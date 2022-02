L'Oroscopo di lunedì 21 febbraio annuncia un inizio di settimana molto fortunato per i nati sotto il segno del Cancro mentre sarà un lunedì più difficoltoso per il segno dello Scorpione. La giornata di questo inizio settimana sarà più luminosa per la Bilancia mentre il Leone dovrà ancora aspettare per avere un pò di riposo.

Oroscopo per Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: lunedì 21 febbraio darà il via a una settimana frenetica e colma di sorprese per il segno dell'Ariete. Famiglia e lavoro riempiranno tutto il loro tempo. L'amore non sarà al top ma non bisogna abbattersi.

Toro: i nati sotto il segno del Toro dovranno affrontare questa giornata nel migliore dei modi. In ambito lavorativo ci saranno delle quindi meglio mantenere la calma. In amore non mancheranno le sorprese.

Gemelli: l'oroscopo annuncia che il primo giorno di questa settimana sarà davvero positivo. Per i single è tempo di guardarsi dentro e fare chiarezza ma senza chiudersi in sé stessi. La fortuna sembra finalmente sorridere al Gemelli

Previsioni astrali per Cancro, Leone e Vergine

Cancro: questo lunedì sarà un lunedì meno spento e triste per il segno del Cancro che grazie all'intercessione della Luna nel suo cielo avrà la fortuna dalla sua parte. Non esitate, è l'ora giusta in amore per una proposta importante!.

Leone: per il segno del Leone questa giornata non sarà così facile da affrontare. Sono sotto tono e le energie sono ai ferri corti. Accettare un aiuto sarà la scelta più opportuna per affrontare la giornata. In amore si possono fare programmi per un futuro imminente.

Vergine: l'oroscopo annuncia un inizio di settimana energico per il segno della Vergine.

Sarà un lunedì frenetico ma molto soddisfacente. In amore procede tutto nei migliori dei modi. Dedicare anche un po' di queste energie al proprio partner. L'ambito lavorativo vi metterà un po' sotto stress ma il loro umore è troppo alto per buttarli più.

Oroscopo relativo a Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: in ambito lavorativo arriveranno ottime notizie per i nati sotto il segno della Bilancia, magari la risposta ad una domanda di lavoro o una proposta d'impiego.

Per l'amore non è arrivato ancora il momento, ma sarà comunque una giornata serena da passare con le persone care.

Scorpione: inizio di settimana un po' stressante per lo Scorpione. Notizie non molto piacevoli arriveranno dall'ambito lavorativo ma riusciranno a trovare una soluzione adeguata. Le coppie affermate possono godere di tranquillità.

Sagittario: la giornata che entra sarà particolarmente serena e positiva per il segno del Sagittario. A livello finanziario e lavorativo procede tutto per il verso giusto. Non dimenticare piccoli gesti nei confronti del proprio partner risulterà fondamentale.

Previsioni dell'oroscopo relative a Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: per i nati sotto il segno del Capricorno l'oroscopo annuncia una giornata serena senza complicazioni.

Grazie al transito del pianeta Venera anche la fortuna sembra essere dalla vostra parte. In questa giornata dovranno spendere del tempo per sé stessi e per la propria famiglia. A livello finanziario ci saranno ottime novità.

Acquario: questo lunedì 21 febbraio non inizierà nel migliore dei modi e il transito di Marte nel loro cielo non migliorerà certamente le cose. Sarà una giornata particolarmente spenta ma il partner e qualche amico stretto sapranno tirarli su di morale. Al contrario, in amore le cose sembrano andare meglio. I single potrebbero trovare finalmente anche un ottimo partner.

Pesci: segno dei Pesci su di giri in questa giornata. La settimana inizia con molte novità e sorprese che sapranno tenere su l'umore. L'istinto sarà fondamentale sia in amore che sul lavoro. Osare è la parola chiave di questa giornata. Saranno 24 ore di fuoco.