La prima settimana di marzo sta per avere inizio e l'Oroscopo si fa portatore di ricche notizie. Sul piano astrale questo terzo mese dell'anno partirà con la Luna calante in Acquario, ma è attesa il novilunio in Pesci per il giorno 2 marzo. Si tratta di un aspetto astrale destinato a spazzare via tutte quelle difficoltà che si trascinano sin da novembre scorso e che hanno appesantito la vita di molti segni zodiacali. La primavera inizierà a farsi sentire con largo anticipo, perciò saranno alle stelle l'amore, la passione, ma anche la voglia di vivere appieno la vita.

I più deboli cominceranno a raccogliere le forze, mentre chi era caduto finalmente si rimetterà in piedi.

Approfondiamo di seguito le previsioni astrali della settimana dal 28 febbraio al 6 marzo.

L'oroscopo settimanale dall'Ariete al Cancro

Ariete - Da tempo vi sentite come se fosse sulle montagne russe, a volte va bene e a volte va male. In una settimana simile saranno da mettere in conto gli imprevisti e quel forte senso di stanchezza che potrebbe causarvi disagi. Lasciatevi andare, mollate un po' la presa. Ultimamente non avete fatto altro che naufragare nelle vostre stesse preoccupazioni. L'amore necessita di grinta e coinvolgimento, fate il primo passo e cercate di movimentare un po' la relazione.

Chi è single ha una cotta segreta per qualcuno/a ma non lo vuole ammettere.

Toro - Marzo parte con il freno a mano tirato, forse perché la primavera vi causa problemi o forse perché state combattendo una dura battaglia. Cercate di non pensare sempre al peggio e smettetela di frequentare gente negativa e pessimista. Avete bisogno di novità e tanta energia.

La mattina faticate ad alzarvi dal letto e questo perché vi manca uno scopo, anzi un forte stimolo. Forse avete subito una perdita e dovete digerirla ancora, in tal caso prendetevi tutto il tempo necessario per rimettervi in sesto. Tra le vostre conoscenze/amicizie si nasconderebbero delle insidie, attenzione!

Gemelli - Energie al massimo in questo mese di marzo che vi invoglia a non stare un minuto fermi.

Chi è solo da qualche mese, è ormai pronto a voltare pagina e a conoscere della gente interessante. Evitate di abboccare troppo in fretta all'amo, perché agli inizi le persone potrebbero recitare una parte. Nel lavoro sarete molto impegnati, ma potrete parlarne con chi di dovere per ammorbidire le vostre responsabilità. In famiglia sembra esserci una persona cara che si trova nel bel mezzo di un periodo negativo e che necessita del vostro supporto: siate sorridenti e positivi.

Cancro - Il 2022 è iniziato male, ma forse siete voi a pretendere sempre di più dalla vita stessa. Siete ambiziosi e perennemente insoddisfatti. Qualche nativo di questo segno è andato incontro a problemi di salute: potrete vincere la battaglia se manterrete un atteggiamento positivo e aperto.

Marzo porterà molte novità che riguarderanno anche la vostra vita personale. La voglia di vivere delle emozionanti avventure sarà stellare: entro agosto partirete per un bel viaggio rigenerante. Le stelle spingono a trascorrere più tempo all'aria aperta e a fare meno vita sedentaria. Basta zuccheri!

Previsioni dell'oroscopo dal Leone allo Scorpione

Leone - Nella vita non si può avere tutto, ma si può fare di tutto per averlo. Non arrendersi è importante, soprattutto in questa prima settimana di marzo. Attenzione a non uscire di casa senza l'ombrello e le dovute precauzioni. Sarà bene non lasciarsi andare e tenere sempre alta la guardia. Esami, test, verifiche ma anche ingenti spese da affrontare vi hanno tenuto un po' sull'attenti di recente.

Finalmente potrete lasciarvi andare e prendere la quotidianità con leggerezza. Attenzione alle allergie e agli sbalzi di temperatura. Tenetevi alla larga dalle diete restrittive e fai-da-te.

