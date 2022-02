Una nuova giornata è in arrivo per tutti i segni zodiacali. Scopriamo quindi come continua l'ultima settimana nel mese di febbraio e in particolare l'Oroscopo e le stelle - a livello sentimentale, lavorativo e salutare - per la giornata di mercoledì 23 febbraio 2022.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: in campo sentimentale sarà meglio non sottovalutare le nuove conoscenze, potrebbero esserci delle proposte importanti per voi. In campo lavorativo ci sono delle buone prospettive, momento di recupero.

Toro: per i nati sotto il secondo segno zodiacale a livello sentimentale qualcosa non va per il verso giusto, cercate di non essere troppo polemici.

Nel lavoro sono possibili dei contrasti, cercate di fare attenzione.

Gemelli: la Luna è in opposizione. In particolare in amore potreste vivere dei momenti di perplessità nei confronti della vostra relazione. Nel lavoro vi manca la concentrazione.

Cancro: a livello sentimentale la giornata sarà caratterizzata da emozioni forti, in arrivo situazioni interessanti. In ambito professionale sarà possibile fare nuove conoscenze, utili per i vostri progetti.

Leone: nel lavoro potrebbero arrivare delle risposte interessanti, non manca agitazione. Per quel che riguarda la situazione sentimentale momento di ripresa, ma attenzione ai rapporti che da tempo vivono una difficoltà.

Vergine: possibile ripresa in campo sentimentale, ma se ci sono stati dei recenti conflitti attenzione a chiarire in modo approfondito.

Nel lavoro possibili discussioni riguardano nuovi contratti.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: se ci sono delle problematiche a livello sentimentale sarà meglio cercare di capire bene come comportarsi, se necessario allontanatevi dalle persone che non vi danno il giusto equilibrio.

Nel lavoro possibili agitazioni.

Scorpione: per i nati sotto questo particolare segno la giornata di mercoledì 23 febbraio sarà caratterizzata da una situazione astrologica migliore rispetto alle settimane precedenti. Nel lavoro le vostre idee verranno in considerazione, mentre per quel che riguarda l'amore potrebbero succedere cose importanti.

Sagittario: con la Luna che entra nel segno dei possibili progetti di coppia possono concretizzarsi. Nel lavoro non mancano energie, ma è possibile che viviate dei momenti sottotono.

Capricorno: con la Luna attiva in arrivo ci sono delle novità in campo sentimentale, le sensazioni sono favorevoli. Nel lavoro sarà possibile trovare delle soluzioni.

Acquario: per il penultimo segno zodiacale il periodo è caratterizzato in particolare da un po' stanchezza in amore. Il mese si conclude comunque con la Luna nel segno, sono possibili nuove collaborazioni in ambito lavorativo per il segno.

Pesci: questa giornata di fine mese vede la Luna nel segno, quindi vi è un bel recupero per l'amore. Nel lavoro è possibile che si crei un po' di confusione.