L'oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 17 febbraio 2022. Il giovedì di metà settimana vedrà i comparti legati all'amore e al lavoro andare a favore di pochi segni, in questo contesto prescelti dalla sestina zodiacale rappresentata da Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Curiosi di conoscere quali sono i simboli astrali più fortunati del giorno? Certo che sì, pertanto iniziamo immediatamente a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 17 febbraio su amore e lavoro consultando il responso delle stelle riguardo le attività di lavoro e i rapporti sentimentali.

Previsioni zodiacali del 17 febbraio, da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★. La Luna in Vergine si pone per voi nativi in innocua neutralità, senza darvi noie. Ma il venir meno del suo rassicurante sostegno per voi è già un problema. Non createvi fantasmi là dove proprio non ce ne sono: passate all’azione senza troppo rimuginare. In alcune situazioni il consiglio di un amico/a, anche se dato in buona fede, potrebbe non essere adatto alle circostanze. Cercate di essere realisti. In amore, tanti i punti di contatto con il partner. La relazione, iniziata senza molta convinzione, si sta rivelando ricca di sorprendenti punti di convergenza. Imponetevi nel frattempo di dedicare un po’ di tempo al vostro benessere: ne ricaverete subito effetti salutari e positivi.

Scorpione: ★★★★. La situazione generale da questo giovedì risulta in lento ma graduale miglioramento. Finalmente potete tirare un sospiro di sollievo e tornare alla quotidiana normalità. Superato un problema di lavoro che da tempo vi dava il tormento, tornate ad essere allegri e spensierati. Riuscirete a mettere ordine in una situazione molto ingarbugliata e troverete anche il modo per trarne vantaggio.

In questi giorni davvero supererete voi stessi! Anche in amore situazione in miglioramento. Effervescenti e anche irresistibilmente affascinanti, se siete accasati il partner faticherà a tenere alla larga i numerosi pretendenti. Se decideste di cimentarvi in qualche sport, cercate di non esagerare. E ricordate che, data la mancanza di allenamento, non avete tante energie da spendere.

Sagittario: ★★. L'oroscopo del 17 febbraio prevede un po' di stanchezza fisica. In generale, un’altra giornata all’insegna dell’umore variabile, dell’indecisione e di una robusta dose di malinconia. Imprevedibili, inaffidabili e anche molto insicuri, in molti non concluderete niente di ciò che inizierete. Vi farete trasportare da progetti grandiosi, ma poi non saprete che strada prendere. Oggi non sapete bene neanche voi cosa volete davvero. In amore, con la persona del cuore, punti di contatto e affinità non mancano, ma in questo momento non sembrano bastarvi: vi sentite insoddisfatti. Tanto disordine e discontinuità anche in fatto di prestanza fisica, dove spesso indulgete senza ritegno ai vostri desideri, specie alimentari.

Oroscopo e stelle del 17 febbraio, da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★★. Periodo di netta ripresa per molti di voi del segno. La situazione, già buona, diventerà addirittura ottima: merito della luminosa Venere, da oggi anche in eccellente sestile con Nettuno. Una meraviglia! Soddisfare le vostre ambizioni, professionali e personali, sarà per voi davvero un gioco da ragazzi. Facoltà critiche e senso logico si prevedono al top, favorendovi specialmente nelle professioni di tipo intellettuale. Bene anche gli altri lavori. In amore, una situazione dai contorni ancora indefiniti potrebbe prendere una piega per voi del tutto inaspettata, ma anche molto, molto piacevole. Soddisfatti e appagati, in coppia vi sentite comunque in buona forma e sicuramente prontissimi ad esplorare nuove emozioni.

Acquario: ★★★★. Finalmente la Luna si è decisa a mollare la presa, trasferendosi in un più favorevole segno d’Aria. Per voi da oggi tira tutta un’altra aria! L’umore si risolleva e torna anche la voglia di divertirsi con gli amici. Organizzate qualcosa di diverso, l'umore ne gioverà senz'altro. Parlando di lavoro, le difficoltà che appesantiscono la sfera professionale potrebbero essere finalmente superate da una trovata poco meno che geniale. In amore vi sentite nervosi e ansiosi. Mettete in campo uno sforzo di volontà e superate questo immotivato stato d’animo: in coppia è tutto ok. Single, la vostra forma fisica è davvero smagliante e non dovete fare niente per dimostrarlo: siete attraenti e affascinanti come non mai.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno, di giovedì 17 febbraio prevede una giornata all'insegna della fiducia e della positività. La Luna in Vergine vi mette di buonumore. Approfittatene per programmare qualcosa di divertente con i famigliari più stretti, oppure riunendo tutti gli amici più fidati per una cenetta gioiosa e rilassante. Impegnatevi, se possibile, anche nel sociale: il vostro contributo ad un’iniziativa di solidarietà sarà molto ben accolto dalle persone che stimate. Siete audaci e determinati: i vostri piani di lavoro andranno a buon fine, ma dovrete ridimensionare talune aspettative. In amore, ascoltate e decifrate i vostri desideri e poi seguite la strada che il cuore sembra indicarvi; l’atmosfera è carica di aspettative. Inoltre, con Venere dalla vostra, potete concentrarvi sulla cura dell’immagine.