Vergine - Siete un segno che lotta, ma ultimamente vi siete lasciati prendere dallo sconforto. Vuoi per i rincari e vuoi per la situazione sentimentale, la vostra vita è stata una giostra che ha perso il controllo. A partire da questa settimana avrete tempo e spazio per rimettere a posto tutti quei cocci rotti. Valutate con attenzione quali obiettivi instaurare nella prossima primavera! Non puntate a obiettivi di lunga durata ma procedete sempre a piccole tappe. Chiarimenti e soldi in arrivo, finalmente.

Bilancia - Settimana da vivere tutta d'un fiato, soprattutto se da tempo non fate altro che rinchiudervi nel vostro guscio. In amore ci sarà un alto livello di coinvolgimento e anche di passione. Tutto ciò sarà di grande aiuto per le coppie che desiderano avere dei figli o che magari sono sul punto di rottura. Un compromesso vi aiuterà a sanare una certa situazione, perciò non dovrete disperare. Qualcosa sta per cambiare all'interno della vostra vita e lo farà entro la fine della primavera! Shopping, ma non sacrificate la qualità per il risparmio.

Scorpione - Dopo un periodo sottotono, ecco che marzo spazzerà via la polvere malsana che vi ha bloccato il respiro. Finalmente sboccerete, esattamente come fa un fiore con l'arrivo della primavera.

Attenzione a dove metterete i piedi e alle parole che pronuncerete. Aspettatevi un marzo in grande spolvero, dove potrete anche concludere un affare oppure ottenere quelle risorse o risposte che attendete da tanto. Esami in arrivo, qualcuno si recherà dal parrucchiere, in posta o a fare la spesa.

Oroscopo dal Sagittario al Pesci

Sagittario - Periodo abbastanza 'no', anzi vi aspetta una settimana fiacca. Anche se ancora manca del tempo all'arrivo della primavera, già incomincerete a sentirne gli effetti. L'allergia, il sonno, l'appetito, insomma qualcosa scombussolerà il vostro organismo. Mente e corpo saranno messi a dura prova, ma dovrete fare del vostro meglio per essere presenti e scattanti.

Davanti a una ghiotta occasione non dovrete tirarvi indietro, tuttavia tenetevi a distanza dalle situazioni rischiose perché non ne vale la pena. Amore così così, qualcuno sta pensando di lasciarsi.

Capricorno - L'inverno vi ha portato abbastanza fortuna, ma adesso è giunto il momento di farsi da parte. Detestate la primavera, forse perché ne siete allergici! In famiglia o in una relazione non vi sentite compresi, perciò rischierete di discutere animatamente con i vostri cari. Va bene il reparto amicizia, mentre il lavoro inizierà a mostrare le prime crepe. Soldi in entrata ma anche in uscita. Il vostro conto corrente piange, quindi smettetela con lo shopping online.

Acquario - All'interno della sfera scolastica o lavorativa si respira un'aria infelice.

Forse siete insoddisfatti del percorso scelto e volete qualcosa di più. Magari vi sentite 'sbagliati' o incompresi. Prendetevi del tempo in questa settimana per rimettere insieme quei pezzi che sembrano essersi frantumati. In amore, chi è sposato o convive da tanti anni, vorrebbe più partecipazione e romanticismo da parte del partner. Forse guardate troppe serie tv e film. Per quanto riguarda la salute, attenzione ai soliti acciacchi che potrebbero peggiorare se trascurati.

Pesci - Settimana a dir poco stellare, vi sentirete al massimo della forma sia fisica che mentale. Nel lavoro oppure nello studio, otterrete consensi. Non sottovalutatevi e cercate sempre di valorizzarvi. Vietato accontentarsi, anche in amore.

Se sentite uno scarso trasporto verso il partner, allora tagliate la corda e guardate altrove. Shopping in vista, ma cercate di amministrare al meglio il budget perché prossimamente dovrete affrontare una spesa fondamentale. In famiglia tutto tranquillo e sereno.