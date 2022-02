Martedì 8 febbraio troviamo sul piano astrale Urano e la Luna nel segno del Toro. Marte, Mercurio, Venere e Plutone sosteranno nell'orbita del Capricorno. Il Sole assieme a Saturno permarranno in Acquario, così come Nettuno e Giove resteranno stabili nel domicilio dei Pesci.

Oroscopo dell'8 febbraio favorevole a Capricorno e Vergine, meno roseo per Pesci e Cancro.

Sul podio

1° posto Capricorno: poliedrici. Dinamici e volenterosi, i nati sotto il segno del Capricorno potrebbero trascorrere questo martedì distribuendo il loro stracolmo bottino energetico su più fronti, svolgendo ogni attività nel migliore dei modi.

2° Vergine: affabili. Il secondo segno di Terra avrà buone possibilità di mettere in campo un mood affabile nel ménage amoroso, riuscendo a rasserenare con naturalezza anche il partner più inquieto.

3° Toro: organizzazione top. I liberi professionisti di casa Toro, in particolar modo la prima e seconda decade, potranno probabilmente contare sul lungimirante sostegno del duetto Mercurio-Venere nel loro elemento, congiunzione astrale che gli permetterà di organizzare ogni mossa professionale con oculatezza.

I mezzani

4° posto Acquario: l'unione fa la forza. Martedì 8 febbraio il quarto segno Fisso farebbe bene ad accantonare l'indole individualista dell'ultimo periodo per fare spazio alla ricerca di alleanze e collaborazioni con persone fidate.

Queste unioni si riveleranno proficue anche per il portafogli.

5° Sagittario: focus professionale. La partita astrologica dell'8 febbraio potrebbe riguardare l'approccio che il segno Mobile avrà riguardo il mondo del lavoro. Rimanendo ancorato alle proprie posizioni e/o continuando a serbare rancore a qualche collega indisponente non caverebbe un ragno dal buco, mentre dimostrandosi capace di mediazione ne guadagnerebbe in stima altrui.

6° Leone: spirito d'adattamento. Alcuni equilibri esistenziali, già da inizio febbraio, stanno mutando in casa Leone e questo martedì sarà necessario che i "felini" mettano in campo maggior spirito d'adattamento rispetto al solito, così da evitare drastici scossoni emotivi.

7° Scorpione: a piccoli passi. Risultati eclatanti o gratificazioni degne di nota potrebbero non condire questa giornata invernale in casa Scorpione, ma ciò a cui i nativi potranno ambire saranno dei piccoli ma significativi passi verso le mete prefisse.

8° Ariete: test. Con il loro astro governatore nel perentorio Capricorno e la Bianca Signora di Terra in retromarcia, il primo segno zodiacale potrebbe essere indotto a mettere alla prova la persona che hanno accanto, magari stuzzicandola con piccole provocazioni o insinuazioni, al fine di ottenere qualche risposta sulle loro perplessità.

9° Gemelli: taciturni. La voglia di comunicare probabilmente latiterà per la terza decade dei nati in Gemelli, i quali preferiranno osservare le altre persone in religioso silenzio e, al contempo, lasciarsi cullare dai loro pensieri.

Ultime posizioni

10° posto Cancro: permalosi. Eventuali insulti o presunti tali che giungeranno al cospetto dei nati in Cancro in questa giornata non saranno dimenticati molto presto dal segno d'Acqua, il quale replicherà a tono senza alcuna riserva.

11° Pesci: segreti sfuggiti. Semaforo acceso sul rosso per la seconda decade di casa Pesci, in quanto sarà possibile lasciarsi scappare una confidenza personale con un'amica alla quale non la si voleva far sapere.

12° Bilancia: attività rinviate. Un mix di lassismo e umore sotto i tacchi farà optare i nati in Bilancia per svolgere soltanto le attività indispensabili questo martedì, procrastinando tutto il resto ai giorni seguenti.