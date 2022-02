L'oroscopo del 19 febbraio prevede un buon Giove in sestile dal segno del Toro, che lo aiuterà a fare chiarezza sulle questioni del passato, mentre ci sarà equilibrio e passione con le persone vicine per i Gemelli. La Luna in Bilancia renderà più amorevoli i nativi del segno, mentre Ariete dovrà fare i conti con un cielo sempre più contrario. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di sabato 19 febbraio.

Oroscopo e previsioni del 19 febbraio 2022 segno per segno

Ariete: il fine settimana non inizierà al meglio per voi nativi del segno.

Dovrete fare i conti con un cielo piuttosto cupo che, per quanto riguarda i sentimenti, metterà diversi ostacoli tra voi e la vostra anima gemella. Single o no, rendere più solida la vostra posizione in amore non sarà affatto facile. Per quanto riguarda il lavoro, a volte saprete benissimo cosa fare, ma al primo ostacolo che si presenta non gettate la spugna. Voto - 6️⃣

Toro: previsioni astrali più che soddisfacenti in questo sabato. La buona posizione di Giove vi aiuterà a fare chiarezza su alcune questioni del passato e trovare un po’ di pace. In amore ci sarà un'ottima intesa di coppia, soprattutto per quelle di vecchia data. Se siete single, lasciate che le vostre emozioni vengano a galla.

Nel lavoro, il vostro intuito sarà un'arma preziosa per provare a mettere insieme buoni risultati. Voto - 8️⃣

Gemelli: configurazione astrale ottima per far valere i vostri sentimenti in questa giornata. Una bellissima Luna sarà in trigono dal segno della Bilancia, portando maggior stabilità e aiutandovi a superare certi ostacoli insieme al partner.

Se siete single, alcuni vostri sogni potrebbero concretizzarsi. Nel lavoro, un po’ di fantasia vi aiuterà a svolgere in modo diverso dal solito e più efficiente i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Cancro: vita professionale che procede senza intoppi secondo l'oroscopo del 19 febbraio. Cercherete come sempre di rispettare impegni e doveri con una certa responsabilità, in particolare voi nati nella prima decade.

In amore ci vorrà ancora pazienza prima che possiate fare i romanticoni con chiunque. Prima di tutto infatti, dovrete riconquistare la fiducia della persona amata. Voto - 7️⃣

Leone: questa vita lavorativa sta iniziando a essere frustrante e un po’ stressante per voi, considerato che non sarà affatto facile portare a casa buoni risultati. Con astri come Mercurio e Saturno contro di voi, difficilmente riuscirete a fare di meglio. In ambito sentimentale, invece, potrete contare sul sostegno della Luna e della vostra anima gemella, vivendo dunque un rapporto sano. Se siete single, gli amici sono molto importanti per voi. Teneteveli stretti dunque. Voto - 6️⃣

Vergine: giornata piacevole dal punto di vista sentimentale.

Farete nuove conoscenze interessanti. Alcuni saranno solo degli amici, ma altre persone potrebbero subito diventare qualcosa di più. Se siete impegnati, ci sarà equilibrio e passione tra voi e la vostra anima gemella. In ambito lavorativo, dovrete essere più concentrati sui vostri progetti, evitando certi errori da principianti. Voto - 7️⃣

Bilancia: un'amorevole Luna nel segno renderà questo inizio di fine settimana un po’ più dolce per voi nativi del segno. Per una volta, non sentirete la pressione di Venere in quadratura, e riuscirete a vivere bene la vostra relazione di coppia o, se siete single, sarete più a vostro agio con la vostra fiamma. Ricordatevi però che tutti i problemi che avete non sono spariti dal nulla.

In ambito lavorativo con Mercurio favorevole sarà possibile mettere a segno qualche successo in più. Voto - 8️⃣

Scorpione: oroscopo di sabato 19 febbraio soddisfacente per voi nativi del segno. Sul fronte sentimentale il vostro modo di amare sarà piuttosto efficace, soprattutto per coloro nati nella seconda decade. Se siete single, il vostro modo di dichiararvi sarà piuttosto originale. In ambito professionale, forse, potreste perdere un po’ di concentrazione a causa di Mercurio in quadratura, ma in generale la giornata sarà piuttosto produttiva. Voto - 8️⃣

Sagittario: previsioni astrali ottime in questo sabato, vivendo una giornata davvero equilibrata. Sul fronte amoroso il vostro umore sarà ottimo e vi sentirete particolarmente coinvolti insieme alla vostra anima gemella.

I cuori solitari avranno buone possibilità di stabilire un contatto con la loro fiamma. Per quanto riguarda il lavoro, le idee non mancheranno, e con il giusto impegno potreste arrivare lontano. Voto - 8️⃣

Capricorno: questo weekend potrebbe non iniziare benissimo a causa della Luna in quadratura. Qualche incomprensione di troppo potrebbe allontanarvi dal partner, ciò nonostante, sarete in grado di recuperare presto. Single oppure no, in ogni caso, la carica di Venere sta per esaurirsi, dunque siate pronti per momenti come questi. Sul fronte lavorativo rimarrà in voi una certa voglia di fare che, accompagnata con un pizzico di fortuna da parte di Giove in sestile, vi permetterà di raggiungere ottimi risultati.

Voto - 7️⃣

Acquario: sfera amorosa piena di bei momenti grazie alla Luna in trigono. Non mancherà in voi una certa carica sentimentale che vi permetterà di dare vita a una splendida relazione di coppia. Se siete single, vivrete questa giornata con un grande ottimismo. Per quanto riguarda il lavoro, ci saranno interessanti sviluppi per i vostri progetti grazie a Mercurio, e voi sarete pronti a cogliere ogni occasione. Voto - 9️⃣

Pesci: giornata di sabato che vedrà un cielo migliore per voi. Con Venere in sestile dal segno del Capricorno, sarete in grado di vivere al meglio la vostra relazione di coppia, mettendo da parte inutili incomprensioni avute in precedenza. Per quanto riguarda voi single, potrete godervi questa giornata con maggiore serenità, soprattutto voi nati nella prima decade. Nel lavoro, anche se questo cielo è cambiato, state ancora andando molto bene, merito di Giove stabile nel vostro segno. Voto - 8️⃣