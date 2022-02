Venerdì 18 febbraio troviamo sul piano astrale Giove assieme a Nettuno risiedere nel segno dei Pesci, mentre la Luna sosterà su gradi della Vergine. Mercurio, il Sole e Saturno, invece, continueranno il domicilio in Acquario, così come Urano resterà stabile nel segno del Toro. Marte, Plutone e Venere, infine, permarranno in Capricorno.

Oroscopo quotidiano favorevole per Capricorno e Acquario, meno roseo per Bilancia e Scorpione.

Sul podio

1° posto Capricorno: amore top. La temperatura nel ménage amoroso delle prime due decadi di casa Capricorno potrebbe alzarsi di qualche grado e i nativi sentirsi rinvigoriti sotto le lenzuola, col partner che non disdegnerà di certo la loro ritrovata passionalità.

2° posto Acquario: lavoro top. Ad avere una marcia in più nel giorno che precede il weekend saranno, c'è da scommetterci, i liberi professionisti del segno d'Aria, in quanto riusciranno con semplicità ad accalappiarsi le simpatie di nuovi clienti e anche il portafogli ringrazierà.

3° posto Vergine: decisi. I tentennamenti delle ultime settimane, complice l'ostico duetto Giove-Nettuno che agiva con maggior vigore, avranno buone chance di sciogliersi come neve al sole questo venerdì, coi nati Vergine che metteranno in campo un'invidiabile determinazione sia in campo pratico che relazionale.

I mezzani

4° posto Toro: segreti svelati. Il pianeta del mistero e l'astro della rivoluzione amoreggeranno in queste ventiquattro ore regalando la possibilità al primo segno Fisso, soprattutto alla seconda decade, di carpire un segreto a lungo taciuto riguardante la sfera affettiva.

5° posto Gemelli: ottimisti. Il binomio Mercurio-Sole nel loro Elemento donerà, c'è da scommetterci, alla prima decade di casa Gemelli una buona dose di ottimismo, che i nativi orienteranno perlopiù nelle speranze verso il loro prossimo futuro.

6° posto Leone: individualisti. Società e alleanze potrebbero non essere particolarmente gradite ai felini in questa giornata invernale, in quanto il segno di Fuoco prediligerà un mood individualista per raggiungere le mete professionale prefisse.

7° posto Sagittario: taciturni. Le parole proferite dai nati Sagittario potrebbero essere poche questo venerdì ma, nonostante ciò, ognuna di esse andrà esattamente a centro, specialmente nel luogo professionale dove i colleghi comprenderanno sin da subito di evitare ogni provocazione nei riguardi dei nativi.

8° posto Ariete: pensierosi.

Alcune paturnie sentimentali, rese ancor più pressanti dallo Stellium di Terra, renderanno probabilmente il primo segno zodiacale sovente immerso nei propri pensieri e l'amato bene sospetterà di essere il protagonista di tali elucubrazioni mentali.

9° posto Pesci: fiacchi. Complice uno scarno bottino energetico, il terzo segno d'Acqua in questo venerdì parrà non essere particolarmente incline al dinamismo, anzi sarà probabile che i nativi procrastinino a più non posso le attività in programma.

Ultime posizioni

10° posto Bilancia: spendaccioni. Le mani del segno della Bilancia avranno buone possibilità di essere bucate, soprattutto la seconda e terza decade, in quanto sarà facile che i nativi si lascino trascinare dalla frenesia di un venerdì di shopping con le amiche di sempre.

11° posto Scorpione: lavoro flop. Semaforo acceso sul rosso sul fronte professionale dei nati Scorpione in questa giornata di metà febbraio, in quanto il segno Fisso capirà sin dall'inizio del turno che dovrebbe avanzare coi piedi di piombo, specialmente coi nuovi colleghi che potrebbero rifilargli un colpo basso.

12° posto Cancro: rancorosi. Un presunto torto subito dai nati Cancro verrà legato al dito dagli stessi e, al momento opportuno, restituito al mittente con gli interessi. Anziché assumere un atteggiamento rancoroso sarebbe meglio soprassedere.