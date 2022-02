L'Oroscopo di domani è pronto a dire la propria nei riguardi della giornata di lunedì. In primo piano le previsioni zodiacali del 28 febbraio 2022 relative ai primi sei segni dello zodiaco. In evidenza dunque, per chi non lo sapesse, i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Certamente, ad avere meritato appoggio dalle stelle in questo inizio di settimana, Gemelli e Vergine, grandi favoriti ed entrambi sottoscritti dalle cinque stelline della buona sorte. Periodo sottotono, intanto, secondo il responso astrale, per gli amici appartenenti al segno del Toro, sotto tensione per via di Luna e Mercurio, attualmente dissonanti.

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzate nei dettagli dall'oroscopo di domani 28 febbraio, segno per segno.

Previsioni zodiacali del 28 febbraio, da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★. L'oroscopo del 28 febbraio predice un lunedì buono. In campo sentimentale, il pianeta dell’amore sarà parzialmente a favore in questo ultimo giorno di febbraio. Potrete quindi approfittarne dal punto di vista delle emozioni, regalandovi una giornata piacevole da trascorrere con chi si ama. Sdrammatizzate e ascoltate le parole di qualcuno che vi conosce e vi vuole bene. In serata rilassatevi e riposatevi, ma davvero. Single, una bella novità potrebbe movimentare la giornata: infatti qualcuno potrebbe far all'improvviso capolino, portandovi gioia e buonumore.

Le stelle hanno deciso di essere in parte benevole, un motivo in più per non lasciarsi prendere dallo sconforto e guardare la vita con fiducia. Nel lavoro il sesto senso unito ad una buona dose di capacità organizzativa vi permetterà di centrare con sicurezza gli obiettivi prefissati.

Toro: ★★★. In campo sentimentale, simile a una bomba ad orologeria, la dissonanza lunare innescherà una reazione a catena, mettendo a repentaglio i vostri programmi.

Abituati a mostrarvi precisi e ben organizzati, in più di un'occasione sarete costretti a fare marcia indietro! La vostra vita di coppia va e non va e lo sapete entrambi: non nascondetevi, ma cercate invece di trovare un modo per recuperare il rapporto. Single, il cielo sarà offuscato da un banco di nebbia, rovinandovi la giornata: scompiglierà le emozioni e vi farà perdere di vista l'essenziale.

Tutto procederà un po' a rilento rispetto alla vostra esigenza di arrivare a conclusione: alcuni impegni vi terranno attaccati al chiodo. Liberate la casa da oggetti che non utilizzate più: potrebbe essere un gesto simbolico per tenersi impegnati. Nel lavoro, sarete meno propensi a sprecare risorse. Avrete anche necessità di concentrarvi su questioni pratiche, per smaltire ciò che avete in sospeso.

Gemelli: ★★★★★. Ottimo lunedì, considerato con cinque stelle fortunate. In amore, sarà un giorno vivacissimo, i pianeti in cielo stimoleranno la vostra comunicativa e vi aiuteranno a superare quel fondo di timidezza che c'è in molti di voi. Il rapporto di coppia fiorirà come un giardino ben curato e sarà davvero uno spettacolo a cui non vi stancherete mai di assistere.

Single, l'alba di un nuovo amore potrebbe essere alle porte e voi sarete pronti per viverlo con grande trasporto e sincerità. Fate tesoro delle esperienze passate e cercate di essere sempre voi stessi. L'elemento imprescindibile per poter vivere serenamente un'eventuale nuova relazione, sarà quello di essere sinceri sempre. Sul lavoro, dalle idee passerete all'azione senza titubanze. Questo potrà spazzare via gli avversari dandovi un vantaggio inaspettato.

Oroscopo di lunedì 28 febbraio, da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★. Periodo routinario. Per i sentimenti, la vita di coppia procederà seguendo il ritmo di sempre e questo grazie ad un clima di completa distensione. Il cielo, infatti, intensificherà i vostri slanci creativi: è il momento favorevole per rinnovare l'amore verso il vostro partner, per dare vita a una nuova unione o, semplicemente, concepire un bimbo.

Single, nella giornata in analisi sarete dinamici ed euforici grazie alla posizione di alcuni astri. In molti avrete l'impressione di poter fare tutto e in effetti riuscirete nei vostri intenti ottenendo dei buoni risultati. Così, sarà una giornata buona per quanto riguarda le relazioni interpersonali: anche l'affetto della famiglia darà il suo contributo per farvi stare bene. Nel lavoro, puntate sulla creatività e sulla sensibilità. Potranno essere validi strumenti a vostro favore da sfruttare adeguatamente negli impegni quotidiani.

Leone: ★★★★. Giornata positiva si, ma non troppo, buona solo per fare le cose di routine, non per mettere "carne sul fuoco". In amore, le stelle cercheranno ancora di sostenervi al massimo possibile, quindi potrete stare tranquilli.

Venere vi aiuterà parzialmente, e infatti avrete un lunedì abbastanza discreto in fatto di nuove emozioni, qualcuna anche da godere al massimo insieme a chi amate. Single, vivrete una discreta giornata: sarete circondati da qualche sorriso e dall'affetto delle persone care. In questi giorni avete tante cose da fare, questo vi darà ulteriore spinta ad essere attivi. È questo lo spirito giusto che dovreste avere sempre, insieme a tanta sincerità. Nel lavoro, mettete in mostra le vostre doti migliori, soprattutto se avete l'ambizione di ricoprire un ruolo primario nell'ambiente professionale.

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di domani, lunedì 28 febbraio, prevede un ottimo avvio settimanale. In campo sentimentale trascorrerete una giornata spensierata e interessante.

Sarete molto più aperti e socievoli del solito e questo non potrà che agevolare la vostra unione di coppia. Sentirete il bisogno di ampliare e diversificare il dialogo con la persona amata, magari di trovare nuovi punti di contatto capaci di riaccendere gli entusiasmi o per ritrovare momenti di serenità. Single, il cielo positivo vi regalerà un giorno altamente efficace, ovviamente se i vari impegni in programma lo consentiranno. Cogliete l'occasione sfruttando questa "manna celeste", magari per trascorrere momenti indimenticabili con gli amici più cari. Nel lavoro, riuscirete a cavarvela in ogni situazione. Alcuni progetti iniziati di recente si muoveranno grazie al vostro ottimismo.

È possibile continuare per i sei segni restanti: Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 28 febbraio.