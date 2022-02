L'Oroscopo di sabato 19 febbraio è pronto a rivelare cosa hanno in serbo le stelle per i segni dello zodiaco. Per i nati sotto il segno dello Scorpione ci saranno molte novità nel corso della giornata, mentre per il Cancro è ora di concedersi un po' di tranquillità. Non è tempo di riposarsi invece per il segno dell'Acquario che dovrà affrontare dei problemi sul posto di lavoro. Nel frattempo, la Bilancia non dovrà più guardarsi indietro.

L'oroscopo per Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: per i nati sotto il segno dell'Ariete si prospetta una giornata positiva e piena di sorprese.

Potrebbero arrivare anche delle ottime opportunità lavorative, mentre in amore bisogna ancora pazientare un po'.

Toro: nella giornata di sabato grazie al transito di Mercurio ci saranno dei risvolti interessanti. In amore e sul posto di lavoro tutto andrà per il meglio, concludendo per quest'ultimo anche un progetto importante su cui lavorate da tempo.

Gemelli: il Gemelli dovrà ancora aspettare per avere dei momenti di tranquillità lontano dallo stress della vita quotidiana ma non dovete mollare perché la giornata di oggi richiederà il massimo impegno. D'altro canto il partner saprà sorprendervi regalandovi piccoli attimi di spensieratezza.

Previsioni astrali per Cancro, Leone e Vergine

Cancro: per il segno del Cancro sarà un giornata all'insegna del relax lontana dal trambusto quotidiano.

Non ci sarà spazio per i pensieri legati al lavoro ma solo tempo da dedicare a voi e ai vostri affetti. Cielo interessante anche per l'amore e chissà se non riserva anche qualche incontro piacevole nel corso della giornata.

Leone: meglio non esagerare nella giornata di sabato e accumulare un po' di forze che in questo periodo sembrano necessarie.

Procederà tutto senza intoppi, anche in amore si ritrova la serenità.

Vergine: l'Oroscopo annuncia un cielo favorevole per il segno della Vergine grazie al transito di Venere. In ambito lavorativo ci sarà una giornata di calma lontana dagli impegni stressanti. In amore evitate conflitti burrascosi e dedicatevi del tempo insieme al partner.

Per i single in cerca giornata interessante.

Oroscopo di sabato per Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: il segno della Bilancia potrà finalmente lasciarsi il passato dietro alle spalle senza rancore concentrando tutte le sue energie su di sé e sul futuro. Giornata impegnativa sul posto di lavoro, anche in amore meglio evitare incontri indesiderati.

Scorpione: cielo pieno di stelle e pianeti per il segno dello Scorpione che dovrà prepararsi ad affrontare un giornata piena di piacevoli sorprese sia in ambito lavorativo che sul piano sentimentale.

Sagittario: l'oroscopo per il Sagittario annuncia delle buone stelle ma nulla di sconvolgente. Per il segno del Sagittario è tempo di impegnare le proprie energie per far sentire il proprio partner apprezzato.

I single potrebbero iniziare a guardarsi intorno.

Previsioni Oroscopo relative a Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: siate pazienti Capricorno perché questa giornata si rivelerà abbastanza impegnativa ma non c'è da escludere che si riesca a trovare un attimo di pace magari con gli amici o in famiglia.

Acquario: anche per il segno dell'acquario si prospetta una giornata impegnativa ma con molta calma riuscirete a far fronte ai vari problemi lavorativi e sentimentali.

Pesci: segno del Pesci sotto una buona influenza grazie al transito di Marte. Nella giornata di sabato potreste ricevere un risposta in ambito lavorativo che aspettavate da tempo. In amore è tempo di grandi svolte sia per i single che per le coppie affermate da tempo.