Nella settimana da lunedì 7 a domenica 13 febbraio troveremo sul piano astrale la Luna spostarsi dal domicilio del Toro (dove risiede Urano) ai gradi del Cancro, mentre Nettuno assieme a Giove stazioneranno nell'orbita dei Pesci. Il Sole insieme a Saturno, in ultimo, permarranno in Acquario, così come Marte, Mercurio, Plutone e Venere proseguiranno il moto in Capricorno.

Oroscopo settimanale favorevole per Toro e Pesci, meno roseo per Vergine e Sagittario.

Sul podio

1° posto Pesci: sereni. La mano espansiva e benevola del Grande Benefico sui loro gradi donerà ai nati Pesci la possibilità di trascorrere una settimana all'insegna dell'armonia e della pace interiore, specialmente nel weekend quando la Luna e Nettuno flirteranno.

L'unico neo settimanale potrebbe essere rappresentato dalla giornata del 10 febbraio, durante la quale la seconda decade dovrà fare i conti con qualche grana professionale.

2° posto Toro: ambiziosi. Eccezion fatta per il caotico venerdì, la settimana parrà avanzare sui binari delle soddisfazioni morali ed economiche sul versante lavorativo per i nati Toro, in particolar modo per coloro che operano nella stessa azienda da diversi anni. Da lunedì a mercoledì, inoltre, il primo segno Fisso sarà presumibilmente dotato di uno spiccato spirito d'ambizione e ciò gli permetterà di fare un'ottima impressione coi capi.

3° posto Scorpione: focus sulla quotidianità. Le prime tre giornate di questa significativa settimana avranno buone chance di indurre i nati Scorpione a focalizzare le loro attenzioni su ciò che andrebbe modificato nella routine giornaliera.

Presa coscienza di ciò e, dopo essersi organizzato a dovere nelle giornate di giovedì e venerdì, dal fine settimana il segno d'Acqua avrà la strada spianata per rivoluzionare il proprio quotidiano.

I mezzani

4° posto Cancro: empatici. Immedesimarsi nello stato d'animo altrui sarà, c'è da scommetterci, un esercizio particolarmente semplice per i nati Cancro in questi sette giorni invernali, soprattutto nella cerchia amicale.

Sabato e domenica, invece, sarebbe meglio che il primo segno Cardinale si ritagliasse del tempo esclusivamente per la coppia perché il feeling col partner sarà alle stelle.

5° posto Leone: luce in fondo al tunnel. La prima decade di casa Leone, dopo circa quindici mesi di scombussolamenti astrali, potrebbe cominciare a scorgere una tiepida luce in fondo al tunnel a partire da giovedì quando il trigono Luna-Saturno acuirà la loro indole ottimistica.

La seconda decade, invece, dovrà vedersela con la quadratura Saturno-Urano nell'asse Acquario-Toro, mentre la terza decade dovrà fare i conti con gli imprevisti donati dal Luminare giallo in opposizione e la marcia indietro venusiana.

6° posto Acquario: idee in discussione. Il fronte professionale del quarto segno Fisso risentirà presumibilmente di una fase destabilizzante a inizio e fine settimana, atta a spingere i nativi a mettere in discussione le ultime mosse attuate in tale settore. Se nelle prime tre giornate, eventuali falle contrattuali o diverbi coi soci balzeranno in primo piano, sarà nel weekend che i nati Acquario potranno raddrizzare il tiro e, se necessario, fare ammenda riguardo alcuni pregressi errori di valutazione.

7° posto Gemelli: tira e molla amorosi. Il ménage amoroso di casa Gemelli potrebbe risultare meno appassionante del solito, a causa di qualche battibecco di troppo che raffredderà i bollori sotto le lenzuola. Il fulcro della questione, in particolar modo per seconda e terza decade, sarà la gelosia del segno Mobile nei riguardi del partner, e ciò lo farà divenire irrequieto. Per rendere più armoniosa l'atmosfera in coppia, fortunatamente, ci sarà la giornata di giovedì, dove sarà più semplice per i nati Gemelli firmare un armistizio amoroso.

8° posto Bilancia: discorsi interrotti. Il 10 e l'11 febbraio sarà presumibilmente due giornate dove i nati Bilancia saranno chiamati a riprendere le fila di un discorso interrotto con una persona casa, col fine ultimo di archiviare la questione una volta per tutte.

Peccato, però, che difficilmente l'epilogo sarà come anelato dai nativi, in quanto la persona alla quale si rapporteranno vorrà averla vinta a tutti i costi. La buona notizia sarà comunque aver messo una pietra sopra a una faccenda che aveva fatto il suo tempo.

9° posto Ariete: pensierosi. Un po' per le incertezze legate al mondo affettivo e un po' per una latente insofferenza riguardante il fronte professionale, i nati Ariete risulteranno probabilmente sovente immersi nei loro pensieri, provando a sognare ad occhi aperti piuttosto che ricercare soluzioni ai problemi del momento.

Ultime posizioni

10° posto Sagittario: amore flop. Trovare un punto in comune con la dolce metà sarà probabilmente alquanto complicato per i nati Sagittario nel corso di questa insidiosa settimana, in quanto al segno Mobile sarà rinfacciato il loro mood sfuggente dell'ultimo periodo.

La giornata di sabato e la mattinata di domenica, inoltre, avranno buone chance di essere ideali per allargare la loro cerchia clientelare al lavoro.

11° posto Capricorno: chi troppo vuole nulla stringe. Vogliosi di raggiungere le vette professionali quanto prima, i nati Capricorno potrebbero alzare troppo il tiro e, specialmente la terza decade, risultare arrivisti e individualisti agli occhi dei parigrado. Il parterre planetario si presenta oltremodo favorevole al loro Sole di nascita e ciò può avere un rovescio della medaglia al lavoro per i nativi che non sapranno attendere il momento giusto prima di scalare le posizioni gerarchiche.

12° posto Vergine: disincantati. Settimana da prendere con le pinze per i nati Vergine, in quanto il desiderio di mandare tutto al diavolo sarà alto, complice un atteggiamento privo di speranza nel prossimo futuro.

L'errore madornale che potrebbero compiere i nativi sarà, difatti, quello di abbandonare progetti in essere, licenziarsi da lavori per i quali hanno faticato molto tempo oppure litigare aspramente con un boss per questioni di principio. Il mood disincantato che regnerà presumibilmente sovrano in questi sette giorni potrebbero farvi pentire già da fine febbraio, con l'avvento del mese dell'anti-compleanno, quindi meglio tenere duro e, ove necessario, ingoiare qualche rospo.