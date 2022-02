L'Oroscopo di domani è pronto a rivelare come sarà la giornata di martedì. In primo piano le previsioni zodiacali del 1° marzo 2022 relative ai primi sei segni dello zodiaco. L'Astrologia del periodo è in fermento per via dell'arrivo della Luna in Pesci: l'astro dell'amore prenderà dimora nel segno d'Acqua nella tarda serata di martedì, iniziando a far sentire i suoi flussi positivi già da inizio giornata non solo al diretto interessato ma anche ad altri segni. Intanto, riguardo il migliore in assoluto, questa parte della settimana vedrà gongolare gli amici del Cancro: il tenace segno d'Acqua avrà i favori della Luna e del Sole, entrambi speculari positivi al 85%, per questo motivo guadagna anche le cinque stelline della buona fortuna.

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzate nei dettagli dall'oroscopo di domani 1° marzo, segno per segno.

Previsioni zodiacali del 1° marzo, da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★. L'oroscopo del 1° marzo annuncia una giornata nella normale routine. In amore vivrete un periodo all'insegna del buonumore, le stelle vi daranno la possibilità di rafforzare l'intesa con il partner. Sarà il momento giusto per chiarire definitivamente eventuali malintesi con la persona amata. Se aveste voglia di romanticismo, allora scrivete lunghi messaggi ammiccanti alla vostra metà, sentendovi liberi di gridare al mondo quanto amate chi avete accanto e quanto siete felici e sereni vivere questo bel rapporto sentimentale.

Single, soddisferete alcune vostre curiosità, grazie anche al buon influsso lunare: questo vi spingerà ad aprirvi al nuovo, alla rinascita interiore, magari anche a farvi stare bene con voi stessi e col mondo che vi circonda. Nel lavoro, vi sentirete in vista di nuovi traguardi, una ragione in più per spingere ulteriormente sull'acceleratore e assicurarvi eventuali meritati trofei.

Toro: ★★. Si prevede una giornata abbastanza ostica da sbarcare. In campo sentimentale, se siete disposti a perdonare e a dimenticare il passato, fatelo senza rimpianti. Alcuni contrasti con la persona amata, sia pur non gravi, guasteranno l’umore; la relativa tensione vi accompagnerà per l’intera giornata. In certi momenti vi sembrerà davvero di essere un torello alle prese con un telo rosso sventolato davanti al muso.

Il cielo negativo, purtroppo porterà un po' di confusione generale costringendovi ad usare il vostro tempo per porre fine ad alcune diatribe che (forse) sono state create da qualche familiare. Single, cercare la compagnia giusta in questo periodo sarà per voi un azzardo. Non abbattetevi ma guardatevi intorno con attenzione, e con attenzione ascoltate tutti: prossimamente potrebbe essere in arrivo una novità. Mettete in conto la possibilità di dover cambiare qualche aspetto della vostra esistenza. Un'agitazione in ambito lavorativo potrà mettervi un po' sottosopra: detto fatto, saprete volgere la situazione confusa a vostro vantaggio, riuscendo a trovare la soluzione al problema.

Gemelli: ★★★★.

In arrivo un periodo buono anche se non proprio eccellente. In campo sentimentale, prossimamente l'atmosfera potrebbe essere davvero rovente. Infatti, una deliziosa brezza d’amore soffierà nella vostra direzione, approfittate quindi di questo clima favorevole e organizzate una serata romantica con la persona compagna di vita. Sarete infatti generosi e abbastanza tolleranti con quasi tutti. In alcune situazioni la strada si farà in discesa, alcune cose finalmente diventeranno chiare e di conseguenza saprete come agire. Single, per il vostro segno si annunciano esperienze fuori dall'ordinario, magari anche imprese avventurose. Non importa quale sia la meta, perché ciò che conta sarà partire e scoprire luoghi, conoscere gente nuova e fare amicizia.

Nel lavoro e sul piano sociale potreste guadagnare punti: mostrate le vostre qualità! Chi osa vince, e voi avete le carte in regola per mettervi in evidenza nei settori desiderati.

Oroscopo di martedì 1° marzo, da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★★. Per i sentimenti sarà un giornata perfetta. Finalmente, chiarirete con il partner verso il quale ultimamente si sono create piccole incomprensioni e questo vi rasserenerà notevolmente. Ricordatevi che di fronte a discussioni o litigi non sempre vi sono colpe, a volte si deve solamente parlare di responsabilità. Capirlo vi può aiutare ad affrontare diversamente le inevitabili divergenze che si creano quotidianamente e vivere serenamente il vostro rapporto.

Single, il cielo a favore vi darà l'occasione di comunicare con chiarezza e onestà con tutte le persone che vi interessano. Se c'è qualcuno di speciale al quale da tempo vorreste far capire qualcosa, la giornata potrebbe essere quella giusta. Venere porterà un cambiamento favorevole, specialmente a coloro che volessero (ri)mettersi in gioco in amore: approfittatene! Nel lavoro, assimilerete bene ogni concetto riuscendo a cogliere il senso dei problemi. Contate pure su una chiarezza espositiva capace di rendervi ancora più apprezzabili nel vostro operato.

Leone: ★★★. Questo martedì incombe sul segno la spunta del "sottotono". In amore, parecchie cose nel vostro rapporto vi stanno stufando: il fatto è che non vi sentite più appagati come un tempo e questo potrebbe indurvi a prendere delle decisioni impulsive.

Desiderare l'evasione porta a correre rischi immaginabili. Calmatevi, regalatevi invece una serata di relax e di riflessione cercando di chiarire tutto quello che non va in questo preciso momento. Single, in casa vi potrebbe essere richiesto un piccolo sacrificio: mostratevi quindi pazienti e disponibili. Forse una sorpresa non gradita potrebbe affacciarsi nella vostra vita sentimentale, gettandovi nella confusione più totale. Quindi, prima di decidere qualsivoglia azione, riflettete. Se poi una persona dovesse catturare il vostro interesse, assicuratevi che non sia già sentimentalmente impegnata. Nel lavoro, sapete con precisione dove volete arrivare, ma dovete tenere a bada la fretta e attendere che si presenti l'occasione giusta per agire.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, martedì 1° marzo, preannuncia una giornata prevista in massima parte di routine. Insomma, la solita solfa con le solite situazioni ed i soliti problemi. In campo sentimentale, sarà un discreto momento per modificare alcuni assetti nella coppia: cambiare abitudini, respirare dunque aria nuova, anche nelle relazioni d'amore più felici. Single, sarete sufficientemente effervescenti, e normalmente brillanti: starvi accanto sarà per tutti un piacere. La felicità, se non nell'immediato, molto presto, vi renderà belli dentro e fuori. Nel frattempo approfittate di questa giornata semi-positiva perché potrebbe portare anche qualche piccola emozione. Questa giornata altresì potrebbe favorire buoni incontri: se fosse, non tiratevi indietro ma cercate di presentarvi con un sorriso, perché l'amore potrebbe essere proprio dietro l'angolo!

La situazione lavorativa sarà positiva, specialmente per i lavoratori autonomi che avranno a che dare con nuove proposte.

È possibile continuare per i sei segni restanti: Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 1° marzo.