atteggiamento troppo brusco. Inizialmente perderete la pazienza, ma poi vi renderete conto che tutto ciò deriva da un forte stress. Le previsioni zodiacali vi consigliano di riflettere sulla vostra situazione lavorativa e di provare a prendere la decisione più giusta.

Pesci: finalmente, individuerete il traguardo da raggiungere.

Vi porrete un obiettivo e lotterete per conquistarlo. Nonostante ciò, proverete a tenere sotto controllo le vostre emozioni. Lo stress, infatti, sarà un cattivo consigliere perché non vi consentirà di ragionare con chiarezza. Il partner potrebbe avvertire la vostra mancanza.