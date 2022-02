L'Oroscopo di domani è pronto a dire la propria in merito al probabile andamento assegnato dall'Astrologia alla giornata di giovedì. A tenere alto il senso di curiosità senz'altro le previsioni zodiacali del 24 febbraio, in questa sede relative ai primi sei segni dello zodiaco. Pertanto, focus mirato in esclusiva sui soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine: quali saranno in questo caso i segni migliori del giorno? Senza dubbio alcuno diciamo, con una certa sicurezza, che ad avere un giovedì esente da difficoltà o intoppi di un certo rilievo saranno i nativi dell'Ariete: al suddetto segno di Fuoco è stata concessa la previsione migliore, ossia quella riservata ai segni considerati al "top del giorno".

Curiosi di scoprire come sono stati valutati i restanti segni? Bene, passiamo pure a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzando nel dettaglio l'oroscopo di domani 24 febbraio, segno per segno.

Previsioni zodiacali del 24 febbraio, da Ariete a Gemelli

Ariete: 'top del giorno'. L'oroscopo del 24 febbraio predice che partirà più che bene il quarto giorno di questa settimana, con le stelle pronte a regalare "una vagonata" di novità o emozioni positive. La fortuna infatti è pronta a sorridervi, e voi l'aiuterete con progetti ingegnosi. In amore, attimi intensi e frizzanti si prevedono nel rapporto di coppia, basato sulla complicità emotiva: potrete raggiungere tutto ciò che desiderate.

Momenti di dolcezza, dove avrete un trasporto notevole e lo noterete nelle sensazioni che proverete. In molti sarete pieni di fascino e conquisterete la dolce metà con il solo sguardo! Single, momento d'oro per appagare la vostra sete d'amore, grazie all'elisir speciale che Cupido ha prodotto in edizione limitata, solamente per voi.

In questi giorni il vostro temperamento è curioso, attivo e ottimista; vi mostrate molto simpatici, affascinanti, comunicativi, donando con spontaneità tanto amore. Nel lavoro, ringraziate l'amico Marte, perché sarà grazie a lui che avrete dinamismo e grinta, il che vi consentirà di affrontare qualunque avversità. Non mancheranno soddisfazioni, riconoscimenti e anche buoni guadagni.

Toro: ★★. Che dire di questo giovedì? Certamente per molti di voi del Toro sarà complesso, valutato dall'oroscopo con le due stelline relative ai periodi da "ko". La giornata inizierà un tantino faticosamente e proseguirà all'insegna dell'incertezza, anche se non mancheranno piccole soddisfazioni. In campo sentimentale, vi sentirete un po' fiacchi e spossati per le influenze di Mercurio (quadratura), con una scarsa capacità di propensione ed un'esigua disponibilità al dialogo. Chiarite con calma che cosa non va con il partner, prima che se la prenda per il vostro comportamento inspiegabilmente silenzioso. Single, mente e corpo non saranno in sintonia nel periodo: mentalmente sarete distanti da tutto e da tutti e la routine vi starà talmente a noia che avrete voglia di fare qualcosa di diverso.

Così inizierete a farvi quei viaggi mentali (con la testa) che, se non interrotti per tempo, vi fanno perdere delle occasioni di vita importanti. Non preoccupatevi per una questione personale che tarda a risolversi, perché presto riceverete una consolante notizia che vi farà tornare il sorriso. Nel lavoro, sarete ipereccitabili e molto suscettibili alle influenze ambientali: basterà una parola fuori posto per dare avvio alla polemica, mettendovi in urto con tutti i colleghi.

Gemelli: ★★★★. In arrivo un giovedì discretamente buono, certamente meritevole di maggior attenzione. Nella giornata in questione, per quanto riguarda la situazione generale, si consiglia di tenere a mente questa semplice "ricetta", per molti la migliore: un pizzico di inventiva, qualche goccia di romanticismo e coccole quanto basta.

Il resto verrà da sé. In amore, le stelle saranno in aspetto discreto per questa giornata con momenti anche abbastanza positivi da sfruttare sia in coppia che da single. Potreste andare incontro ad un generale romanticismo, tutto da vivere al fianco della persona più importante per voi. La voglia di vivere in armonia con chi si ama vi sorreggerà regalandovi dei momenti molto profondi. Godete, senza pensare a nulla... Single, il periodo parzialmente a favore, vi regalerà un po' di voglia, rara e preziosa, di vivere alcune situazioni tutto d'un fiato. Qualsiasi esperienza o emozione in questo momento vi catturerà completamente: vivrete il presente serenamente, come raramente vi era successo prima nella vita.

