Un nuovo periodo sta per giungere, accompagnando l'ingresso della terza settimana di febbraio con un turbinio di cambiamenti per la maggior parte dei segni zodiacali. L'Oroscopo prevede l'avvicinarsi di importanti novità per coloro nati sotto al segno della Bilancia, sia per quanto riguarda l'aspetto economico che quello lavorativo della loro vita. Il sopraggiungere di San Valentino, primo giorno della settimana in questione, costringe Venere a modificare la propria posizione per donare il proprio favore un po' a tutti, specialmente a coloro che sono nati sotto al segno della Vergine e che si ritroveranno immersi in una storia a dir poco magica.

L'Ariete, dal canto suo, avrà la possibilità di apportare qualche modifica alla propria vita, rendendo migliore il futuro ed allargando le varie prospettive. Ottimo periodo anche per il Sagittario: sempre pronto ad accogliere le novità che sopraggiungeranno lungo il cammino.

Di seguito, l'oroscopo nel dettaglio per ogni segno zodiacale.

Oroscopo della settimana, da Ariete a Vergine

Ariete - come già anticipato, secondo l'oroscopo, chi è nato sotto al segno zodiacale in questione potrà finalmente godere dell'influenza positiva elargita da una migliore posizione astrale. Alcune novità sopraggiungeranno nel corso delle prossime giornate rallegrando l'Ariete e permettendogli di apportare migliorie al proprio futuro.

Le energie non mancheranno di certo e varie notizie interessanti accompagneranno i giorni della nuova settimana. Riuscire a primeggiare in ambito lavorativo non sarà di certo un problema, ma bisognerà fare cercare di evitare il più possibile lo spreco di energie.

Toro - quello che sta per sopraggiungere si prospetta essere uno dei periodi migliori dell'intero mese, soprattutto per quanto riguarda la sfera sentimentale e relazionale del Toro.

Venere permetterà la nascita di coppie interessanti e durature e grazie al romanticismo che il segno zodiacale in questione è in grado di palesare, trascorrere un San Valentino a dir poco magico e stupefacente non sarà un'impresa ardua. Buoni propositi anche in ambito economico.

Gemelli - ottime notizie stanno per sopraggiungere anche nei confronti dei Gemelli.

Stando alle previsioni dell'oroscopo, la terza settimana di febbraio si fa portatrice di una carica energetica non indifferente che permetterà, già dalla giornata di martedì 15, di mettersi in modo per portare a compimento le varie opere già iniziate nei giorni ormai trascorsi. Comprendere quali sono le priorità non sarà semplice, soprattutto per chi non può godere della presenza di persone esperte e fidate in grado di elargire il proprio consiglio.

Cancro - la settimana potrebbe non iniziare nel migliore dei modi, soprattutto perché ci si porta dietro qualche strascico da quello che è stato un periodo movimentato e turbolento. Qualche nota di nervosismo accompagnerà le prime ore di questo nuovo momento, ma scemerà con rapidità già dalla fine di lunedì.

Le energie e la serenità faranno il loro ritorno, anche se non proprio repentinamente come sperato. Circondarsi delle persone care e godere del loro affetto aiuterà a risanare le varie ferite.

Leone - l'orgoglio che contraddistingue coloro nati sotto al segno del Leone da tutto il resto, non sempre è un qualcosa che porterà gioie e soddisfazioni. Mettersi al centro dell'attenzione per primeggiare sul prossimo potrebbe portare qualche miglioramento in più in ambito economico, ma mettere da parte gli altri non aiuterà di certo a sviluppare i rapporti interpersonali e comunicativi. Concentrarsi su di sé, secondo l'oroscopo della terza settimana di febbraio, potrebbe essere un ottimo modi per riuscire a smussare le parti troppo appuntite del proprio carattere.

Vergine - le previsioni sembrano essere migliori anche per i nativi della Vergine. L'inizio della settimana anticiperà quello che potrebbe essere il periodo migliore di tutto il mese, grazie soprattutto ad una posizione non poco ottimale di Venere che, già a partire dalla giornata di San Valentino, elargirà il proprio favore permettendo la nascita e la sana crescita delle varie coppie. Il vero amore sarà nelle immediate vicinanze e bisognerà aguzzare i sensi per riuscire a scovarlo.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia - come previsto, l'oroscopo della nuova settimana del mese di febbraio non può che farsi portatore di buone notizie ed importanti novità. Già dalla giornata di lunedì si potrebbe andare incontro al sopraggiungere di qualche sorpresa che, grazie al favore degli astri ed in particolare a quello di Venere, migliorerà l'umore all'interno della vita di coppia.

Scoprire nuovi orizzonti e divertirsi in compagnia del proprio partner aiuterà a riaccendere una fiamma ormai spenta da un po', purché non vi siano costrizioni di alcun genere.

Scorpione - aria di cambiamento sembra ergersi all'orizzonte, specialmente per quanto riguarda la propria persona e la consapevolezza di sé. Riuscire a determinare e gestire le varie priorità non sarà semplice e necessiterà dell'aiuto di persone care ed esperte. Ritagliarsi qualche momento da dedicare alla propria persona, riflettendo sulla propria vita e sulle proprie azioni, aiuterà a trovare alcune delle risposte cercate, fornendo i giusti consigli per cambiare in meglio la propria vita.

Sagittario - le novità sembrano essere ormai all'ordine del giorno anche per chi è nato sotto al segno del Sagittario.

L'oroscopo non sembra preannunciare l'arrivo di negatività e grazie ad una posizione astrale migliore rispetto alla settimana ed al weekend ormai trascorsi si avrà la possibilità di godere della presenza quasi sempre costante delle persone amate. Non è mai tardi per allontanare le false amicizie e dedicare il proprio tempo a chi lo merita veramente.

Capricorno - l'amore continuerà ad essere nell'aria e ad accompagnare tutti coloro nati sotto al segno del Sagittario. Trascorrere dei momenti magici ed indimenticabili con la propria "dolce metà" aiuterà a migliorare il rapporto di coppia ed aumentare la fiducia reciproca con il partner. Fidarsi l'uno dell'altra potrebbe risultare un punto forte della relazione, portando così il tutto ad un livello superiore da quello attuale.

Attenzione a non sperperare troppo i propri risparmi.

Acquario - l'oroscopo di questa nuova settimana non sembra preannunciare nulla di buono, o comunque nulla di costantemente positivo. Il periodo attuale sembra essere più altalenante di quello appena trascorso e potrebbe causare la nascita di qualche conflitto all'interno dei vari ambiti. La confusione non mancherà di certo e potrebbe rivelarsi necessario mettersi da parte per cercare di riorganizzare le proprie idee.

Pesci - per riuscire a trascorrere una settimana ricca di emozioni sarà necessario comprendere quelli che sono i propri desideri e scinderli dalle priorità. Concedersi qualche attimo da dedicare a sé stessi non è sbagliato, purché ci si ricordi delle persone che si hanno intorno e dei loro bisogni. L'oroscopo non può consigliare altro se non il cercare continuamente la propria strada.