L'oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 19 febbraio 2022. In analisi quest'oggi la giornata di sabato, che segna la partenza di un nuovo weekend. Vediamo allora di mettere in evidenza i segni migliori del periodo, come al solito scelti tra Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Apprestiamoci a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 19 febbraio su amore e lavoro.

Previsioni zodiacali del 19 febbraio, da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★★. Sabato vincente dal punto di vista dei rapporti interpersonali.

Scorpione: ★★★★. Le previsioni zodiacali di sabato indicano una giornata non troppo sfavorevole, certamente da vivere con una certa attenzione evitando leggerezze fuori luogo. Valutata nell'oroscopo di sabato con quattro buone stelline, il periodo vi vedrà abbastanza supportati in amore. Occhio a probabili discussioni con il partner: perché non provate ad assecondare anziché fare i ribelli?

Nel lavoro, pianeti favorevoli vi daranno una grande vitalità da investire nelle situazioni impegnative.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo prevede che partirà sicuramente nel migliore dei modi questo vostro sabato di fine settimana. In amore, anche dopo una cocente delusione da parte del proprio partner, potreste tornare ad amare come solo voi sapete fare: oggi qualcuno potrebbe farvi ricredere su alcuni giudizi dati frettolosamente.

Nel lavoro, una svolta importante: tenete duro, vi sarà richiesto ancora qualche sforzo. L'attività lavorativa vi distoglierà da pensieri che ultimamente vi turbano.

Oroscopo e stelle del 19 febbraio, da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★. Il prossimo sabato si prevede poco positivo per voi nativi. Diciamo pure che molti potrebbero vedersela con una giornata segnata con il "ko".

Si consiglia in amore di favorire il dialogo con il partner, anche se questo dovesse costare fatica o piccoli compromessi. Sappiamo che, ultimamente, a destare preoccupazione o minare la stabilità del rapporto alcune situazioni capaci di generare gelosia e malintesi. Da single potreste andare incontro a momenti veramente stressanti. Abbastanza in linea con la normale positività la parte lavorativa della giornata.

Acquario: ★★. Le previsioni astrali preannunciano una giornata decisamente poco proficua sotto alcuni aspetti. La parte interessante il profilo sentimentale, potrebbe restituire cali di sensualità e forti cadute in merito alla passione. Di certo, il partner o la persona che vorreste conquistare non resteranno insensibili a tale vostro atteggiamento.

Discrete novità invece, potrebbero riguardare i rapporti di lavoro in generale. Single, voglia d'amore, di carezze e di attenzioni? Più che giusto, però, vista la situazione, se non riuscirete a fare qualcosa di nuovo potreste rimanere al palo ancora per un bel po'!

Pesci: 'top del giorno'. L'oroscopo del giorno, di sabato 19 febbraio preannuncia un periodo completamente da dedicare alle cose che più aggradano. Gran parte degli astri saranno positivi, pronti a supportare le vostre azioni. In amore, una persona speciale potrebbe entrare in punta di piedi nella vostra vita, con l'intenzione di rimanerci. Periodo buono per muoversi, spostarsi di sede o cambiare attività professionale: diciamo che molte porte potrebbero aprirsi anche nel lavoro.