Si avvicina a grandi passi un nuovo fine settimana per tutti e 12 i segni zodiacali. Approfondiamo quindi le previsioni e l'Oroscopo di venerdì 4 febbraio 2022 con i cambiamenti e le novità astrologiche che arriveranno in amore e nel lavoro.

La prima sestina

Ariete: in amore momento di stallo, recuperate solo nel pomeriggio con la Luna nel segno. Nel lavoro, se ci sono delle richieste da fare meglio agire con attenzione in questa giornata, gestite al meglio il tempo.

Toro: per i sentimenti vi è uno stato di maggiore serenità, se c'è una decisione da prendere meglio farlo adesso.

Nel lavoro periodo di grande vantaggio se dovete rimettervi in gioco.

Gemelli: a livello sentimentale è un momento che vi permette di agire e dire come la pensate. Se ci sono delle difficoltà affrontatele. Nel lavoro alcune questioni di carattere amministrativo vanno gestite con attenzione.

Cancro: in amore c'è qualcosa che non va in questa giornata, in particolare nella seconda parte. A livello lavorativo avete voglia di iniziare qualcosa di nuovo ma attenzione a Marte in opposizione.

Leone: per i sentimenti sta per arrivare un fine settimana con la Luna favorevole e che porterà miglioramenti. Nel lavoro alcune situazioni sono cambiate rispetto allo scorso anno.

Vergine: per i sentimenti alcune tensioni non mancano a causa della Luna in opposizione, siate più tranquilli in questo momento.

Nel lavoro non mancano le novità, successi in arrivo.

Previsioni e l'oroscopo del 4 febbraio 2022: la giornata dei segni della seconda sestina

Bilancia: in amore occorre fare attenzione ai rapporti con gli altri, periodo che vi porta a fare delle scelte impegnative. Nel lavoro, se qualcosa non sta andando come vorreste, potreste anche chiudere i progetti superflui.

Scorpione: in amore è una giornata importante per far valere le vostre idee e per farvi notare da una persona. Nel lavoro alcune questioni sono importanti e le cose miglioreranno anche con l'arrivo del mese di marzo.

Sagittario: a livello amoroso la Luna è contraria, ma per fortuna tornerà un momento migliore a partire dal pomeriggio.

Il fine settimana aiuta. Nel lavoro c'è maggiore forza rispetto al passato.

Capricorno: a livello amoroso la giornata non è esaltante, potrete recuperare solo nel pomeriggio. I single nel segno avranno la possibilità di ottenere delle conferme. Nel lavoro ci sono diverse cose da fare, ma attenzione dei momenti di stanchezza.

Acquario: per i sentimenti è una giornata che invita ad agire, soprattutto se una persona vi interessa. Nel lavoro, se avete affrontato un cambiamento, forse non siete convinti di aver fatto la scelta giusta.

Pesci: in amore arrivano delle novità, favorite le coppie che programmano qualcosa di importante. Nel lavoro i progetti che nascono ora andranno avanti per tutto l'anno.