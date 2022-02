L'oroscopo di lunedì 7 febbraio svela una giornata ricca di positività, buone notizie e colpi di scena. A fare da anello della bilancia, come sempre, gli astri del periodo. Sappiamo per certo che i transiti astrali, siano essi favorevoli o sfavorevoli, faranno da apripista alla quotidianità di ognuno di noi. Ad essere direttamente influenzati da pianeti, stelle e satelliti saranno soprattutto i settori della vita legati ai sentimenti e al lavoro. Alcuni di questi saranno fautori di novità, mentre altri risulteranno poco attivi o addirittura contrari per alcuni segni.

Secondo le previsioni zodiacali l'Ariete, i Gemelli e la Vergine avranno dalla loro l'appoggio incondizionato delle stelle, al contrario Toro, Scorpione e Sagittario potrebbero trovare difficoltà nel percorso giornaliero. Intanto lucidità e fermezza andranno a compiacere il Capricorno.

Ecco i dettagli con i consigli dell’Oroscopo di domani 7 febbraio.

Previsioni zodiacali di lunedì 7 febbraio, dall'Ariete al Cancro

Ariete - In questa giornata le vostre capacità saranno premiate dalle stelle. Potrete ricevere vantaggiose proposte, amorose come anche lavorative e concretizzare qualcuno dei cambiamenti messi in agenda. Ogni iniziativa intrapresa si prevede con successo. Scelte importanti in arrivo: vedrete che la situazione volgerà, senza alcun dubbio, in vostro favore.

Toro - A causa di qualcuno che vi ostacola, potreste trovare difficoltà o dover fare i conti con impegni imprevisti e contrattempi. Siate cauti nel parlare. Scompiglio emotivo in vista. Un pizzico di umiltà e savoir-faire, e la situazione migliorerà rapidamente. Darete ascolto alle parole di una persona amica, l'unica in grado di risollevarvi l’umore.

Gemelli - Avete da parte delle stelle l’energia indispensabile per vivere la giornata al meglio. Farete un’ottima impressione su persone importanti. L’accordo con il partner su certi obiettivi vi aiuterà a consolidare l’unione e ad individuare nuove mete. Le previsioni zodiacali invitano ad essere meno titubanti nelle situazioni di un certo interesse.

Cancro - I sentimenti che proverete per il partner questo martedì avranno una forza e un’intensità straordinaria. Le amicizie assumeranno una particolare importanza e in molti avvertirete un forte desiderio di cambiare alcune situazioni stagnanti. Combatterete lo stress che avvertite in questi giorni con una passeggiata all’aria aperta.

Oroscopo di domani 7 febbraio, dal Leone allo Scorpione

Leone - Cambiamenti favorevoli in vista, sia nei rapporti sentimentali che nella vostra attività lavorativa. Saprete delimitare meglio i compiti e farvi rispettare. Sarete favoriti anche da una ventata di novità, capace senz'altro di distogliervi dalla monotonia della routine quotidiana. Vi si apriranno davanti delle prospettive di guadagno, i redditi da lavoro subiranno un’impennata.

Vergine - Belle notizie dalle stelle si prevedono sul piano finanziario. Arriveranno guadagni inattesi o la piacevole scoperta di avere qualche vecchio credito da recuperare. Con l’aiuto di profonde riflessioni, potrete mettere a punto decisioni importanti per la casa e la famiglia. Vi svincolerete da una situazione sentimentale limitativa e darete il via a un nuovo inizio. Attorno a voi ci saranno interessanti cambiamenti.

Bilancia - L’umore migliorerà nettamente e la giornata sarà proficua per prendere decisioni, ricevere ospiti o, se ce ne fosse bisogno, ricucire un rapporto. Le previsioni zodiacali sono d'accordo sul fatto che con il partner ritroverete complicità e, se avete figli, formerete un quadretto familiare davvero invidiabile.

Il dialogo con il partner risulterà sereno, userete parole dolci e garbate e sarete ricambiati con affetto.

Scorpione - Giornata difficoltosa, seppur senza infamia e senza lode. La vitalità non sarà al top e l’entusiasmo, prerogativa del vostro segno, sembrerà piuttosto appannato. Saprete con precisione cosa vorrete, ma sarete in attesa che si presenti l’occasione giusta per agire. Tutto migliorerà col passare delle ore e capirete qualcosa in più sul vostro modo di essere e di amare.

Previsioni astrologiche del 7 febbraio: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - Difficoltà e idee non troppo chiare, questo purtroppo sarà il vostro limite per la giornata. Meglio quindi non prendere decisioni che vincolano il futuro.

In molti vorrete condurre il gioco in ambito amoroso ma il partner non sarà troppo sensibile alle vostre proposte. Vivrete in parte anche sotto l’attacco di irresistibili tentazioni per il palato: niente paura, compenserete facendo un po’ di movimento.

Capricorno - Lucidità e fermezza saranno quanto di meglio potrete desiderare dalla giornata, giusto per non abboccare ad esche allettanti offerte da persone malevole e molto astute. Ridimensionerete i progetti incerti, soprattutto quelli che secondo voi daranno poche garanzie o potrebbero farvi sprecare preziose risorse. Saranno da privilegiare programmi per la famiglia.

Acquario - Troverete soluzioni ad alcuni piccoli intoppi legati alla quotidianità e nuove strategie per far lievitare il livello delle entrate.

Una vena di pigrizia sarà vista in positivo: potrebbe essere una buona opportunità per riuscire a tirare un po’ il fiato. Secondo le previsioni zodiacali trasformerete un cambiamento inquietante in una bella occasione.

Pesci - La giornata sarà piuttosto faticosa, ricca di impegni e responsabilità che richiederanno pazienza e un particolare sforzo di concentrazione da parte vostra. Parte del tempo libero lo dedicherete al fai da te o alla cucina creativa, che per voi è sempre fonte di ispirazione. Per l'amore, dolcezza e sensualità saranno gli ingredienti di un cocktail intrigante e malizioso, da bere d’un fiato.