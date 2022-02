Ultimo giorno del mese per i segni zodiacali. Vediamo come andrà lunedì 28 febbraio per tutti i segni con l'Oroscopo e le stelle di amore, lavoro e salute.

Ariete: in amore in questa prima giornata vivrete diverse emozioni, potrete pensare di mettere da parte alcune problematiche. In campo lavorativo possibili rallentamenti, ma presto ci saranno delle novità.

Toro: possibili discussioni in ambito sentimentale riguardano i nati sotto questo particolare segno, cercate di essere cauti, l'agitazione non giova. Nel lavoro sarà possibile prendere delle decisioni importanti.

Gemelli: diversi pianeti dalla vostra parte che vi aiutano a prendere delle decisioni importanti in ambito amoroso. Nel lavoro sarà possibile vivere un momento di recupero.

Cancro: in ambito sentimentale vi sentite più sereni, anche se potrebbero esserci delle discussioni da affrontare al fine di chiarire alcune questioni rimaste in sospeso. Nel lavoro in arrivo delle proposte, valutate bene quanto potrete accettare.

Leone: Luna in opposizione, il mese si conclude sottotono per quel che riguarda l'ambito sentimentale, sarà quindi meglio essere cauti. Nel lavoro evitate situazioni stressanti.

Vergine: se alcune questioni professionali vi hanno disturbato negli ultimi tempi, questo è il momento più giusto per affrontarle e risolverle, o almeno provarci.

In ambito sentimentale possibili problematiche potrebbero riguardare questa giornata di fine febbraio.

Previsioni astrologiche giornaliere

Bilancia: con la luna favorevole ed anche Mercurio della vostra parte vivrete una buona ripresa in ambito sentimentale, non manca entusiasmo per vivere nuove emozioni. Nel lavoro riuscirete ad accordarvi per progetti importanti per la vostra carriera.

Scorpione: il periodo vi vede stressati, in particolare per quel che riguarda la sfera professionale. In amore possibili cambiamenti, comunque ci sarà un buon recupero.

Sagittario: possibili intuizioni in ambito sentimentale, soprattutto le coppie forti possono pensare a buoni progetti. Per quel che riguarda la sfera lavorativa potrete recuperare, negli ultimi tempi avete vissuto dei momenti di stress.

Capricorno: sarà meglio riflettere prima di prendere decisioni in ambito professionale, soprattutto se alcune questioni riguardano delle situazioni passate. In amore potete pensare di ufficializzare una relazione che vi sta a a cuore.

Acquario: giornata interessante per l'ambito lavorativo, anche se vi sentite stanchi. Nell'amore con la luna nel segno vivrete alcune situazioni stimolanti.

Pesci: la fine di febbraio sarà caratterizzata da avanzamenti professionali. In amore potreste pensare di iniziare una relazione importante.