Venerdì 4 marzo troviamo sul piano astrologico la Luna sostare nel segno dell'Ariete, nel frattempo Plutone, Venere e Marte risiederanno nel domicilio del Capricorno. Il Sole, Nettuno e Giove, infine, proseguiranno l'orbita in Pesci, così come Saturno e Mercurio permarranno in Acquario.

Oroscopo quotidiano favorevole per Leone e Ariete, meno entusiasmante per Bilancia e Cancro.

Sul podio

1° posto Leone: entrate extra. Lo Stellium di Terra, assieme alla congiunzione Sole-Giove, potrebbe donare alle prime due decadi feline un venerdì colmo di gratificazioni economiche.

Il segno di Fuoco, difatti, avrà buone chance di rimpinguare il proprio bottino economico grazie a una o più entrate monetarie extra.

2° posto Ariete: lungimiranti. Venerdì durante il quale il primo segno zodiacale assumerà, con ogni probabilità, un mood lungimirante per ciò che concernerà la professione e le finanze. A fronte di ciò, i nati Ariete saranno indotti dal parterre planetario a lanciarsi in qualche oculato e non invasivo investimento che darà ottimi frutti nel prossimo futuro.

3° posto Capricorno: tenaci. Nonostante i probabili contrattempi pratici coi quali dovranno rapportarsi in queste ventiquattro ore, i nati Capricorno metteranno probabilmente in campo una buona dose di determinazione, la quale gli permetterà di affrontare ogni imprevisto con la ferrea voglia di trovare una soluzione adeguata per risolverlo.

I mezzani

4° posto Sagittario: chiarimenti sentimentali. Splendide le effemeridi quotidiane in casa Sagittario, in particolar modo per la terza decade, per lanciarsi in un chiarimento nel ménage amoroso, coi nativi che dovrebbero fare ammenda per non aver dedicato le attenzioni che meritava al partner nell'ultimo periodo. Dimostrandosi pentiti in tal senso, difatti, sarà più che probabile che la dolce metà li perdoni.

5° posto Acquario: focus domestico. A seguito di un giovedì dedito a soddisfare i desideri del coniuge, i nati Acquario potrebbero dover spostare il loro focus verso il focolare domestico in questa giornata d'inverno, in quanto la dimora necessiterà di qualche opera manutentiva o di pulizie approfondite.

6° posto Toro: volitivi.

L'astro belligerante e la Bianca Signora a braccetto renderanno, c'è da scommetterci, stracolmo il bottino energetico di casa Toro, coi nativi che non si tireranno indietro nemmeno se ci sarà da fare qualche ora di straordinario in azienda.

7° posto Vergine: timidi. A venir meno questo venerdì in casa Vergine sarà presumibilmente quel pizzico d'intraprendenza che negli incontri affettivi gli permetterebbe di bruciare qualche tappa. Il segno Mobile, invece, si dimostrerà timido e ciò li metterà a serio rischio di perdere una buona occasione sentimentale.

8° posto Gemelli: fornire aiuto. Nel corso della giornata che precede il weekend, i nati sotto il segno dei Gemelli avranno buone chance di essere indotti a fornire il loro aiuto a una persona cara, magari facendo da babysitter ai nipotini oppure badando al cane della vicina per qualche ora.

9° posto Scorpione: amore sottotono. Le prime due decadi di casa Scorpione potrebbero dover fare i conti con una giornata poco avvezza alla passionalità, dove la camera da letto sarà esclusivamente una stanza dove ritemprarsi dalle fatiche spese durante il venerdì.

Ultime posizioni

10° posto Cancro: in disparte. Solitari perché poco vogliosi di comunicare col prossimo, la prima decade dei nati Cancro avrà ottime possibilità di trascorrere queste ventiquattro ore standosene in disparte a rimuginare sugli ultimi accadimenti.

11° posto Bilancia: lavoro flop. Alcune ansietà inerenti la sfera famigliare potrebbero, durante questo venerdì, influire negativamente sull'andazzo della giornata lavorativa di casa Bilancia, rendendo i nativi poco collaborativi e frettolosi durante lo svolgimento delle loro mansioni.

12° posto Pesci: dubbiosi. Il dodicesimo segno zodiacale, nel corso di questo giorno d'inverno, sarà presumibilmente pervaso da diversi dubbi sul prossimo futuro e, come spiacevole conseguenza, si sentirà sfiduciato verso ciò che potrebbe accadere. Sarà bene, però, non dare spago al pessimismo perché tale destabilizzazione emotiva sarà soltanto passeggera.