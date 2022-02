La seconda settimana del mese di febbraio sta preparando il proprio ingresso in scena. L'Oroscopo di queste nuove giornate non può che preannunciare momenti magici e intrisi di fortuna per i nati sotto al segno dei Pesci e a quello del Capricorno, con novità interessanti che potrebbero sopraggiungere quasi improvvisamente, portando serenità e gioia. Un periodo leggermente più complesso accompagnerà invece le giornate dei nativi della Bilancia, con un innalzamento del livello di stress che, se non gestito in maniera ottimale, potrebbe danneggiare seppur leggermente i rapporti interpersonali con le persone amate.

A seguire a ruota il segno zodiacale appena citato c'è l'Ariete, con una settimana che non inizierà proprio nel migliore dei modi e che potrebbe farsi portatrice di qualche nota di fastidioso nervosismo.

Di seguito, l'oroscopo nel dettaglio per ogni segno zodiacale dal 7 al 13 febbraio.

Oroscopo della settimana, da Ariete a Vergine

Ariete - il nervosismo, come già anticipato, potrebbe sopraggiungere già dall'inizio della nuova settimana di febbraio e cogliere l'Ariete quasi di sorpresa. A scatenare ciò contribuiranno alcune situazioni particolari che nasceranno all'interno dell'ambito lavorativo, divenendo poi motivo di discussione nella vita di coppia. Circondarsi di persone fidate e sincere non è mai un errore, ma ciò non renderà immuni da discussioni e battibecchi.

La situazione potrebbe migliorare con il sopraggiungere del weekend.

Toro - l'oroscopo della prima settimana di febbraio preannuncia la nascita di un periodo particolarmente fortunato per i nati sotto al segno del Toro. Gli astri mostreranno il loro lato migliore e contribuiranno a rendere gioiose e luminose le giornate che stanno per sopraggiungere.

Un periodo intenso e ricco di emozioni che accompagnerà il segno zodiacale in questione almeno fino alla giornata di sabato, quando qualche piccola preoccupazione potrebbe fare la propria comparsa.

Gemelli - l'inizio delle prossime giornate non sarà tra i migliori, ma non vi è alcun motivo per cui disperarsi. Gli astri, specialmente la Luna, faranno in modo da allontanare le varie preoccupazioni che potrebbero tentare di avvicinarsi.

Niente e nessuno potrà spegnere il sorriso che vigerà sulle labbra di coloro nati sotto al segno dei Gemelli, ma sarà necessario evitare tutte quelle persone che non apprezzano l'impegno ed i sacrifici altrui.

Cancro - anche per il segno del Cancro, sfortunatamente, l'oroscopo non preannuncia nulla di interessante. Alcune situazioni particolari potrebbero causare un innalzamento repentino dei livelli di stress e spingere i nativi di questo segno zodiacale a cercare riparo tra le braccia delle persone amate. Chiedere aiuto, o semplicemente un sostegno morale, non sarà un qualcosa di cui doversi vergognare. Mettere da parte l'orgoglio, spesso, aiuta.

Leone - chi è nato sotto al segno del Leone potrebbe ritrovarsi alla costante ricerca di riposo per poter recuperare in qualche modo le energie fisiche e mentali spese durante la settimana appena trascorsa.

Il silenzio e la quiete, specialmente in alcune situazioni, potrebbero contribuire a un recupero più repentino. Attenzione, quindi, ad allontanare le persone negative dalla propria vita.

Vergine - le previsioni dell'oroscopo si fanno portatrici di qualcosa di interessante per i nativi della Vergine. Varie occasioni potrebbero presentarsi lungo il cammino e richiedere particolare attenzione da parte del segno zodiacale in questione. In alcuni momenti potrebbe essere necessario chiedere consiglio a persone più mature ed esperte, per evitare di tuffarsi a capofitto in qualcosa che potrebbe rivelarsi poco gradito in futuro.

L'oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia - come già anticipato, l'oroscopo della seconda settimana di febbraio non sembra preannunciare nulla di buono per i nati sotto al segno della Bilancia.

Qualche discussione potrebbe quindi sopraggiungere all'interno della vita di coppia, infiammando un po' gli animi e costringendo alcuni a trattenersi per non rovinare i rapporti interpersonali. Mantenere la calma potrebbe non essere semplice, ma neanche troppo complicato.

Scorpione - una Luna in opposizione potrebbe portare dei rallentamenti poco graditi e non preventivati in ambito lavorativo, causando un leggero innalzamento dei livelli di stress che, nonostante tutto, si manterranno comunque gestibili. Le persone fidate che ruotano attorno alla figura dello Scorpione potrebbero ritrovarsi, di punto in bianco, costretti ad elargire una mano di aiuto. In vista di ciò, i nativi del segno zodiacale in questione farebbero meglio a non allontanare amici e famiglia.

Sagittario - secondo l'oroscopo della nuova settimana del mese, qualche nota di malumore potrebbe sopraggiungere per oscurare il Sagittario e portare via il sorriso. Riuscire a gioire potrebbe non essere semplice e l'aiuto delle persone care potrebbe rivelarsi quindi fondamentale per non chiudersi in sé. L'amore, nonostante tutto, continuerà ad essere nell'aria nel tentativo di migliorare almeno in parte il periodo in questione.

Capricorno - la fortuna giungerà anche per coloro nati sotto al segno del Capricorno, accompagnando le varie notizie che potrebbero sopraggiungere già nel corso delle prime giornate della nuova settimana di febbraio. Importanti novità anticiperanno l'avvicinarsi di qualche cambiamento in grado di portare un tocco di aria fresca nella vita del Capricorno.

Condividere i propri progetti ed i propri traguardi con le persone amate aiuterà ad aumentare non solo la propria autostima, ma anche la forza dei rapporti veri e sinceri.

Acquario - un periodo di transizione è quello che avvolgerà le prossime giornate e che, secondo quanto previsto dall'oroscopo, spingerà l'Acquario e meditare attentamente sulle proprie mosse cercando di non ignorare i consigli che gli vengono elargiti. Gli astri modificheranno lentamente la propria posizione, scatenando qualche flebile titubanza nel segno zodiacale in questione, ma permettendogli comunque di godersi i momenti che sopraggiungeranno nel corso della settimana.

Pesci - una grinta mai vista prima è quella che accompagnerà i nati sotto al segno dei Pesci nel corso della nuova settimana di febbraio.

Cimentarsi in qualcosa di nuovo, od anche semplicemente in quelle che sono le proprie passioni e i vari hobby che rendono il segno zodiacale in questione unico nel suo genere. La famiglia e le persone amate continueranno a palesare la propria presenza.