Le previsioni dell'oroscopo del 18 febbraio vedono i Sagittario alla ricerca di nuove emozioni. I Toro devono essere più calmi, mentre i Gemelli sono in forma.

Approfondiamo ora le previsioni astrologiche della giornata con la relativa classifica.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Toro: le previsioni dell'Oroscopo del giorno 18 febbraio vi invitano a mantenere la calma, dopo questa giornata infatti la Luna smetterà di essere contraria, pertanto, potrete tirare un sospiro di sollievo. Siate pazienti.

11° Leone: siete amanti del carattere e dell'indipendenza.

Queste sono le caratteristiche che cercate nell'altra metà. Se la persona con cui state non vi soddisfa sotto questo punto di vista, difficilmente andate avanti.

10° Cancro: giornata un po' controversa per quanto riguarda l'umore. Siete piuttosto impegnati sul lavoro, tuttavia, dovete cercate di ritagliarvi anche un po' di tempo per voi e per le persone care.

9° Sagittario: siete persone molto dinamiche e sportive e costantemente alla ricerca di nuove emozioni. Quando tutto questo viene meno, finite per abbattervi e per perdere di smalto.

Previsioni astrali, le posizioni centrali

8° in classifica Capricorno: è un periodo di alti e bassi dal punto di vista delle relazioni sentimentali. Ci sono delle faccende in sospeso che fareste bene a chiarire quanto prima.

Fate tutto entro questa giornata in modo da godervi il fine settimana.

7° Vergine: le stelle vi invitano ad aprirvi di più con le persone care. Non chiudetevi in voi stessi e, soprattutto, non pretendiate che siano gli altri a comprendere quello che frulla nella vostra mente.

6° Pesci: in amore non siete molto propositivi. La monotonia potrebbe rivelarsi corrosiva anche per i rapporti più duraturi.

Cercate di essere sempre pronti a cimentarvi in nuove avventure.

5° Scorpione: le previsioni dell'oroscopo del giorno 18 febbraio denotano l'inizio di un periodo molto florido dal punto di vista professionale. Non arrendetevi al primo ostacolo e ricordatevi che solo chi insiste conquista davvero.

Oroscopo 18 febbraio, i segni più fortunati

4° in classifica Ariete: siate aperti al dialogo. Dal punto di vista sentimentale siete un po' insicuri, pertanto, l'unico modo per schiarirvi le idee è parlare liberamente di tutto.

3° Bilancia: siete piuttosto sicuri di voi e convinti dei vostri sentimenti in amore. I single, invece, devono smettere di cercare, sarà allora che arriverà una sorpresa inaspettata.

2° Acquario: ottimo momento per quanto riguarda le relazioni sentimentali. Specie quelle appena nate vivranno un momento di grande slancio. Sul lavoro riceverete qualche riconoscimento.

1° Gemelli: i nati sotto questo segno sono in forma. L'oroscopo del 18 febbraio vi invita a tentare il tutto per tutto in amore. Sul lavoro, invece, riuscirete a distinguervi tra la massa.