L'Oroscopo di domani è pronto a dare consigli e dritte in merito alla giornata di venerdì. In primo piano le previsioni zodiacali del 18 febbraio 2022, in questo frangente interessanti i primi sei segni dello zodiaco. Dunque si parlerà di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. A rappresentare i migliori, in questa giornata, saranno in tre: curiosi di scoprire a chi sorriderà la giornata? Occhi puntati certamente sui nativi dei Gemelli, del Cancro e del Leone, questo venerdì classificati a cinque stelle. Iniziamo pure a togliere il velo alle stelle del giorno analizzate nei dettagli dall'oroscopo di domani 18 febbraio, segno per segno.

Previsioni zodiacali del 18 febbraio, da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★. L'oroscopo del 18 febbraio predice un periodo "sottotono". In amore, ahi ahi, per qualcuno sarà una giornata poco positiva, sotto il tiro incrociato di astri poco amichevoli. C'è chi vorrebbe comunicare di più e meglio con il proprio partner, ma qualcosa glielo impedirà penalizzando con tensioni e litigi da insonnia. Insomma, nulla di fatto nel rapporto di coppia, dove tutto sembra bloccato. Se qualcosa cambierà, sicuramente lo farà in peggio. Single, il giorno non sarà dei più facili, così qualche malinteso o divergenza tra fratelli o sorelle potrebbe essere all'origine di un'atmosfera un po' tesa in famiglia. Nel lavoro, dovreste fare uno sforzo per dare buona impressione, magari sforzandovi di sembrare cordiali con i colleghi.

Potrebbe comportare un sacco di fatica, anche perché vi mancherà la motivazione, ma ce la farete.

Toro: ★★★★. Il prossimo venerdì si presenterà docile ed abbastanza facile a farsi sottomettere. A voi nativi, l'amore potrebbe riservare qualche "fatica" in più dalla quale vorreste chiaramente esimervi. Il cielo sopra il vostro capo suggerisce di volare alto, qualunque cosa abbiate in mente.

A favore saranno poche stelle, tanto da rendere passabile la giornata. Con il partner vi sentirete appagati da un sentimento profondo e totalmente ricambiati. Single, vi attende un giorno dinamico, grintoso ed energico quanto basta. Emozioni e sensazioni potrebbero far segnare importanti punti a vostro favore. Non trascurate comunque i vostri doveri familiari e la vostra sfera personale, vedrete che sarete sereni e felici insieme a chi amate.

Nel lavoro, le energie non saranno niente male quindi impegnatevi e sfruttarle. Pian piano arriveranno i tanto attesi risultati, desiderati da tempo.

Gemelli: ★★★★★. Venerdì giornata da godere in piena armonia con se stessi e le persone più care. Secondo l'oroscopo, per quanto riguarda l'amore, ogni rapporto, anche il più tartassato dalle recenti dissonanze planetarie, recupera la giusta armonia. In campo sentimentale, saranno proprio i sensi a regalarvi le sorprese più belle, facendovi vivere momenti d'amore indimenticabili. Il vostro buonumore sarà davvero contagioso, chiunque vorrà starvi accanto, a cominciare dal partner, condividerà con voi la stessa gioia di vivere e di amare. Single, tutto andrà bene, non lasciatevi sfuggire nessuna occasione di divertimento, si tratti di una festa, un teatro, una cena, una gita in ambienti diversi da quelli consueti.

Tutte le iniziative cui prenderete parte si riveleranno piacevolissime e contribuiranno a rendere la giornata allegra e movimentata, come piace a voi. Qualcuno vi farà sentire speciali con i suoi sguardi ammirati e renderà questo venerdì, perfetto. Nel lavoro, lavorerete a pieno ritmo su alcuni problemi difficili e chi vi circonda vi ammirerà per questo.

Oroscopo di venerdì 18 febbraio, da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★★. In arrivo una giornata splendida, potenzialmente adatta a fare qualcosa di "impensabile". Secondo la carta del cielo, per quanto riguarda l'amore, sarà di certo un momento buono da sfruttare se si è in coppia, sia che il rapporto giri su alti livelli ma anche per coloro con parapiglia in corso.

L'umore sarà al centro di questa giornata, non solo il vostro ma anche quello del partner. I pianeti saranno dalla vostra parte, ci sarà armonia e grande fascino da parte vostra. Così, seduzione e romanticismo porteranno grande intesa: trascorrerete una serata speciale insieme a chi amate. Single, la giornata trascorrerà in modo piacevolmente serena. Per prima cosa potrete regalare a una persona amica un po' della vostra attenzione, del vostro tempo. Poi, appassionati come non mai, vivrete dei momenti di grande intensità emotiva, qualunque sia la vostra condizione sentimentale. Nel lavoro, potrete iniziare la giornata con il piede giusto, determinati ad essere il più efficaci possibile.

Leone: ★★★★★.

In campo sentimentale, all'inizio della giornata, tutto l'amore del mondo esploderà nel vostro cuore e sarete invogliati a fare e disfare per il sentimento che provate dentro. Dovete soltanto essere in grado di trasmetterlo al vostro partner. Grazie ad una particolare energia, in questa giornata riuscirete a concludere molto più e molto più in fretta. La vostra mente sarà più reattiva agli stimoli esterni, soprattutto da quelli provenienti da persone che più stimate e verso le quali vorreste fare bella impressione. Certo, non si potrà dire di voi che siete poco scaltri e privi di volontà. Di sicuro sarà un piacevole momento di crescita. Single, in questa giornata dovete cercare di valutare le questioni per quello che sono ora, nella realtà, e non per quello che potenzialmente potrebbero essere o diventare.

Le congiunzioni astrali porteranno scintille positive e fascino a chi cerca l'anima gemella. Nel lavoro, state per riorganizzare i vostri obiettivi e questo vi permetterà di essere ancora più precisi.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, venerdì 18 febbraio, annuncia un periodo normale. In campo sentimentale vi sentirete allegri e spensierati: una colpa? Anzi, potreste sfruttare questo buon momento per far stare bene anche quelle persone che vedete sempre accigliate, regalando loro momenti di felicità. Single, questo sarà un venerdì tranquillo e sereno in cui non ci saranno grosse novità ma nemmeno tanti problemi. Tutto dovrebbe proseguire tranquillamente, soprattutto per i cuori solitari in attesa di emozioni nuove.

Dalla vostra parte avrete il favore delle stelle, così finalmente da adesso in poi potrebbero arrivare delle buone notizie ma soprattutto delle emozioni piacevoli. E questo a prescindere dai vari tipi di rapporti che avete istaurato. Nel lavoro, vi sarà facile recuperare eventuali ritardi. La vostra produttività stupirà i vostri colleghi oggi!

È possibile continuare per i sei segni restanti: Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 18 febbraio.