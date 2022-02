Una nuova giornata sta per prendere il via per tutti e 12 i segni zodiacali. Arrivano quindi le previsioni astrologiche e l'Oroscopo del 17 febbraio 2022 con i cambiamenti e le novità che arriveranno in amore e nel lavoro.

La prima sestina

Ariete: in amore è una giornata importante, in particolare per i single del segno. Se siete alla ricerca di una storia fatevi avanti. Nel lavoro siate più collaborativi e in questa fase, fatevi aiutare se ci sono dei problemi.

Toro: per i sentimenti qualcuno potrebbe essere contro di voi, per questo motivo attenzione ad alcuni atteggiamenti superficiali.

Nel lavoro maggiore energia da sfruttare.

Gemelli: a livello sentimentale delle questioni di coppia potrebbero portare delle difficoltà, per questo motivo sarebbe meglio stare lontani da eventuali problematiche. Nel lavoro fate attenzione a quello che arriva in questa fase.

Cancro: in amore, se c'è una relazione che va avanti da tempo avrete momenti migliori da vivere. A livello lavorativo alcuni vorrebbero cambiare, ma in questo momento è difficile agire.

Leone: per i sentimenti meglio evitare complicazioni in questa fase con la persona amata, gestite al meglio le richieste. Nel lavoro maggiori spese dal punto di vista economico.

Vergine: a livello amoroso avrete la possibilità di mettere in chiaro alcune idee e dire come la pensate in una storia.

Nel lavoro non fatevi influenzare dagli altri.

Previsioni e oroscopo del 17 febbraio 2022: la giornata della prima sestina

Bilancia: per i sentimenti a causa di alcuni pianeti in opposizione potreste vivere alcune relazioni in modo difficile. Una storia potrebbe essere rivista. Nel lavoro avrete possibilità di superare alcune complicazioni.

Vi sentite più forti.

Scorpione: a livello amoroso le coppie che stanno insieme da tempo avranno diverse opportunità. Siate però prudenti. A livello lavorativo e avrete maggiori scelte e decisioni da prendere.

Sagittario: per i sentimenti avete la possibilità di vivere in modo tranquillo le relazioni. Per il single del segno sono favoriti gli incontri.

Nel lavoro maggiori ingressi dal punto di vista economico.

Capricorno: per i sentimenti le stelle sono dalla vostra parte, avrete la possibilità di vivere al meglio nelle relazioni. Desideri da portare avanti. A livello lavorativo ci sono maggiori energie da sfruttare in questa giornata.

Acquario: in amore un cambiamento potrebbe arrivare a breve, gestite al meglio i nuovi incontri. Nel lavoro alcune questioni potranno essere risolte, ma ci vorrà una maggiore collaborazione.

Pesci: in amore con Giove nel segno alcune situazioni difficili del passato potranno essere messe in chiaro. Nel complesso le storie vanno bene, anche i single sono favoriti. Nel lavoro evitate alcuni azzardi, meglio gestire tutto con calma.