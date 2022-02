Dopo il successo di Arcane, serie tv animata adattamento del MoBa League of Legends, Netflix si lancia su un nuovo adattamento. Secondo il magazine Deadline, firmando un accordo con 2k e Take Two Interactive, la grande N avrebbe stretto accordi per trasformare il retro-futuristico Bioshock in un prodotto cinematografico. Non sempre Netflix è stata acclamata per i suoi adattamenti ma molto noti sono alcuni adattamenti di successo come Castelvania, tratta dall’omonimo videogioco, e The Witcher, la cui seconda stagione ha debuttato il 17 dicembre, giudicato con ottimi voti dalla critica, nonché il già citato Arcane.

Il primo film non era andato in porto

Già in precedenza Bioshock aveva visto la possibilità di un adattamento sullo schermo, affidato al regista Gore Verbinski. Il film però non vide mai la luce a causa di divergenze artistiche. La complessità della serie, la necessità di un budget molto alto e le alte aspettative sono alcuni dei motivi che hanno portato la Universal a cestinare il progetto da 200 milioni di dollari.

Netflix, invece, sembra indirizzata verso la produzione di questo nuovo film, tanto da aver condiviso sul suo account Twitter una foto di due dei personaggi più iconici della serie, Big Daddy e Little Sister, associata ad una delle frasi più iconiche del videogioco: “We all make choices, but in the end our choices make us”, evidenti indizi che mostrano come il grande colosso streaming sia intenzionato ad adattare le parti più importanti e conosciute del videogioco.

La possibile ambientazione del film

Il film si baserà, probabilmente, sul primo capitolo della serie, ambientato nell’inquietante Rapture, cittadina sottomarina situata negli abissi dell’Oceano Atlantico del Nord, che fa da sfondo a Bioshock 1 e Bioshock 2 ed appare brevemente anche in Bioshock Infinite. Non si sa ancora se verrà prodotto un live action o un film animato né se questo sarà il primo di una serie di film che copriranno la narrazione dell’intera trama videoludica, le uniche dichiarazioni di Netflix parlano di un “adattamento del franchise” e di una collaborazione in partnership di 2k e Take-Two, rispettivamente sviluppatore ed editore della serie, con cui Netflix sembra aver stretto un accordo per un possibile universo cinematografico.

Bioshock, la serie di videogiochi

Bioshock è una serie di Videogiochi retrofuturistici pubblicata nel 2007 dalla 2k Games, uno sparatutto in prima persona con alcune meccaniche ed elementi tipici dei giochi di ruolo, ambientato a Rapture, una città sottomarina, e composto da tre capitoli: Bioshock, Bioshock 2 e Bioshock Infinite racchiusi nella Bioshock: The Collection uscita nel 2016. C'è tanta attesa, in questi anni, per il quarto capitolo della serie: Bioshock Isolation.