L'oroscopo dell'11 febbraio prevede un Leone piuttosto sincero in amore, mentre Marte in trigono per la Vergine porterà energie e risorse utili al lavoro. Per il Sagittario a volte può essere difficile esprimere ciò che sentono, mentre grinta e ambizione non mancheranno in Pesci. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo di venerdì 11 febbraio.

Previsioni oroscopo venerdì 11 febbraio 2022 segno per segno

Ariete: sfera sentimentale che vi vedrà piuttosto coinvolti grazie alla Luna in sestile. Attenzione però perchè non è ancora il momento di fare i romanticoni.

Se siete single non sarà ancora semplicissimo dire ciò che provate. In ambito lavorativo cercate di non accanirvi su quelle questioni che al momento non si possono risolvere. Voto - 7️⃣

Toro: previsioni astrali più che soddsifacenti secondo l'oroscopo dell'11 febbraio. Questo cielo avrà ancora molto da offrirvi, dunque non abbiate paura di vivere nuove avventure. Soprattutto al lavoro, avrete ancora degli assi nella manica da sfruttare. In amore, single oppure no, sarà il momento di pensare di più al benessere della persona che amate se davvero volete conquistarla. Voto - 9️⃣

Gemelli: sarete alla ricerca di affidabilità e precisione, e in questa giornata potreste anche riuscire nel vostro intento.

Sul fronte amoroso essere un tutt'uno con il partner vi aiuterà a avere una relazione migliore, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Se siete single sappiate che l'erba del vicino non è sempre più verde, e potreste averne la conferma. Nel lavoro un buon affiatamento con i colleghi sancirà un ambiete migliore per mettere in piedi progetti convincenti.

Voto - 8️⃣

Cancro: quello che vi serve al momento è un pò di tenacia e fortuna in più sul posto di lavoro, e secondo l'oroscopo di venerdì 11 febbraio potreste ottenerla. Farete interessanti progressi grazie a Giove, e ne sarete fieri. In amore i rapporti con il partner continuano a non essere così fluidi, ma forse questo weekend potrebbe cambiare le carte in tavola.

Se siete single curate di più i rapporti sociali. Voto - 7️⃣

Leone: avrete le idee un pò più chiare in amore in questa giornata, un pò meno al lavoro. I rapporti con il partner funzioneranno bene, e la vostra anima gemella sarà la vostra compagna per la vita, una spalla su cui potrete sempre poggiarvi. Se siete single la vostra sincerità sarà ben apprezzata. Nel lavoro sarà necessario prendere provvedimenti per cercare di risalire. Voto - 7️⃣

Vergine: con Marte in trigono dal segno del Capricorno, energie e risorse non mancheranno, e Mercurio vi aiuterà a sfruttarle bene, soprattutto in ambito professionale. Per quanto riguarda i sentimenti, faticherete ancora un pò a comprendere i sentimenti del partner, ma già da domani la situazione migliorerà.

Per il momento, usate tutto il vostro buonsenso. Se siete single la pazienza e una virtù, e voi dovrete saperla sfruttare. Voto - 7️⃣

Bilancia: previsioni astrali tutto sommato discrete grazie alla Luna in trigono, ciò nonostante non aspettatevi nulla di più in amore. Single oppure no, ci sarà ancora qualcosa da sistemare nella vostra vita amorosa, e certe cose non si sistemano così velocemente. Settore professionale che rimane poco convincente, nonostante tutti vostri sforzi per cercare di risalire. Voto - 6️⃣

Scorpione: sfera sentimentale che migliorerà non poco nelle prossime giornate. Secondo l'oroscopo, godrete di un ottimo quadro astrale, che vi permetterà di fare audaci conquiste, o enfatizzare e rafforzare il legame tra voi e il partner.

Per quanto riguarda il lavoro avete fatto tanti progressi nell'ultimo periodo, dunque sentitevi fieri e di voi. Voto - 8️⃣

Sagittario: con questa Luna in opposizione, non sarà così semplice esprimere ciò che sentite, soprattutto se siete nati nella terza decade. Secondo l'oroscopo di venerdì 11 febbraio, sarà utile prendersi del tempo per riflettere. Capirete subito qual'è la cosa più giusta da fare. In ambito lavorativo i vostri progetti vanno avanti, anche se non al ritmo della vostra tabella di marcia. Voto - 6️⃣

Capricorno: sfera sentimentale che ultimamente scricchiola un pò per voi, ma in questa giornata non avrete nulla da temere. In ogni caso però, sarà meglio non sbilanciarsi troppo nei confronti del partner o della persona che vi piace, perchè i rapporti con questa persona potrebbero cambiare improvvisamente.

Per quanto riguarda il lavoro sarete abili e veloci con le vostre mansioni, da raggiungere sempre ottimi risultati. Voto - 7️⃣

Acquario: configurazione astrale ottima per esprimere al meglio i vostri sentimenti. Con la Luna che si troverà in sestile dal segno dei Gemelli, potrete dare inizio a un weekend emozionante in amore, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Per quanto riguarda il lavoro invece, ultimamente siete un pò distratti, ma tutto sommato continuerete a raggiungere risultati discreti. Voto - 8️⃣

Pesci: avete bisogno di trovare un pò di coraggio e fiducia in voi se volete dire ciò che sentite alle persone che amate, cosa che al momento con la Luna in quadratura non sarà facilissima.

Fortunatamente questa sitazione non durerà ancora a lungo. Inoltre, Venere è ancora favorevole, dunque non mollate. Per quanto riguarda il lavoro grinta e ambizione non mancheranno con Giove al vostro fianco, e i vostri progetti prenderanno la giusta direzione. Voto - 7️⃣