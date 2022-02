L'Oroscopo annuncia che la settimana che va da lunedì 21 a domenica 27 febbraio sembra essere stata ricamata appositamente per i nati sotto al segno dei Pesci, pronti ad avanzare verso il successo senza inutili dispendi energetici. Ottimo periodo in arrivo anche per i nativi di Vergine e Capricorno, con l'avvicinarsi di giornate intrise di fortuna e quasi costantemente accompagnate dallo sguardo attento di molti astri. Situazione un po' diversa, invece, per il Toro: molte ombre potrebbero sopraggiungere nel corso dell'ultima settimana del mese, mostrando l'influenza negativa che la Luna in opposizione è in grado di elargire.

Di seguito, approfondiamo l'oroscopo settimanale nel dettaglio per ogni segno zodiacale.

Oroscopo della settimana, da Ariete a Vergine

Ariete - stando alle previsioni dell'oroscopo, i nati sotto al segno dell'Ariete potranno godere dell'influsso positivo di molti astri, specialmente nelle prime giornate dell'ultima settimana del mese di febbraio. Sfortunatamente, però, questa positività non sembra avere vita lunga e potrebbe scemare con il sopraggiungere del weekend, periodo in cui gli astri modificheranno la propria posizione scatenando il nascere di eventi particolarmente fastidiosi e difficili da tenere a bada. Affidarsi all'amore ed all'affetto delle persone amate potrebbe risultare quasi terapeutico.

Toro - come già anticipato, la Luna non sembra avere la minima intenzione di donare il proprio favore al segno del Toro, causando qualche rallentamento in ambito lavorativo e rendendo complicato il riuscire a mantenere stabili i livelli di stress. Qualche piccola tensione potrebbe subentrare anche in ambito relazionale, ma grazie alla pazienza ed ai modi sempre garbati del segno zodiacale in questione si riuscirà a gestire egregiamente il tutto.

Gemelli - l'oroscopo, dopo alcune settimane nella media, ora preannuncia il sopraggiungere di sorprese inaspettate per i nati sotto al segno dei Gemelli, accompagnando non pochi sorrisi di gioia ed allegria. Con vari astri a favore si avrà la possibilità di tirare un sospiro di sollievo e condividere con le persone amate i numerosi momenti di allegria che verranno sparsi lungo il cammino.

Realizzare i propri sogni non sarà complicato, specialmente in un periodo intriso di fortuna come quello in questione.

Cancro - qualche nota di stress potrebbe cogliere di sorpresa i nativi del Cancro, mettendo in discussione i vari momenti di gioia e serenità appena trascorsi. In ambito lavorativo e scolastico si potrà finalmente tirare un sospiro di sollievo, riuscendo a raggiungere numerosi obiettivi senza troppi sforzi, ma sia in amore che in ambito relazionale potrebbero esserci delle situazioni difficilmente gestibili. Affidarsi all'amore delle persone care potrebbe essere l'unica soluzione plausibile.

Leone - l'opposizione di alcuni astri, secondo l'oroscopo, potrebbe portare rallentamenti poco graditi in ambito lavorativo.

Una delle varie conseguenze sarà, quasi sicuramente, l'innalzamento repentino dei livelli di stress ed una sfumatura poco gradita di nervosismo che potrebbe incrinare i rapporti interpersonali. In molti cercheranno di tendere la propria mano in direzione del Leone, cercando di aiutarlo nel meglio delle proprie capacità, ma i modi forse poco garbati dello stesso potrebbero rovinare tutto.

Vergine - come già anticipato, i nati sotto al segno della Vergine potranno finalmente godere di un momento a dir poco favoloso, con il favore di vari astri che saranno in grado di rendere unici ed indimenticabili svariati momenti della settimana in questione. Ritagliare qualche attimo da dedicare esclusivamente al partner non sarà impossibile e contribuirà a migliorare ulteriormente il rapporto di coppia.

L'amore continuerà ad essere nell'aria almeno fino alla giornata di venerdì.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia - qualche piccola tensione, secondo le previsioni dell'oroscopo, potrebbe cogliere di sorpresa i nativi della Bilancia e causare un leggero innalzamento dei livelli di stress e nervosismo. Fortunatamente, la complicità creata all'interno della vita di coppia e la fiducia reciproca instaurata con non pochi sacrifici permetteranno ad entrambe le parti di superare egregiamente i vari battibecchi. Riuscire ad incastrare perfettamente gli impegni lavorativi con la voglia di svago non sarà semplice.

Scorpione - la Luna volgerà il proprio favore nei confronti dello Scorpione, migliorando sia i rapporti interpersonali che le giornate di lavoro.

I vari impegni potrebbero risuonare nella mente dello Scorpione quasi come una sveglia, pronti a ricordare le varie scadenze. Fortunatamente, le energie forniranno l'aiuto necessario per completare con largo anticipo i vari lavori, rispettando così tutte le consegne ed evitando le tanto snervanti e poco interessanti discussioni con i propri superiori.

Sagittario - anche per il segno del Sagittario, secondo quanto anticipato dall'oroscopo della quarta settimana di febbraio, gli astri hanno deciso di elargire il proprio favore. La Dea bendata, in particolar modo, volgerà il proprio sguardo in direzione del segno zodiacale in questione permettendogli di collezionare vari trionfi e di gioire in maniera a dir poco contagiosa.

Un sorriso smagliante ed una carica energetica non da poco contribuiranno a rendere unico il tutto.

Capricorno - la fortuna avvolgerà interamente le varie giornate di questa nuova ed ultima settimana di febbraio, permettendo al segno del Capricorno di animare positivamente la propria vita e di godere degli svariati doni che verranno seminati lungo il cammino. circondarsi di persone leali e sincere e condividere con esse i propri successi e le proprie conquiste non farà altro che rendere ancora migliore il periodo in questione. Meglio mettere da parte contrasti e discussioni di ogni genere.

Acquario - con Mercurio in congiunzione, l'oroscopo non può che preannunciare il sorgere di giornate meravigliose per coloro che sono nati sotto al segno dell'Acquario.

La gioia, la serenità e la felicità avvolgeranno le prossime giornate senza troppi giri di parole rendendo unici e magici svariati momenti. Attenzione a non trascurare il partner: i momenti di intimità potrebbero aiutare a non sgretolare il rapporto di coppia.

Pesci - quello in questione risulta essere, almeno per quanto riguarda l'ultima settimana di febbraio, tra i segni maggiormente fortunati. La strada verso il successo e la realizzazione dei propri sogni appare spianata su più fronti, grazie anche all'aiuto quasi sempre costante delle persone amate. Riuscire a realizzare i propri obiettivi gestendo al meglio le proprie energetiche non sarà complicato e potrebbe apparire, specialmente per qualcuno, quasi come un "gioco da ragazzi". Attenzione, però, a non adagiarsi troppo sugli allori.