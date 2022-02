L'oroscopo di lunedì 21 febbraio vedrà uno Scorpione più fortunato dal punto di vista sentimentale grazie alla Luna, mentre Toro non sempre potrebbe comprendere le intenzioni del partner. Occhio a un leggero nervosismo ai nativi Acquario e Leone, mentre Mercurio in sestile aiuterà i nativi Ariete a darsi da fare al lavoro. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo di lunedì 21 febbraio.

Previsioni oroscopo lunedì 21 febbraio 2022 segno per segno

Ariete: vita professionale che ricomincerà a funzionare grazie a Mercurio, certo, non sarete ancora al pieno delle vostre energie, ma le intenzioni di mettere a segno discreti successi non mancheranno.

Situazione ancora instabile in amore, ma migliore rispetto all'ultimo weekend. Single o no, troverete un po' di pace e tranquillità in più con la vostra fiamma. Attenti solo a non toccare argomenti spinosi. Voto - 7️⃣

Toro: configurazione astrale contraria secondo l'oroscopo del 21 febbraio. La Luna si sposterà nel segno dello Scorpione, dunque in opposizione. In ogni caso però ci sarà Venere a darvi una mano, che renderà questa giornata in generale discreta, che siate single oppure no. In ambito lavorativo sarà meglio essere ben organizzati con le vostre faccende considerato che Mercurio sarà contrario. Voto - 6️⃣

Gemelli: previsioni astrali tutto sommato soddisfacenti. Questo cielo non è dei migliori in assoluto, ciò nonostante in amore la giornata sarà abbastanza piacevole, per voi e per il partner.

I cuori solitari che vorranno dimostrare i loro sentimenti dovranno essere più diretti. Per quanto riguarda la parte professionale, il vostro ambiente di lavoro diventerà sempre più piacevole e proficuo, merito in particolare di Mercurio. Voto - 8️⃣

Cancro: sfera sentimentale lievemente migliore in questo inizio di settimana.

La Luna in trigono dal segno dello Scorpione vi aiuterà ad avvicinarvi di più alla vostra anima gemella. Cercate di vedere le cose dal loro lato positivo, perché questa spiacevole situazione causata da Venere sta per esaurirsi. Per quanto riguarda il lavoro invece, ci saranno meno mansioni da svolgere, e il tempo libero che avete andrà sfruttato per qualcosa di comunque importante.

Voto - 7️⃣

Leone: quello che state passando non è un bel periodo, e ormai ve ne siete accorti. Trovare un motivo per andare avanti non è facile, soprattutto dal punto di vista professionale, ma sarà importantissimo non darsi per vinti e continuare a provarci, a fare tutto quello che potete fare per uscire da questa situazione. Per quanto riguarda i sentimenti, occhio a un certo nervosismo causato dalla Luna. Single o meno, i vostri interessi non sono gli unici che valgono davvero. Voto - 5️⃣

Vergine: oroscopo della giornata di lunedì 21 febbraio piacevole e gratificante. Il vostro amore per il partner è unico, e non potrete che essere felici della vita che state conducendo. Se siete single avrete voglia di innamorarvi, e provando veri, genuini e sinceri sentimenti, potrete riuscire a colmare quel vuoto nel vostro cuore.

In ambito lavorativo dovrete avere le idee veramente chiare prima di buttarvi in un progetto ambizioso. Voto - 8️⃣

Bilancia: sfera sentimentale sicuramente non ancora semplicissima da gestire, nonostante questo qualcosa sta iniziando a cambiare, e probabilmente ve ne siete accorti. Giocate bene le vostre carte, perché i rapporti con il partner lentamente miglioreranno. Sul fronte professionale riuscirete a svolgere bene le vostre mansioni grazie a Mercurio in trigono, e anche a una buona organizzazione ed esperienza alle spalle. Voto - 7️⃣

Scorpione: in questa giornata di lunedì vi sentirete particolarmente fortunati, merito non solo di Venere in sestile, ma anche della Luna nel segno. Single oppure no, non ci sarà momento migliore per dichiarare i vostri sentimenti alla persona che amate.

Per quanto riguarda il lavoro Giove continua a sostenervi, tuttavia, sarà consigliata un po’ di prudenza. Voto - 8️⃣

Sagittario: configurazione astrale positiva secondo l'oroscopo. Questo cielo renderà la vostra vita di coppia davvero piacevole, soprattutto per i nati nella terza decade. Voi single davvero felici insieme alle persone a cui tenete di più. Sul fronte professionale Mercurio vi darà una mano, ma attenzione a Giove in quadratura, sempre pronto a rovinarvi i piani. Voto - 7️⃣

Capricorno: dopo un weekend soltanto mediocre, questa nuova settimana si aprirà all'insegna della Luna in sestile, che in amore porterà maggior stabilità tra voi e il partner, soprattutto se siete nati nella prima decade.

I cuori solitari si sentiranno più a loro agio in compagnia di nuove conoscenze. Molto bene anche il lavoro, merito in particolare di Marte e di Giove in buon aspetto. Voto - 8️⃣

Acquario: un quadro astrale poco convincente in questo lunedì. La Luna in quadratura porterà un po' di nervosismo all'interno della vostra vita di coppia. Meglio non essere troppo impulsivi nei confronti del partner. Se siete single penserete un po' di più a voi in questa giornata. Settore professionale tutto sommato discreto grazie a Mercurio. I vostri progetti saranno piuttosto convincenti. Voto - 6️⃣

Pesci: periodo dolcissimo in amore per voi nativi del segno. La Luna in trigono renderà la vostra relazione di coppia un crescendo di emozioni tutte da vivere.

Se siete single sarà ora di sfruttare al meglio il tempo libero che avete. In ambito lavorativo i buoni risultati che ottenete giorno dopo giorno porteranno in voi un forte senso di soddisfazione. Voto - 9️⃣