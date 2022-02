L'oroscopo della giornata di giovedì 3 febbraio prevede una certa creatività per la Vergine in ambito lavorativo, mentre Scorpione sarà in grado di rimediare ai propri errori e tornare sui suoi passi. La Luna in Pesci regalerà dolcissimi momenti in amore, mentre Sagittario potrebbe essere un po’ sbadato o maldestro. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di giovedì 3 febbraio.

L'oroscopo della giornata di giovedì 3 febbraio segno per segno

Ariete: fantasticare così tanto sulla vostra potenziale relazione d'amore è una cosa molto bella, ma bisognerà anche concretizzare questa vostra fantasia.

Se invece avete già una persona al vostro fianco, fatela sentire sempre più vicino a voi, anche se Venere vi mette in difficoltà. Per quanto riguarda il lavoro siete in una fase di rinnovamento, e dovrete sfruttare il periodo per pianificare le vostre prossime mosse. Voto - 6️⃣

Toro: con la Luna e Venere a favore sarà più facile per voi mostrare tutto il vostro fascino. Soprattutto voi single potreste rimediare il numero, o un appuntamento proprio con la persona che vi piace tanto. Sul fronte lavorativo la voglia di distinguervi, di fare qualcosa di unico e efficace per voi e per gli altri vi spingerà a dare sempre il massimo, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Voto - 9️⃣

Gemelli: un po’ di tensione con il partner secondo l'oroscopo della giornata di giovedì 3 febbraio.

Tensioni che però vanno rimandate o risolte se volete una relazione stabile. Se siete single forse non sarà il momento adatto per esprimere ciò che sentite. Sul fronte professionale state facendo un buon lavoro, ma difficilmente riuscirete a distinguervi. Voto - 6️⃣

Cancro: la Luna in Pesci porta un po’ di tranquillità nel vostro rapporto, ma la ripresa è ancora lontana.

Certo, tra voi e il partner ci saranno momenti più convincenti che accenderanno le vostre speranze, ma in ogni caso meglio non avere alte aspettative. Cercate però di tenere il più a lungo possibile questa tranquillità, e se possibile, provare a instaurare il dialogo. Nel lavoro potreste finalmente fare dei passi avanti con i vostri progetti, che alleggeriranno la pressione su di voi.

Voto - 7️⃣

Leone: parte centrale della settimana tutto sommato soddisfacente e che vedrà un trend in risalita. Dopo una Luna un po’ fastidiosa, le cose in amore torneranno a essere abbastanza soddisfacenti. Single o meno, ci sarà un po’ di fortuna in più con le questioni di cuore. Per quanto riguarda il lavoro state rallentando un po’ ultimamente. Cercate di capirne la causa. Voto - 7️⃣

Vergine: oroscopo della giornata di giovedì 3 febbraio che vi vedrà particolarmente creativi in ambito lavorativo. Mercurio e Marte non vi faranno mancare nulla, e riuscirete a realizzare le vostre idee. In amore potreste non essere così forti e determinati come prima a causa della Luna opposta. Sarà una situazione passeggerà, questo sì, ciò nonostante avrete bisogno di un po’ di tempo per voi.

Voto - 7️⃣

Bilancia: questa Luna ha portato un po’ di dolcezza in voi. Questa giornata si rivelerà tutto sommato sufficiente in amore, cercate solo di non inventarvi continuamente delle scuse verso il partner. Se siete single non vi dispiacerà togliervi uno sfizio questo giovedì. In ambito lavorativo non avrete ancora un ritmo così incalzante, ma di sicuro riuscirete a concludere qualcosa. Voto - 6️⃣

Scorpione: dopo una Luna capricciosa nei vostri confronti, sarete in grado di tornare sui vostri passi, e ristabilire la giusta armonia tra voi e il partner, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Se siete single non avrete alcun bisogno di essere rigidi o severi con voi stessi. Per quanto riguarda il lavoro forse è arrivato il momento di dare inizio a un progetto che avete in mente da tempo.

Voto - 8️⃣

Sagittario: cielo più cupo in questa giornata per voi nativi del segno. La Luna sarà in quadratura, e per quanto riguarda i sentimenti potreste essere un po’ sbadati o maldestri nei confronti della persona che amate. Single oppure no, cercate di stare attenti. Settore professionale tutto sommato discreto, ma dovrete cercare di equilibrare entrate e uscite. Voto - 7️⃣

Capricorno: dal punto di vista professionale sarà importante avere sempre delle idee valide da sviluppare, e con Marte e Mercurio favorevoli saprete sempre cosa fare. In ambito amoroso ci penseranno la Luna e Venere a regalarvi momenti d'oro insieme alla vostra anima gemella. Se siete single il vostro cuoricino non smetterà di battere e sarete alla continua ricerca di nuovi amori.

Presto o tardi, riuscirete nel vostro intento. Voto - 9️⃣

Acquario: avrete una gran voglia di libertà in questo periodo, soprattutto dal punto di vista sentimentale. Con un cielo come questo, sarete sicuramente accontentati, ciò nonostante non dovrete prendervi anche la libertà di altri, come quella del partner. Se siete single il vostro cuore palpiterà verso nuovi confini. Sul fronte professionale i buoni propositi non mancheranno, e sarete piuttosto efficienti in questa giornata. Voto - 8️⃣

Pesci: particolarmente dolci dal punto di vista sentimentale secondo l'oroscopo, grazie alla Luna nel segno e Venere in sestile. Single o meno, in questa giornata troverete sicuramente qualcuno con cui sentirvi a vostro agio e fare un po’ di tutto. Sul fronte professionale proseguirete con grande sforzo i vostri progetti, che presto verranno ripagati. Voto - 8️⃣