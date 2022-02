Sabato 19 e domenica 20 febbraio troviamo sul piano astrale la Luna stazionare nel segno della Bilancia, nel frattempo il Sole, Giove e Nettuno sosteranno nell'orbita dei Pesci. Saturno assieme a Mercurio, invece, permarranno in Acquario, così come Plutone, Venere e Marte resteranno stabili in Capricorno. Urano, in ultimo, continuerà la sosta in Toro.

Oroscopo del weekend favorevole per Sagittario e Bilancia, meno roseo per Ariete e Capricorno.

Sul podio

1° posto Bilancia: innamorati. La settimana si chiuderà probabilmente con due giornate particolarmente intense per quanto riguarderà il ménage amoroso di casa Bilancia, con i nativi che riusciranno a dimostrare i loro sentimenti al partner con estrema naturalezza e quest'ultimo replicherà con il medesimo trasporto emotivo.

2° posto Sagittario: creativi. La terza decade del segno Mobile, dall'ora di pranzo di sabato in poi, avrà buone possibilità di essere pervasa da una spiccata indole creativa, la quale risulterà una manna dal cielo in materia d'ispirazione per i designer del segno.

3° posto Acquario: spensierati. Con il Luminare giallo che si posiziona in seconda dimora e il Messaggero degli Dei a dargli manforte, sarà probabile che i nati Acquario trascorrano un fine settimana spensierato, dove le ansietà e le problematiche del momento non li sfioreranno di striscio.

I mezzani

4° posto Gemelli: chiarimenti. La giornata di domenica potrebbe risultare ideale per i nati Gemelli che vogliano chiarire un malinteso con una persona cara, in quanto qualora dovessero mettere sul piatto le loro motivazioni in totale sincerità, queste ultime saranno comprese dalla finalmente dalla controparte.

5° posto Toro: poliedrici. Lo sfavillante trigono Marte-Urano di Terra sommato all'uscita del Sole dalla quadratura renderà, con ogni probabilità, la prima decade dei nati Toro vogliosa di orientare le proprie energie su più fronti, sebbene tale poliedricità li farà arrivare a domenica sera esausti.

6° posto Vergine: abbuffate.

Due giornate dove i nati Vergine potrebbero cedere in più occasioni ai peccati di gola, così da soddisfare alcune voglie in materia di cibi preferiti che non mangiano da qualche tempo. Dal tardo pomeriggio domenicale, inoltre, la prima decade avrà buone possibilità di dover fare ammenda col partner per un gesto o una frase detta in precedenza.

7° posto Leone: focus domestico. La terza decade felina avrà ottime chance, nel corso di queste due giornate di febbraio, di dover focalizzare le proprie attenzioni sul nido domestico, magari occupandosi di pulizie approfondite e/o prodigarsi in opere manutentive.

8° posto Scorpione: orecchie da mercante. Il fronte professionale di casa Scorpione sarà, con ogni probabilità, un metaforico campo minato dove i nativi dovranno essere abili nel dribblare le provocazioni altrui e, anziché rispondere a tono, fare orecchie da mercante.

9° posto Pesci: attendisti. Fine settimana dove il dodicesimo segno zodiacale potrebbe preferire assumere un mood attendista, osservando i comportamenti altrui, prima di studiare le prossime mosse esistenziali da mettere in atto.

Possibili nuovi incontri affettivi nella giornata di sabato per la prima decade.

Ultime posizioni

10° posto Ariete: umore flop. L'opposizione del Luminare femminile e la quadratura del pianeta della trasformazione mineranno probabilmente il tono umorale di casa Ariete, specialmente quando l'argomento virerà sulle questioni sentimentali.

11° posto Capricorno: impazienti. Semaforo acceso sul rosso per il fronte professionale del terzo segno di Terra perché, malgrado dei risultati ragguardevoli, i nativi potrebbero peccare d'impazienza e fare il passo più lungo della gamba nella speranza vana di accelerare i tempi.

12° posto Cancro: dubbiosi. Questo inizio d'anno non è stato tra i più scorrevoli per i nati Cancro e, nel corso di questo weekend, alcuni dubbi sulle ultime scelte lavorative fatte dal segno d'Acqua balzeranno in primo piano. Niente paura, però, perché tali dubbi saranno soltanto figli del destabilizzante duetto Luna-Venere.