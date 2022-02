Per il fine settimana del 19 e del 20 febbraio 2022, l’Oroscopo si presenterà ancora molto proficuo per i nati sotto il segno dell’Acquario sul fronte delle amicizie e degli affetti in generale, mentre la Bilancia potrebbe ancora presentare qualche segno di nervosismo. Ottimi ancora i segni dei Pesci e della Vergine, ora in vetta alla classifica.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni di domani.

L’oroscopo del weekend: Pesci al ‘top’

1° Acquario: le amicizie sicuramente rallegreranno il vostro fine settimana, mentre l’amore ritroverà quella complicità che si era persa.

Gli attimi di passione potrebbero incrementare sempre di più grazie alla comunicazione che si farà sempre più simbiotica, anche in famiglia.

2° Vergine: la bellissima atmosfera sul posto di lavoro vi darà sempre più slancio nelle faccende di stampo burocratico e negli affari, mentre riuscirete finalmente ad accostare lavoro e vita privata senza trascurare l’uno o l’altra. Continuate così.

3° Pesci: avrete tanti successi alle spalle che vi permetteranno di prendervi un paio di giornate di ferie e di svago. Con il partner riuscirete a trovare una sintonia che potrebbe sfociare in una bellissima passionalità, e probabilmente anche in un passo più significativo per la vostra relazione.

4° Cancro: riuscirete ad avere delle bellissime serate romantiche con il partner o comunque delle serate in compagnia di amicizie sia vecchie che nuove, ma comunque molto preziose per la vostra autostima e il vostro divertimento.

Con le energie riuscirete a fare faville sul posto di lavoro.

Scorpione a riposo

5° Scorpione: dopo i successi in amore, ci sarà un po’ di stacco che vi permetterà di rimanere con le amicizie. Gli incontri potrebbero fare al caso vostro, se avrete intenzione di innamorarvi di nuovo dopo la fine di una relazione. Probabilmente avrete degli hobby che riprenderete dopo tanto tempo a questa parte.

6° Bilancia: vivrete una forte situazione di stallo in questo weekend che si riverserà sui vostri nervi, dandovi una inquietudine che probabilmente non durerà, ma potrebbe essere molto controproducente per il lavoro, soprattutto nella giornata di sabato.

7° Ariete: anche se ci sarà un po’ di malumore che aleggerà nell’atmosfera di famiglia, vi sentirete comunque compresi da una persona che vi saprà ascoltare senza infastidirsi e senza interrompervi.

Impegnarvi sempre di più vi aiuterà a distogliere l’attenzione dalle faccende spiacevoli delle giornate precedenti.

8° Toro: le questioni lavorative andranno meglio se si penserà ad un maggiore impiego di energie e di concentrazione. Avere tanta volontà significherà raggiungere un traguardo che attendevate da tanto tempo. Evitate ogni sentimento negativo che possa nuocere ai vostri progetti.

Sagittario attento

9° Sagittario: avrete molta attenzione per le faccende sul lavoro, tanto che potreste risultare alquanto pignoli. Questa estremizzazione potrebbe nuocere ai vostri nervi già compromessi dallo stress. Questo periodo, seppure breve, sarà molto freddo nei confronti dell’amore.

10° Capricorno: dovrete rinunciare a qualche cosa per poter perseguire il raggiungimento di un progetto, e ciò comporterà anche un ulteriore rialzo dello stress.

Le questioni che vi peseranno saranno anche più pressanti se non riuscirete a risolvere entro breve.

11° Gemelli: prendervi cura di voi stessi in questo periodo non sarà una priorità, ma purtroppo dovrete assolutamente fare in modo che sia il vostro fisico che il vostro corpo possano avere uno slancio maggiore e rimanere allenati, anche se questo costerà un dispendio di energie significativo.

12° Leone: la concentrazione purtroppo calerà davvero molto, e probabilmente nel mezzo di un affare che non dovreste assolutamente lasciarvi sfuggire. Ora come ora questo periodo di stallo potrebbe essere anche controproducente per le mansioni di carattere privato.