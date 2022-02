L'oroscopo della giornata di lunedì 7 febbraio vedrà un Ariete immerso nei propri pensieri, cercando in prendere una direzione, mentre la Luna passerà nel segno del Toro, permettendo di amplificare al meglio i propri sentimenti. Cancro sarà stimolato da Giove a dare di più al lavoro, nonostante tutto, mentre Bilancia sarà più pragmatica. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di lunedì 7 febbraio.

Previsioni oroscopo lunedì 7 febbraio 2022 segno per segno

Ariete: dopo un fine settimana convincente in amore, adesso sarete piuttosto pensierosi in questo lunedì.

Sarete alla ricerca di una direzione, capire cosa dovete fare per una relazione di coppia migliore. Se siete single va bene provare amore, ma con una persona per volta. Sul posto di lavoro dovrete darvi da fare e giocare d'anticipo, contrastando questo Marte e questo Mercurio negativi. Voto - 6️⃣

Toro: previsioni astrali davvero soddisfacenti secondo l'oroscopo della giornata di lunedì 7 febbraio. Ricomincerete a sentire quella voglia matta di amare, single oppure no, e sarà solo questione di tempo che il partner o la persona che vi piace si rivolgeranno a voi. In ambito lavorativo questo cielo continua a favorirvi, e vi regalerà tante opportunità per mettere in mostra le vostre abilità. Voto - 9️⃣

Gemelli: Giove proverà ancora a portarvi fuori strada, ma voi avete ormai una certa esperienza con certe mansioni, e sarete in grado di superare ogni ostacolo.

Tuttavia, non aspettatevi risultati da primo della classe. Per quanto riguarda i sentimenti, ci sarà una discreta stabilità tra voi e la vostra anima gemella, e per il momento va bene così. Voi single continuerete a provare emozioni, ma attezione a non mettere al centro dei vostri pensieri una persona che non vi merita. Voto - 7️⃣

Cancro: settore professionale che vedrà il pianeta Giove continuare a stimolarvi e provarci sempre con i vostri progetti, anche se ci sono astri come Marte e Mercurio contro di voi.

Insomma, non gettate mai la spugna. Per quanto riguarda i sentimenti, quello di cui avete bisogno in questo periodo è un cambiamento all'interno della vostra relazione di coppia, e questa Luna ora in posizioni più interessanti, potrebbe darvi una mano. Voto - 7️⃣

Leone: potreste non sentirvi così a vostro agio sul posto di lavoro secondo l'oroscopo di lunedì 7 febbraio.

Ultimamente c'è qualcosa che non va, e non avete ancora individuato la causa del problema. Giornata storta anche per quanto riguarda i sentimenti. Con la Luna che si troverà in quadratura, comunicare con il partner potrebbe non essere così semplice. Se siete single meglio non essere troppo invadenti. Voto - 5️⃣

Vergine: vi sentirete abbastanza sicuri di voi in amore in questo inizio di settimana. La vostra relazione di coppia sta vivendo momenti bellissimi, e con un cielo come questo ne arriveranno tanti altri. Se siete single affronterete la giornata con il sorriso, e forse qualcuno potrebbe sorridervi di conseguenza. Per quanto riguarda il lavoro energie e idee non mancheranno, e vi permetteranno di rincorrere i vostri sogni e progetti.

Attenzione sempre a Giove in opposizione. Voto - 8️⃣

Bilancia: configurazione astrale che di certo non vi aiuterà più di tanto considerati i tanti pianeti contro di voi. In ambito sentimentale sarà necessario qualche sforzo in più da parte vostra per cercare di rendere un pò più affiatata la vostra storia d'amore. I cuori solitari potrebbero decidere di pensare a altro piuttosto che ai sentimenti. In ambito lavorativo un atteggiamento un pò più pragmatico potrebbe aiutarvi a superare questa giornata. Voto - 5️⃣

Scorpione: inizia una nuova settimana anche per voi nativi del segno, ma secondo l'oroscopo, partirà sottotono per colpa della Luna che sarà opposta. Dal punto di vista sentimentale dunque attenzione nel modo in cui andrete a gestire i rapporti con il partner, soprattutto voi nati nella prima decade.

Per quanto riguarda il settore professionale invece continuerete a fare bene il vostro lavoro, raggiungendo risultati più che soddsfacenti. Voto - 7️⃣

Sagittario: sfera sentimentale nel complesso discreta secondo l'oroscopo. Avrete modo di vivere una relazione di coppia soddisfacente, e potrebbe essere il momento giusto per fare qualcosa di nuovo e introdurre qualche cambiamento. Se siete single i rapporti sociali miglioreranno, e vi piacerà stare in particolare con alcune persone. Sul posto di lavoro Giove cercherà di demotivarvi, ma se volete, avete tutto ciò che vi serve per mettere insieme discreti progetti. Voto - 8️⃣

Capricorno: per fortuna questa Luna non si troverà più in cattivo aspetto, almeno per adesso.

In amore recupererete terreno, e vi darete da fare per vivere una storia d'amore intensa e romantica come volete voi. Se siete single ci saranno alcuni rapporti da consolidare. In ambito professionale invece non mancheranno idee e voglia di fare, e con Marte e Mercurio il successo sarà alla vostra portata. Voto - 8️⃣

Acquario: la Luna in quadratura potrebbe farvi sentire un pò persi e demotivati in amore, ciò nonostante siete ancora in tempo per raddrizzare la situazione. Se siete single questa Luna vorrebbe farvi vedere tutto nero, ma un pizzico di ottimismo rimarrà in voi. Nel lavoro per fare tutto quello che avete in mente dovrete faticare molto, ma voi siete abituati a lavorare sodo. Voto - 6️⃣

Pesci: periodo eccellente in amore.

Luna e Venere in connubio tra loro garantiranno un'ottima resa soprattutto per voi single in cerca di conquiste. Se invece siete già impegnati, avete accanto la più bella e intelligente persona del mondo, cosa volete di più dalla vita? In ambito lavorativo quando idee e risorse sono ben equilibrate tra loro, non potrete che raggiungere ottimi risultati. Voto - 9️⃣