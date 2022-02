Mentre la prima settimana del mese di febbraio entra nel vivo, arrivano le previsioni e l'Oroscopo del 3 febbraio 2022 per tutti i segni. Di seguito le stelle e le novità astrologiche.

La prima sestina zodiacale

Ariete: in amore, con la Luna dissonante, al mattino potrebbero esserci delle polemiche. Per recuperare sarà necessario aspettare la seconda parte della giornata. Nel lavoro, anche se al momento non ci sono grandi disponibilità arriveranno novità a breve.

Toro: per i sentimenti, con Venere interessante, se c'è qualcosa da dire agite in questo momento.

Giove non è più in opposizione, per questo si migliora. Nel lavoro evitate di fare troppe cose contemporaneamente.

Gemelli: a livello sentimentale le storie che sono nate da poco non sono ancora importanti, ma potranno comunque diventare forti. Se state vivendo una storia da tempo, dovete cercare di ritrovare la voglia di stare assieme. Nel lavoro per chi ha un'attività in proprio potrebbe arrivare un recupero.

Cancro: in amore i nuovi incontri sono interessanti, non sottovalutate pertanto le persone che incontrerete nei prossimi giorni. A livello lavorativo nuove opportunità, se c'è qualche situazione ancora sospesa potreste anche chiuderla.

Leone: a livello sentimentale la Luna non è più in opposizione, avrete la possibilità di recuperare.

Le tensioni sono messe da parte. Nel lavoro possibili problematiche legate ancora a questioni economiche.

Vergine: per i nati sotto questo segno zodiacale i nuovi rapporti saranno importanti, i single del segno dovranno sfruttare questo momento. Nel lavoro c'è una maggiore energia in questo momento.

Previsioni e oroscopo del 3 febbraio 2022: la giornata della seconda sestina

Bilancia: per i sentimenti sarà importante cercare una soluzione se state vivendo delle difficoltà in famiglia. Nel lavoro gestite al meglio i tempi e ripartite perché le occasioni non mancano.

Scorpione: in amore le storie che nascono ora sono importanti, non manca però qualche momento di agitazione.

Nel lavoro periodo interessante per chi un'attività in proprio grazie anche a Giove favorevole.

Sagittario: in amore, con la Luna in opposizione, potreste sentire qualche calo, se qualcuno è contro di voi allontanatelo. Nel lavoro alcune questioni dovranno essere riviste.

Capricorno: a livello sentimentale è un momento interessante con la Luna favorevole. Le coppie che sono nate da poco avranno la possibilità di recuperare. Nel lavoro i nuovi progetti saranno importanti.

Acquario: per i sentimenti le stelle aiutano, anche se qualcosa potrebbe non andare come vorreste. Nel lavoro potreste discutere per alcuni progetti che devono essere gestiti al meglio.

Pesci: in amore è possibile un recupero nelle relazioni, vi sentite più carichi e forti. Nel lavoro le amicizie potrebbero essere l'arma in più per ottenere un risultato.