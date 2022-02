L'oroscopo del 18 febbraio prevede un'ottima Luna in Vergine che aiuterà molto i segni di terra, mentre Sagittario potrebbe essere un po’ in difficoltà con il partner. Ci sarà tanta voglia di cambiare per l'Ariete, anche se non saprà bene da dove iniziare, mentre un certo benessere emotivo abbraccerà i nativi Scorpione. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di venerdì 18 febbraio.

Oroscopo e previsioni di venerdì 18 febbraio 2022 segno per segno

Ariete: aleggerà in voi una grande voglia di cambiare qualcosa nella vostra vita quotidiana, sintono che forse questo cielo sta per muoversi.

Ciò nonostante non saprete bene da dove iniziare, e la cosa potrebbe scoraggiarvi. In ogni caso cercate di essere più ottimisti. Per quanto riguarda il lavoro l'aiuto di Mercurio e di Saturno sarà fondamentale per mettere a punto certi progetti. Voto - 7️⃣

Toro: configurazione astrale favorevole in questa giornata. Secondo l'oroscopo, sarete pieni di creatività e fantasia, merito in particolare della Luna in trigono, che dal punto di vista sentimentale vi farà sentire vicini al partner, soprattutto se siete nati nella terza decade. se siete single potrete sfruttare questa giornata per fare qualcosa che vi piace tanto. In ambito lavorativo non è il momento di distrarsi, perché ci sono dei progetti da terminare.

Voto - 8️⃣

Gemelli: oroscopo del 18 febbraio non così eccezionale per voi. L'astro argenteo sarà contro di voi, e contrasterà umore e occasioni in amore. Single oppure no dunque, cercate di non essere impulsivi, soprattutto nei confronti della persona che vi piace. Per quanto riguarda il lavoro, con Mercurio e Saturno dalla vostra, i vostri progetti finalmente potrebbero iniziare a prendere forma.

Voto - 7️⃣

Cancro: sfera sentimentale non ancora perfetta, ma qualcosa è già cambiato tra voi e il partner. Avete toccato il fondo, e adesso è il momento di risalire, nonostante i mille ostacoli ancora da superare. Se siete single godetevi questa giornata senza avere troppe aspettative. Per quanto riguarda il lavoro troverete un po’ di concentrazione in più.

L'enorme carico di mansioni comincia a assottigliarsi, e finalmente potrete respirare un po’. Voto - 7️⃣

Leone: periodo discreto in amore per voi. Ci saranno ancora tante occasioni da sfruttare per raggiungere quella tanto desiderata felicità insieme al partner. Attenzione solo a non essere troppo ambiziosi. I cuori solitari vivranno questa giornata con maggior ottimismo. Nel lavoro vedere le cose dal lato positivo quando le cose non vanno bene non sarà facile, ma dovrete provarci se volete risalire. Voto - 6️⃣

Vergine: giornata diversa dal solito per quanto riguarda i sentimenti. Con questa Luna nel segno, in amore vi sentirete unici e innamorati della vostra anima gemella. Con queste premesse, potrete vivere momenti davvero grandiosi insieme, da custodire per sempre nel vostro cuore.

Se siete single si apriranno speranze da cucire in un nuovo rapporto. Per quanto riguarda il lavoro Marte non vi farà mancare le energie, ma attenzione a come decidere di svolgere i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Bilancia: la vostra vita sentimentale non è il massimo al momento, ma questo lo sapete già. Ebbene, in questo preludio di fine settimana, i rapporti con il partner tenderanno a essere un po’ più tranquilli. Se siete single dedicate più attenzione alla vostra vita sociale. Per quanto riguarda il lavoro invece l'arrivo di alcuni buoni risultati metterà fiducia in voi, e voglia di fare. Voto - 7️⃣

Scorpione: anche se al lavoro è evidente che qualcosa sta cambiando e purtroppo non in meglio, in questa giornata ci saranno ancora discreti risultati.

Ciò nonostante sarà necessario prendere le giuste misure per quelle cose che non sembrano andare bene. In amore, single oppure no, sarete alla ricerca di un certo benessere emotivo. In altre parole, prima di dare tutto il vostro amore alla persona che amate, dovrete comprendere se prima questa rende felice voi. Voto - 7️⃣

Sagittario: configurazione astrale sottotono secondo l'oroscopo della giornata di venerdì 18 febbraio. Purtroppo la Luna sarà contro di voi, tuttavia non disperate, perché questa situazione durerà poco. Che siate single oppure no, dunque, continuate ad amare, senza però essere troppo invadenti. Sul posto di lavoro buon senso e abilità vi permetteranno di dare la giusta forma ai vostri progetti.

Voto - 7️⃣

Capricorno: un'altra giornata promettente in ambito amoroso per voi. La Luna e Venere saranno ancora una volta insieme per darvi solamente il meglio. Tuttavia, non date ogni cosa per scontata, perché i rapporti con la persona amata potrebbero incrinarsi. Per quanto riguarda il lavoro energie e un po’ di fortuna fornite da Marte e Giove saranno di grande aiuto per essere soddisfatti dei vostri progetti. Voto - 8️⃣

Acquario: periodo tutto sommato discreto per voi. Vivrete una relazione di coppia davvero piacevole e stabile, e per il momento non avrete nulla da temere. Se siete single date più spazio alla vostra vita sociale, e se dovesse arrivare l'amore, ben venga. In ambito lavorativo sarete più a vostro agio ora che Mercurio si trova di nuovo nel vostro cielo.

Insieme a Saturno, riuscirete sempre a soddisfare le esigenze di clienti e colleghi. Voto - 8️⃣

Pesci: vita di coppia in leggera crisi per voi, ma per fortuna sarà solo una situazione passeggera. In ogni caso, single oppure no, cercate di essere comprensivi nei confronti degli altri, soprattutto voi nati nella terza decade. Sul fronte professionale sarete abbastanza attivi e concentrati da ottenere risultati soddisfacenti. Voto - 6️⃣