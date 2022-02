Per la giornata di domani, venerdì 11 febbraio 2022, l’Oroscopo prevede un ribasso sostanziale per i segni di aria, con i Gemelli inclusi, mentre per i segni di acqua, fra cui lo Scorpione, ci potrebbe essere un rialzo considerevole. Ottimo il Capricorno, con tanta creatività e una grinta da vendere sul piano lavorativo.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni di domani.

L’oroscopo di domani: Scorpione in testa alla classifica

1° Scorpione: quella di domani sarà una pausa che vi farà decisamente bene, sia al corpo che alla mente.

Dedicarvi a ciò che amate fare in questo momento vi darà non solo la carica necessaria per fare meglio il lavoro, ma anche per sviluppare maggiore creatività.

2° Capricorno: fiduciosi. Avrete una grande capacità di fidarvi di più degli affetti ma anche della vostra squadra di lavoro, perché ora più che mai gli obiettivi che vi siete prefissati potrebbero fare la differenza nella sfera finanziaria. Continuate così.

3° Cancro: la voglia di mettervi in gioco sul piano professionale si farà sentire più che mai, non solo grazie alla creatività inaspettata che adesso si sta facendo strada nella vostra mente, ma anche grazie ad una intesa amorosa che vi sta facendo vedere il mondo in una prospettiva diversa.

4° Pesci: rivedere qualcuno che vi è mancato sicuramente sarà finte di nostalgia dei tempi andati ma anche di una rivisitazione della vostra personalità. Avvertirete dei cambiamenti che però accetterete di buon grado, forse con qualche punta di ironia.

Amicizie per Toro

5° Toro: con le amicizie e la famiglia vivrete dei momenti indimenticabili, secondo l’oroscopo.

La tranquillità in famiglia in questo momento sarà decisamente più preziosa di qualsiasi altra cosa che concerne la sfera privata.

6° Leone: i chiarimenti in amore si ripercuoteranno positivamente sul vostro umore e su quello della persona amata, mentre con gli affetti si recepirà una maggiore collaborazione nel quotidiano.

Un po’ di divertimento nel pomeriggio vi aiuterà a smorzare gli ultimi rimasugli di ansia e tensione.

7° Gemelli: anche se potreste mal sopportarla, una tregua in questo momento potrebbe significare non soltanto staccare la spina, ma anche divertirvi e lasciarvi qualche pensiero negativo alle spalle. Con il partner arriverete ad una complicità molto utile nel quotidiano.

8° Ariete: la pazienza vi aiuterà a fare ciò che in altri tempi credevate praticamente impossibile, secondo l'oroscopo. I risultati dei vostri sforzi potrebbero arrivare molto lentamente, ma sul lavoro i guadagni potrebbero essere più immediati del previsto.

Obiettivi difficili per il Sagittario

9° Sagittario: qualche piccolo obiettivo purtroppo sarà abbastanza difficile da raggiungere, quindi avrete bisogno di armarvi di pazienza e di buona volontà per affrontare questo periodo decisamente turbolento.

In amore ci sarà un po’ di gelo, secondo l’oroscopo.

10° Vergine: questa fase altalenante negli affetti si convertirà in una situazione dalla quale vorreste semplicemente staccare un po’ per trovare del riposo. La vostra mente ha bisogno di stemperare quei pensieri che recentemente hanno contribuito a stressarla.

11° Bilancia: dovrete fare qualche sacrificio per poter raggiungere un obiettivo lavorativo che avete in mente da tanto tempo a questa parte, mentre in amore la situazione di stallo potrebbe essere fonte di ansia e di stress per voi. Arrivate ad un chiarimento.

12° Acquario: lo stress potrebbe essere deleterio per qualche rapporto che già presentava delle lacune o comunque delle incomprensioni che vi state trascinando nel tempo. L’oroscopo potrebbe riservarvi qualche ostacolo sul lavoro, ma niente che non possa essere risolto per tempo.