Nel lavoro, sarà una giornata piuttosto proficua: riceverete conferme positive. Si affacciano così prospettive di crescita professionale e questo stimolerà a dare il meglio.

Oroscopo di giovedì 24 febbraio, da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★★. Giovedì si annuncia positivo a tutto tondo. Secondo l'oroscopo, per quanto riguarda la quotidianità generale, avrete voglia di fare qualcosa di nuovo ma non saprete spiegare neppure voi stessi di cosa effettivamente si tratta. Le stelle intanto promettono per la giornata grande ottimismo, forte slancio e disponibilità verso il campo degli affetti: potrebbe essere il momento giusto per realizzare quei progetti amorosi che tenete chiusi nel cassetto da un po’ di tempo.

Potrete meditare sul senso della vita a due, aprendo con voi stessi un dialogo schietto e sincero. Così facendo, vedrete che ne uscirete decisamente rinfrancati, rinnovati nello spirito e nel cuore, tanto da sembrare un'altra persona. Single, sarete molto vivaci e spigliati grazie ad astri di parte. Questo stato di cose vi porterà a conoscere gente nuova, a stringere rapporti di amicizia interessanti oppure ad approfondire un rapporto che vi stimola. La vostra parlantina affascinerà chi ancora non vi conosce, dando conferme a chi già vi adora. Grazie all'umore, che sarà molto buono, andrete incontro ad una giornata ricca di esperienze positive. Nel lavoro, avete aspettato il vostro momento per parecchio e finalmente l'orologio delle stelle sono pronte a scandire il tempo della rivalsa, dell'indennizzo, della realizzazione professionale e del successo.

Leone: ★★★★★. Una giornata dai toni certamente invidiabili! In campo sentimentale, qualcuno a voi vicino potrebbe esigere qualcosa in più, forse risposte o probabilmente conferme su questioni di interesse comune. In amore pertanto, cercate di dedicare questa giornata alla vostra metà, perché una relazione se volete che duri a lungo ha bisogno di essere curata e alimentata ogni giorno. Continuando su questa strada, sarete probabilmente presi dal vortice della passione più sfrenata, soprattutto grazie ad un partner che saprà toccare le corde più nascoste del vostri desideri, rendendovi così felici e appagati. Single, sarà la giornata giusta per fare grandi programmi per il vostro futuro. Alcune amicizie che considerate affidabili vi faranno sentire bene con voi stessi e contenti di sapere di essere circondati da persone che condividono i vostri stessi valori e i vostri stessi ideali.

Nel lavoro, il cielo del giorno dispiega i suoi favori nella professione con novità, svolte incoraggianti, ingegno e straordinaria praticità.

Vergine: ★★★. L'oroscopo di domani, giovedì 24 febbraio, annuncia già da adesso un periodo difficile: il motivo? Semplice: il "sottotono" affibbiato alla giornata da astri poco amichevoli nei vostri confronti. Il denaro sicuramente sarà al centro dei vostri pensieri, non solo oggi o domani ma anche nel prossimo futuro. Perché far quadrare i conti, mai come in questo periodo risulta essere sempre più difficile e impegnativo. Ascoltate i consigli che vi verranno dati, perché potrebbero essere molto utili per limare alcuni aspetti della quotidianità. In ogni caso, non preoccupatevi troppo perché arriveranno presto tempi migliori.

In campo sentimentale, ammettere di avere agito con superficialità e di aver sbagliato nei confronti del partner è un gesto che dovreste imparare a fare, perché nessuno è perfetto e nemmeno voi lo siete. Le vostre ripetute prese di posizione irremovibili per il troppo orgoglio potrebbero farvi allontanare dalla vostra metà, meditate quindi e calmatevi. Single, non tiratevi indietro se alcuni impegni si rivelano gravosi: dinamismo, intelligenza strategica e senso organizzativo vi consentiranno non solo di superare le difficoltà, ma addirittura di trasformarle in punti a vostro favore. Nel lavoro, mantenetevi in equilibrio davanti a qualsiasi situazione difficile. Impegnatevi al massimo scartando, per ora, eventuali progetti troppo ambiziosi.

È possibile continuare per i sei segni restanti: Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 24 febbraio.