L'oroscopo è pronto a dare conto di come sarà la giornata di martedì. A tenere con il fiato sospeso la voglia di scoprire le previsioni zodiacali dell'8 febbraio. Punto di notevole interesse, l'Astrologia applicata al periodo, in questo frangente esclusivamente per i primi sei segni dello zodiaco. Nella fattispecie, ad essere messi sotto la nostra "lente astrologica" saranno specificatamente Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Tra i sei appena nominati, ad avere una grossa spinta in amore e nel lavoro sarà il Sagittario: il segno di Fuoco potrà contare su una triade planetaria veramente eccezionale, ossia quella formata da Marte, Venere e Nettuno in trigono a Luna e Urano, entrambi astri presenti nel settore.

Iniziamo a togliere il velo all'Oroscopo di domani 8 febbraio e scopriamo le stelle assegnate dall'Astrologia all'amore e al lavoro, segno per segno dall'Ariete alla Vergine.

Previsioni zodiacali dell'8 febbraio, dall'Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★. L'oroscopo dell'8 febbraio predice a voi del segno una giornata buona. In amore, grazie all'influenza protettiva delle stelle le vostre emozioni e la vita a due raggiungerà un'armonia perfetta. È il momento di risolvere le faccende più delicate. Avete maturato alcune importanti motivazioni personali ed eccovi finalmente pronti a parlarne con il vostro partner. Resterà così a voi creare l'atmosfera capace di rendere le cose migliore, magari con delle candele e una cena gustosa.

Single, in questa giornata regnerà l’armonia ma anche tanta tranquillità. Per qualcuno di voi potrebbe essere un giorno più che piacevole perché in vista ci sono dei possibili incontri, alcuni dei quali veramente interessanti ai fini sentimentali. Nel lavoro, una serie di elementi positivi indicano serenità nel settore finanziario.

Potrete sbrigare operazioni di vario genere, migliorare i guadagni o trovare nuovi mezzi per migliorare le entrate.

Toro: ★★★★★. Si profila un martedì certamente favorevole per i rapporti di vario genere. In campo sentimentale, la qualità della vita a due risulta decisamente in miglioramento. Fareste quindi molto bene ad esprimere in modo pieno ciò che desiderate dal rapporto, senza mezze misure, anche perché la comprensione e la fiducia si prevedono in netta risalita o già presenti, quindi approfittatene.

È un momento molto importante per il segno, si possono superare ostacoli, eliminare problemi, migliorare la qualità della vita. Single, bellissimo martedì su ogni fronte, soprattutto per quello amoroso visto che la triade Marte-Venere-Mercurio sarà favorevole. Al lavoro, ve la caverete piuttosto bene. Momento ideale per sistemare certi dettagli che riguardano l'attività: rapporti o relazioni da compilare, schedari e file del pc da riordinare, archivi da inserire nei sistemi computerizzati.

Gemelli: ★★★★. Calma, tranquillità e tanta routine per una giornata buona quanto basta e per nulla negativa. In amore, approfittate di questo martedì positivo per fare qualcosa di diverso dal solito, purché capace di dare una spinta alla relazione.

Qualunque cosa decidiate sarà un successo. Se poi siete già felicemente uniti sentimentalmente, questa che sta per entrare sarà una giornata ideale per preparare una fuga d'amore con il vostro compagno, lontano da parenti e lavoro. Single, le stelle vi stuzzicheranno con i messaggi provocanti di una persona che ultimamente sta facendo di tutto per conquistarvi. Grazie alla Luna, in avvicinamento al segno, quest'ultima vi circonderà di bellezza, armonia, romanticismo e dolcezza. Nel lavoro, sostenuti dall'onda astrologica favorevole, potrete concedervi il lusso di cimentarvi in campi che vi sono consoni, ma che finora vi siete limitati a coltivare solo nella fantasia.

Oroscopo di martedì 8 febbraio, le stelle da Cancro a Pesci

Cancro: ★★★★★. Per i sentimenti, Venere il prossimo 8 febbraio risulterà in ottima posizione per questo dovete sfruttare al massimo tutte le possibilità che vi sta per regalare, in modo da vivere serenamente la giornata. Infatti, specie con il partner, avrete un martedì assai difficile da dimenticare, soprattutto perché finalmente le cose inizieranno a prendere una piega positiva. Single, sarà una giornata astrologicamente fortunata, da dedicare all'amore, al divertimento e allo svago: le calde e seducenti stelle lasciano prevedere un martedì perfetto, soprattutto per quanto riguarda la vita privata. Interessanti le odierne previsioni per molti di voi, perché proprio in questi giorni potrebbe nascere un'attrazione per un lui o una lei, senz'altro capace di alimentare passioni, sogni e desideri.

Nel lavoro, bisogna riconoscere che in questo periodo la maggior parte di voi riesce a lavorare con grande zelo. Saranno perciò quasi d'obbligo i riconoscimenti, anche tangibili, per il vostro impegno.

Leone: ★★★★. Questo martedì la vostra relazione affettiva riceverà uno slancio verso l'alto. In molti casi verrà alimentata da nuova linfa generata da desideri taciuti ma reali. Porterete brio e fantasia nel rapporto di coppia, cosa che ravviverà moltissimo il menage. Finalmente quasi tutto tornerà al proprio posto. Potrete quindi sfruttare bene la giornata e dedicarvi solamente alla vostra dolce metà. Single, grazie all'influenza solare, il vostro fascino ammalierà chiunque: giocate bene le vostre carte e potrete ottenere quello che più desiderate.

Assolutamente non ponetevi limiti e confessate i vostri sogni più segreti. Nel lavoro, avrete energie da vendere, perciò sfruttare quest'ondata positiva per fare mille cose differenti. La fiducia nel vostro lavoro raddoppia da un giorno all'altro e questa è forse la giornata giusta per ottenere quelle gratificazioni che meritate.

Vergine: ★★★. L'oroscopo di domani, martedì 8 febbraio, predice un periodo poco affidabile. In campo sentimentale, finché la barca va lasciatela andare! Questo per dire che non sarà la giornata adatta per porsi domande o ipotizzare congetture. Talvolta può essere utile pensare semplicemente che le cose vanno in una certa maniera perché è giusto che sia così. Vivete questo momento atipico con più tranquillità possibile, solo in questa maniera ne uscirete illesi.

Single, le stelle insistono nel suggerirvi di mettere mano ai cambiamenti fornendovi i mezzi necessari per farlo; voi sicuramente resisterete, pervasi dal timore di non poter tornare sui vostri passi in caso di errore. Le vostre aspettative, in questo periodo, sono troppo alte rispetto alla realtà dei fatti, per cui dovreste ridimensionarvi un attimo. Certo, mai dovreste abbandonare i vostri sogni, tuttavia cambiare qualcosa nei vostri pensieri non sarebbe del tutto sbagliato. In questo modo non resterete delusi. Al lavoro un po' di attenzione non guasterà.

