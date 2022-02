L'ultima giornata del weekend è ormai arrivata. Approfondiamo quindi come andrà - sul piano astrologico - questa domenica 27 febbraio sul piano del lavoro, della salute e dell'amore per tutti i 12 segni, dall'Ariete fino ai Pesci.

La prima sestina

Ariete: con la Luna favorevole, state vivendo un buon momento di recupero in campo sentimentale e pure tutto marzo sarà interessante dal punto di vista amoroso, sarà possibile fare nuove conoscenze. In ambito professionale ci sono alcune questioni da rivedere, potreste avere dei dubbi.

Toro: domenica 27 febbraio sarà caratterizzata da una maggiore chiarezza in ambito sentimentale, cercate di non prendere decisioni affrettate.

Nel lavoro in arrivo delle situazioni interessanti.

Gemelli: in ambito amoroso vi sentite più forti, gli incontri saranno favoriti. Attenzione alle questioni familiari che potrebbero rivelarsi ostiche da gestire. In ambito lavorativo sono in arrivo di nuovi contratti.

Cancro: in amore sono in arrivo dei premi, nonostante la Luna sia in opposizione, riuscirete a eliminare delle distrazioni: è un momento di recupero. Incertezze riguardano invece la ambito professionale, dove ci sono dei cambiamenti in vista.

Leone: nella giornata di domenica 27 febbraio vi sentite particolarmente agitati in ambito amoroso. Nel lavoro fate attenzione ad alcune situazioni che vi mettono sotto stress.

Vergine: la situazione richiede maggiore coinvolgimento da parte vostra in campo lavorativo.

In amore questa domenica sarà interessante per portare avanti delle nuove relazioni e per cercare di risolvere delle problematiche, per chi vive una difficoltà da qualche tempo.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali della seconda sestina

Bilancia: in amore diversi sono i pianeti dalla vostra parte, che proseguiranno in moto positivo adesso e nel mese di marzo, per questo motivo potrete pensare di fare dei passi avanti importanti.

Nel lavoro sarà meglio riuscire a gestire le questioni con calma, non abbiate fretta.

Scorpione: con Venere e Marte favorevole potrete vivere delle belle emozioni in ambito sentimentale, il cielo è intrigante. Nel lavoro in arrivo dei cambiamenti molto attesi.

Sagittario: in ambito sentimentale stelle favorevoli, potrete risolvere delle questioni in sospeso con il partner.

Nel lavoro possibili ritardi, anche a causa di alcuni pianeti dissonanti.

Capricorno: con Giove favorevole buon momento per l'amore, potete realizzare situazioni importanti. Buone prospettive riguardano anche il campo lavorativo, dove potrete ottenere risposte che da tempo attendete.

Acquario: per il penultimo segno zodiacale la giornata di domenica 27 febbraio sarà caratterizzata dalla luna in buon aspetto, è un buon momento per farsi avanti in ambito sentimentale, nel quale ci sono miglioramenti a tutti i livelli. Nel lavoro è un momento caotico, siete in cerca di idee migliori.

Pesci: vi sentite meglio rispetto alle giornate precedenti e nel lavoro state recuperando. Per quel che riguarda la sfera amorosa sarà meglio non sottovalutare i nuovi incontri.