Per la giornata di domani, lunedì 28 febbraio 2022, l’Oroscopo riserverà ai segni dello Scorpione e del Bilancia, mentre in ribasso si troveranno i segni del Pesci e del Vergine. Ci saranno notizie eccezionali e profondi cambiamenti per i nati sotto i segni di aria.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni di domani.

L’oroscopo di domani: Bilancia ottima in amore

1° Scorpione: sarà un lunedì decisamente ottimale per l’amore e per i sentimenti. Infatti secondo l’oroscopo la passionalità potrebbe regalarvi dei momenti romantici, non senza una buona dose di dialogo e di avvicendamenti sul piano familiare.

2° Bilancia: questo sarà un periodo ottimale per l’amore e per il contesto affettivo. Ci sarà una collaborazione molto efficiente per l’intera squadra di lavoro e per una dimensione ottimale anche per gli affari. Regalatevi dei momenti di relax.

3° Cancro: avrete un lunedì carico di aspettative che saranno esaudite nel giro di poco tempo, l’importante per voi sarà sicuramente andare avanti con il lavoro e andare d’accordo con il partner. Secondo l’oroscopo le novità saranno semplicemente molto produttive.

4° Leone: ci saranno delle novità sul piano economico, che vi darà un maggior margine di guadagno e che ora come ora potrebbe risollevare le vostre finanze. Con l’amore avrete una bella stabilità, ma dovrete fare attenzione a qualche piccola ricaduta dovuta alle spese.

Notizie per Acquario

5° Acquario: avrete delle bellissime notizie che vi porteranno tante occasioni lavorative e forse anche dei colloqui che potrebbero andare più che bene. In questo momento potreste avere una sorpresa da parte del partner o comunque da parte dell’ambiente affettivo.

6° Gemelli: sicuramente avrete i presupposti adatti per una bellissima ventata di cambiamenti e di risoluzioni per quelle problematiche legate all’ambiente burocratico.

Avrete una volontà di ferro che nessuno riuscirà veramente a scalfire, anche a dispetto di qualche contrattempo.

7° Capricorno: la cautela nei rapporti interpersonali vi darà una sicurezza di fondo che sarà molto produttiva e utile per le questioni di stampo lavorativo e finanziario. L’oroscopo suggerisce qualche piccola divergenza per poter trovare del meritato riposo.

8° Ariete: se sul lavoro avrete delle complicazioni che potrebbero compromettere le vostre finanze se non prestate la dovuta attenzione, in amore ci sarà una affinità ottimale che vi permetterà di essere sempre di buonumore nonostante tutto. Continuate così.

Pesci instabile

9° Toro: il malumore potrebbe continuate ad intaccare le vicende di stampo personale, ma questo non riuscirà ad essere un ostacolo per qualche progetto che siete in procinto di avviare. Salvaguardare la vostra salute però dovrà essere per voi un aspetto fondamentale.

10° Sagittario: essere soli in questo momento vi aiuterà a stabilizzare la vostra situazione personale e finanziaria con una riflessione ben approfondita e senza interferenze esterne che potrebbero distrarvi dai vostri obiettivi professionali ma anche personali.

11° Pesci: avrete una fortissima instabilità sia per l’amore che per le vicende di stampo affettivo. Purtroppo le incomprensioni si accavalleranno le une sulle altre, causando una divergenza molto difficile da sbrogliare. Vi avvierete verso un periodo di riflessione molto intenso.

12° Vergine: sicuramente avrete la mente molto stanca e che necessiterà di una più stabile tranquillità da parte vostra. Le vicende di stampo amoroso potrebbero essere deleterie in questo momento, dovreste pensare al riposo, secondo l'oroscopo.