A grandi passi si avvicina un nuovo fine settimana, il terzo del mese di febbraio. Intanto però arrivano le previsioni e l'Oroscopo di questo venerdì 18 febbraio 2022 per tutti i segni dello zodiaco, dall'Ariete ai Pesci.

La prima sestina zodiacale

Ariete: in amore è una giornata interessante e di recupero, utile per andare a ravvivare i rapporti di coppia. C'è per qualcuno una scelta da mettere in atto. Nel lavoro arriveranno potenziali cambiamenti e trasferimenti, riuscirete a rivedere anche un rapporto con gli altri

Toro: per i sentimenti si avvicina un fine settimana che aiuterà il recupero, visto anche il Sole favorevole.

Nel lavoro arrivano nuove intuizioni, vi sentite più forte in questo momento.

Gemelli: a livello sentimentale, con la Luna dissonante, la giornata sarà da prendere con calma, gli incontri però saranno interessanti. Nel lavoro non è il momento ideale per azzardare.

Cancro: in amore ci sono alcune discussioni da dover affrontare, per questo motivo siate cauti. A livello lavorativo potrebbe non mancare qualche piccola perplessità, attenzione.

Leone: per i sentimenti non mancheranno momenti di tensione, questo anche perché forse state trascurando una storia. Nel lavoro alcune persone sono contro di voi, per questo motivo evitate di creare tensioni inutili.

Vergine: in amore la giornata è migliore delle precedenti, il fine settimana aiuterà.

Vi sentite più forti. Nel lavoro avrete la possibilità di cambiare, portare avanti progetti.

Previsioni e oroscopo del 18 febbraio 2022: la giornata della seconda sestina

Bilancia: in amore arriva un recupero nel prossimo fine settimana, in particolare per chi ha vissuto una difficoltà di recente. Nel lavoro attenzione ad alcune problematiche da dover affrontare con maggiore attenzione.

Scorpione: per i sentimenti Luna favorevole, c'è la possibilità di vivere nuove emozioni. Nel lavoro avrete la possibilità di ricevere nuove proposte, il periodo è della vostra parte.

Sagittario: per i sentimenti c'è la possibilità di un recupero rispetto agli ultimi giorni, sarà possibile anche vivere al meglio i nuovi rapporti.

Sul lavoro c'è maggiore voglia di fare e sono favoriti gli investimenti.

Capricorno: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore - con la Luna favorevole - la giornata è interessante, otterrete molto di più. A livello lavorativo periodo che aiuta le nuove iniziative.

Acquario: per i sentimenti, se siete alla ricerca di una nuova relazione, questo momento aiuta particolarmente poiché siete molto più forti. Nel lavoro, anche se vi sentite maggiormente stanchi, riuscite a ottenere qualcosa in più. Le idee sono favorite.

Pesci: in amore è un momento non esaltante, avrete però la possibilità di recuperare dopo diverse indecisioni. Nel lavoro Giove è favorevole e aiuta a recuperare. Vi sentite completamente meglio.